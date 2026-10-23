Isuzu D-Max 2.2 (2026): met deze nieuwe Japanse pick-up moet je zero-emissiezones mijden

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Ongeveer een jaar geleden testten we de nieuwe elektrische Isuzu D-Max. Deze week introduceert Isuzu een robuuste tegenhanger met een, jawel, echte dieselmotor. Het gaat om de Isuzu D-Max 2.2, een nieuw hoofdstuk voor de Japanse pick-up.

Voor het eerst 2,2-liter dieselmotor in Isuzu D-Max

Volgens Isuzu schuiven veel pick-ups steeds verder op naar het lifestylesegment. Onzin, vindt de Japanse fabrikant. Een pick-up hoeft er niet mooi uit te zien of als statussymbool te fungeren. Veel belangrijker is dat hij het vuile werk opknapt. En dat kan deze nieuwe D-Max, die voor het eerst is voorzien van een 2,2-liter dieselmotor. Vorige generaties waren uitgerust met een 1,9-liter dieselmotor.

Deze nieuwe motor levert 163 pk en 400 Nm koppel, in plaats van 150 pk en 350 Nm bij de 1.9. Zodoende beschik je over meer trekkracht en controle bij het optrekken met een hoog laad- of trekgewicht.

Japanse betrouwbaarheid

Isuzu vertelt dat de motor zijn grotere cilinderinhoud gebruikt om betere prestaties te behalen met minder inspanning. De motor belast cruciale onderdelen minder, wat de levensduur van de motor verlengt. Precies die betrouwbaarheid is een belangrijke factor voor de potentiële klanten van deze pick-up.

Overige specificaties van de D-Max 2.2

Wat kun je verder nog verwachten van dit werkpaard? Onder andere een nieuwe 8-trapsautomaat, naast de zesversnellingsbak. Deze zorgt ervoor dat het motortoerental altijd op de meest efficiënte manier op de omstandigheden is afgestemd. Hierdoor springt de nieuwe D-Max volgens Isuzu zuiniger om met brandstof. De zesversnellingsbak blijft overigens wel leverbaar.

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Daarnaast is het mogelijk om de vierwielaandrijving in te schakelen wanneer het terrein uitdagender wordt. Ten slotte beschikt elk model met de 2,2-liter diesel over een geremd trekvermogen van 3500 kilogram. Het laadvermogen loopt op tot 1200 kilogram.

Wat is de prijs van de Isuzu D-Max 2.2 (2027)?

De D-Max 2.2 is verkrijgbaar als single, extended en double cab. Daarna volgen keuzes als automaat of zesversnellingsbak, en in het geval van single cab twee- of vierwielaandrijving. De goedkoopste variant begint in ieder geval bij 48.126 euro (ex. btw, incl. bpm).

Toch is dit werkpaard niet voor iedereen een uitkomst. Zo betaal je veel bpm en heb je geen toegang tot zero-emissiezones. Moet je vaak in stadscentra zijn, dan is wellicht de EV-uitvoering een verstandiger keuze. Daar staat wel een vanafprijs van 68.990 euro tegenover en een beperkte actieradius van zo'n 260 km. Qua prestaties in zwaar terrein doet de EV-uitvoering overigens niet onder voor de dieselvariant.