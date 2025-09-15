Review KGM Musso EV (2025): onbekende elektrische pick-up is eigenlijk best goed

Nieuws

KGM is al bedrijfsautomerk nog niet echt ingeburgerd. Dat merk je niet alleen aan vragende blikken als je de merknaam noemt, ook in de verkooplijsten komt het Zuid-Koreaanse KGM amper voor. Maar daar zou vanaf nu best wel eens verandering in kunnen komen: de stoere pick-up KGM Musso EV meldt zich.

Hoe rijdt de KGM Musso EV (2025)?

Eerst nog even terug naar het merk. Eerder kenden we het onder de naam SsangYong. De Zuid-Koreaanse autofabrikant is zo'n drie jaar overgenomen door een enorm Zuid-Koreaans bedrijf, KG Group. Van kunstmest tot staal, van media tot elektronisch betalen. Alleen de auto ontbrak nog. Door de overname van SsangYong en de toevoeging van de M in de bedrijfsnaam was dat euvel ook verholpen.

De wat logge SsangYongs moesten in 36 maanden omgetoverd worden tot moderne vierwielers. De eerste kennismaking met de elektrische Musso maakt duidelijk dat de opdracht voor dit model geslaagd is. Hij is in niks meer verbonden met zijn SUV-voorganger uit de jaren negentig.

De pick-oogt up sportief en stoer en de elektrische aandrijving geeft hem bijbehorende rijkwaliteiten. In comfortstand wil de reus van 2400 kilo al lekker vooruit, in sportstand trekt hij in zo'n 8 seconden naar de 100 km/h. Dat doet-ie met een zeker gevoel. De Musso ligt stevig op de weg, maar blijft comfortabel. Daar draagt zelfnivellerende achterwielophanging een flinke steen aan bij.

De stilte aan boord (wind- en bandengeruis zijn zo goed als afwezig) zorgt samen met stevige stoelen voor een aangename rit. Een tip: neem andere banden. De standaard Kumho Crugen EV hebben soms moeite om het enorme koppel te verwerken.

Wat zijn de belangrijkste specs van de KGM Musso EV?

Zowel de 2WD als de 4WD heeft een 80,6 kWh accupakket dat met een 300 kW-snellader in 36 minuten van 10 naar 80 procent wordt opgeladen. De 2WD rijdt op een volle accu maximaal 420 km, de 4WD heeft een actieradius van 379 km (WLTP, gecombineerde cyclus).

Andere belangrijke specs:

Lengte: 5160 mm

Breedte: 1920 mm

Hoogte: 1750 mm (inclusief standaard dakrails)

Bodemvrijheid: 181,4 mm

Laadvolume 907 liter

Laadvermogen: ca. 700 kilogram inclusief bestuurder

Trekgewicht: 1800 kilogram geremd

Vermogen: 207 pk (2WD), 237 pk (4WD)

Koppel: 339 Nm (2WD), 630 Nm (4WD)

Wat is de prijs van de KGM Musso EV?

De vanafprijs van de KGM Musso is vastgesteld op 34.783 euro, exclusief btw en bpm. De auto is zowel op geel als op grijs kenteken leverbaar. De consumentenprijs op geel kenteken komt neer op 43.990 euro, inclusief btw, bpm en afleverkosten.

Hoe is de KGM Musso EV uitgerust en wat zijn goede accessoires?

De KGM Musso EV (2025) is leverbaar met twee- of vierwielaandrijving en kent vier uitrustingsniveaus. Naast alle denkbare veiligheidsvoorzieningen heeft elke Musso EV standaard:

17 inch lichtmetalen velgen

12,3 inch digitaal instrumentarium

12,3 inch touchscreen met o.a. Apple Car Play/Android Auto

Dual-zone airco

Achteruitrijcamera en parkeersensoren

Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels

Deze basisuitvoering heeft - in tegenstelling tot de andere versies - geen warmtepomp. Deze is voor 1000 euro extra wel als optie leverbaar. Wil je vierwielaandrijving, dan kost je dat 4500 euro extra. Dan krijg je de warmtepomp er overigens bij. Dat maakt dat de 4WD-meerprijs bij andere uitvoeringen 3500 euro bedraagt. De zelfnivellerende achterwielophanging is standaard vanaf tweede niveau.

Wat vind ik van de KGM Musso EV (2025)?

De KGM Musso EV zal geen verkoopkanon worden. Elektrisch zit weliswaar in de lift, maar of een EV-pick-up kan concurreren met iconen zoals Ford Ranger, Toyota Hilux en RAM valt nog te bezien. Toch spreekt er veel in zijn voordeel. Je mag er zero-emissiezones mee in, de kracht en stilte van de auto is zeer prettig, het rijden een ontspannen bezigheid. Afwerking en gebruikte interieurmaterialen staan op hoog niveau.

Samen met de gunstige vanafprijs is de Musso een interessante aanwinst. Want zoek je een elektrische pick-up, dan is de keuze vooralsnog zeer beperkt: alleen de Maxus eTerron9 (vanaf 57.408 euro) en de Isuzu D-Max (68.990 euro) zijn nog te koop.