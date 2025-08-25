Renault Estafette: historische bus keert terug - met stekker

PARTNERBIJDRAGE

In 2026 laat Renault zijn historie herleven: de Renault Estafette komt terug. Dit keer als volledig elektrische bestelwagen. Wat maakte de originele Estafette zo bijzonder? En zien we daar ook iets van terug bij de nieuwe telg?

Van Franse pionier tot bestelwagenicoon

De eerste Renault Estafette verscheen in 1959 als opvolger van de Renault Goelette. Het was de eerste Renault-bestelwagen met voorwielaandrijving, wat zorgde voor een vlakke laadvloer en meer binnenruimte. Daarmee werd hij een pionier in het segment van lichte bedrijfswagens.

Innovatief design

De Estafette werd geleverd in meerdere varianten: gesloten bestelbus, minibus, pick-up en camper. Dankzij de lage instap en ruime laadruimte was hij ideaal voor intensief dagelijks gebruik. Wat hem echt bijzonder maakte, waren een paar innovatieve 'toegangsoplossingen'. Zo had de Estafette aan de achterkant een ruit over de halve hoogte. Die kon naar boven worden geopend. De andere helft werd gevormd door twee deurtjes om volledige toegang te geven.

Daarnaast werd de Estafette uitgerust met een zijschuifdeur en op verzoek een schuifdeur voor de chauffeur. Ook in de 2026-Estafette krijgt de chauffeur een schuifdeur om het uitstappen in stedelijk gebied veiliger te maken. De achteringang wordt bij de nieuwe Estafette voorzien van een roldeur. Wat opnieuw handig is in drukke en krappe parkeerplekken.

Een vertrouwde verschijning in heel Frankrijk

Van bakkers tot politie, van ambulances tot marktkramers – de Renault Estafette werd een vast onderdeel van het Franse straatbeeld. Net zoals bij de Goelette was vooral de hoge daklijn, tot bijna twee meter, van onschatbare waarde: veel beroepen konden onder het dak werken op locatie.

Einde productie en nalatenschap

In 1980 stopte de productie en maakte de Estafette plaats voor de eerste generatie Renault Trafic. Toch bleef hij geliefd bij verzamelaars en retrocamperbouwers, mede door zijn charmante design.

De elektrische Renault Estafette van 2026

Nu, ruim veertig jaar later, keert de naam Estafette terug. Dan als volledig elektrische bestelwagen. Met naast de geërfde praktische deuren ook de hoge daklijn om 'indoor' werken anno 2026 mogelijk te maken. Er is zelfs een optie om via een schuifdeur van het bestuurderscompartiment naar het laadruim te lopen. Over innovatie gesproken.