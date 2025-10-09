Review Isuzu D-Max EV (2025): luxe werkpaard voor in de buurt

Nieuws

In de bedrijfswagenwereld is Isuzu een kleine speler. En toch is het een bekend merk. Omdat er aardig wat Isuzu-vrachtwagens rondrijden en omdat de D-Max pick-up door bekende organisaties wordt gebruikt, zoals Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de politie. Robuustheid is het toverwoord. Geldt dat ook voor de nieuwe elektrische D-Max?

Hoe rijdt de Isuzu D-Max EV (2025)?

De Isuzu D-Max pick-up heeft een reputatie. Hij wordt door veel bedrijven en (overheids)organisaties ingezet, vooral voor offroad-activiteiten. Waarbij soms het uiterste wordt gevergd. De D-Max geeft er niks om. De elektrische versie evenmin.

Wij reden hem offroad rond het circuit van Zandvoort en merkten dat er aan het strakke ladderchassis geen bout is veranderd. Zonder blikken of blozen doet hij in het mulle zand en op steile hellingen wat wordt gevraagd. Als EV zelfs nog beter dan als diesel. Je hebt bij de stekkervariant immers vanaf nul het volledige vermogen (systeemvermogen 190 pk) en koppel (325 Nm) tot je beschikking. Niks eerst op toeren komen. De continue vierwielaandrijving - met Rough Terrain Mode voor als het echt pittig wordt - brengt je overal naartoe.

Veel concurrenten heeft de D-Max EV (nog) niet. De enige andere elektrische pick-ups zijn de KGM Musso EV (43.990 euro) en de Maxus eTerron9 (vanaf 59.950). De eTerron komt wat laadvermogen (800 kg) in de buurt, de Musso EV (500 kg) blijft er verre van. Daar staat tegenover dat beide modellen een riante actieradius bieden (respectievelijk 430 en 420 km).

Wat zijn de belangrijkste specs van de Isuzu D-Max EV?

De 4WD brengt je dus overal naar toe, mits dat 'overal' niet al te ver weg is. Ondanks het sublieme on- en offroad weggedrag is de elektrische pick-up geen kilometervreter. De 67 kWh-accu biedt in het gunstigste geval een WLTP-range van slechts 263 kilometer. Vol akkerend door het terrein of maximaal beladen (1 ton, 3.500 kg trekvermogen) zal de actieradius iets beperkter zijn. En met 'maar' 50 kW piekvermogen komt de snellaadtijd van 20 naar 80 procent al snel op een uur uit.

Andere belangrijke specs:

Lengte/breedte/hoogte: 5280 mm/1870 mm/1790 of 1810 mm (double cab)

Doorwaaddiepte: 600 mm

Laadbaklengte: 1805 (extended cab)/ 1495 (double cab)

Laadbakbreedte: 1530 mm (1122 mm tussen wielkasten)

Wat is de prijs van de Isuzu D-Max EV?

De Isuzu D-Max EV (2025) LSX is op grijs kenteken leverbaar met Exended Cab, met een vanafprijs van 69.590 euro. Voor de Double Cab, op geel kenteken, komt daar nog 667 euro aan bpm bij. De ruimer uitgeruste V-Cross is altijd 4500 euro duurder.

Hoe is de Isuzu D-Max EV uitgerust en wat zijn goede accessoires?

De Isuzu D-Max EV zal vooral zijn weg vinden naar bedrijfsmatige gebruikers. De prijzen zijn immers niet echt gericht op lifestyle gebruik. Hoewel de uitrusting ook die laatste groep zeker zal plezieren. Een paar highlights:

Stoelen, stuur en handremgreep in leder

Verwarmbare stoelen

Bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar

Automatische dual-zone airco

Achteruitrijcamera en parkeersensoren voor/achter

8 inch touchscreen met o.a. Android Auto / Apple CarPlay en DAB

7 inch kleuren lcd-infoscherm

Lichtmetalen 18 inch velgen

Hulpjes voor afdaling of starten op heuvels

Wat vind ik van de Isuzu D-Max EV (2025)?

De Isuzu D-Max dieselversie heeft een goede staat van dienst opgebouwd. Iets waaraan de EV nu moet gaan beginnen. Wat niet met de elektrische aandrijflijn te maken heeft, is daarom zo goed als hetzelfde gebleven. Van ladderchassis tot uiterlijk. Alleen een paar blauwe accenten op de grille laten weten dat je er op tijd een stekker in moet stoppen.

Het rijden is ronduit prettig. Ook offroad. De pick-up laat zich niet verrassen op mul zand of oneffenheden en gaat onverstoorbaar verder. De zetels en vering houden het ook voor de inzittenden aangenaam en de elektrisch kracht is subliem. Vooral in het terrein.

Kortom, de Isuzu D-Max EV (2025) is een prachtig plaatje om te zien. Echt een hebbeding. De hoge prijs en de betrekkelijk lage actieradius zullen zijn kansen als privéauto echter beperken. Maar is de actieradius bedrijfsmatig te behappen (een boswachter maakt dagelijks in Nederland waarschijnlijk niet veel kilometers), dan is de Isuzu een werkpaard pur sang, met een luxe werkplek voor de berijder.