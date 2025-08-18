Renault Goelette: iconische bus maakt elektrische comeback

PARTNERBIJDRAGE

In 2026 brengt Renault Bedrijfswagens een legende weer tot leven: de Renault Goelette. De klassieker keert dan terug als volledig elektrische bestelwagen. Net zo functioneel als de oer-Goelette die decennia geleden het werk van veel ondernemers makkelijker maakte. Een korte terugblik.

Naoorlogs werkpaard

Na de Tweede Wereldoorlog bracht Renault een nieuwe lichte bedrijfswagen uit, de Renault 1000 kg. De praktische bestelwagen was hard nodig bij de wederopbouw van Frankrijk en de rest van Europa. Hij werd ontworpen als lichte bedrijfswagen voor bijvoorbeeld ambachtslieden, koeriers, marktlieden en overheidsdiensten.

De naam 1000 kg slaat op het laadvermogen van … 1000 kg. Later volgde een versie die 1400 kg laadvermogen had. In 1959 kregen ze pas hun naam: de 1000 kg ging Voltigeur heten, de 1400 kg werd Goelette gedoopt. Een naam die vanaf 2026 een tweede leven krijgt.

Kenmerken die ondernemers aantrokken

De Goelette stond bekend om zijn ronde, vriendelijke neus met het grote Renault-logo, comfortabele cabine en soepele vering – uitzonderlijk voor bestelwagens in die tijd. Onder de motorkap lagen robuuste benzinemotoren en later diesels, geliefd bij monteurs vanwege hun eenvoudige onderhoud.

Veelzijdigheid op wielen

Van gesloten bestelbus tot pick-up, personenbusje en zelfs militaire uitvoering – de Renault Goelette kon alles aan. Hij werd een vertrouwd straatbeeld in steden en dorpen en groeide uit tot een symbool van de economische groei in de jaren vijftig en zestig. Vooral de versies met verhoogde daklijn waren in trek, omdat deze optie het laadvolume met een kubieke meter vergrootte van 7 naar 8 kubieke meter. Ook de stahoogte van circa 1,85 meter was handig. Hierdoor kon er in de auto gewerkt worden, maar de busjes konden ook worden omgebouwd tot rijdende winkel.

Het einde en de doorstart

In 1965 stopte de productie en werd de Goelette opgevolgd door de Estafette en later de Renault Master. Toch bleef de naam Goelette voortleven in de herinnering van liefhebbers en verzamelaars. Ook de Voltigeur wordt vaak herinnerd als Goelette, omdat beide modellen veel op elkaar leken.

De elektrische Renault Goelette van 2026

Ruim zestig jaar later keert de Renault Goelette terug. 100 procent elektrisch, maar wederom zeer robuust. In 2026 zal hij samen met de nieuwe en eveneens elektrische Trafic en Estafette het bedrijfswagenaanbod van Renault aanvullen. Niet alleen met praktische en moderne technologie, maar vooral met historische flair. Trots zijn op de geschiedenis is tenslotte typisch Frans.