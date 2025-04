Nieuws

Een pick-up associeer je niet met een fluisterstille elektromotor. Toch ontkomt zelfs dit genre niet aan stekkers. Niet de Amerikanen, maar de Chinezen nemen het voortouw met de Maxus eTerron9. Het donderend geraas maakt plaats voor verfijnde klanken.

De naam Maxus zal niet iedereen bekend voorkomen. Het is (weer) een Chinees merk dat Europa wil veroveren. Maar anders dan merken als Dongfeng en BYD, is Maxus vooral gespecialiseerd in elektrische bedrijfswagens. Eerder kwam het al met de T90 EV, de eTerron9 is het tweede model met open laadbak. Maxus heeft daarmee een gat in de markt ontdekt, want het merk biedt als enige in Nederland via officiële kanalen elektrische pick-ups aan.

Dat is best dapper, want juist een pick-uptruck associeer je met bruut V8-geweld. In de Verenigde Staten is het genre immens populair en ook in Nederland zie je regelmatig een via gespecialiseerde bedrijven geïmporteerde Dodge Ram of Ford F-150 rijden. Een pick-up is meer dan een auto, het is een levensstijl.

Niet voor niets ogen ze meestal vervaarlijk, met een intimiderende grille en overdadige bestickering. Rijden ze achter je en wordt de V8 opgezweept, dan ben je geneigd om de berm in te rijden om de auto te laten passeren. Bij de Maxus hoor je geen donderend geraas, maar vrijwel niets. En dat komt wat vreemd over; alsof het Bachkoor een avond verzorgt met covers van AC/DC.

Sportwagenprestaties en overgewicht

Het uiterlijk van de eTerron9 is afgekeken van Amerikaanse pick-uptrucks. In koeienletters staat de naam Maxus uitgeschreven op de torenhoge motorkap. De lichtsignatuur lijkt op die van de Ford F-150. Wat we maar niet begrijpen, is dat Chinese merken altijd van die onmogelijke modelnamen verzinnen. eTerron9 is ook weer zo’n merkwaardig bedenksel, al blijkt Terron na enig Google-werk ‘man van de aarde’ te betekenen.

Alles is buitensporig aan de vierwielaangedreven eTerron9, behalve het motorgeluid. Het vermogen doet dan weer niet onder voor dat van een dikke Dodge Ram. De twee elektromotoren (voor: 170 pk, achter: 273 pk) zijn goed voor 443 pk. De sprint naar 100 km/h speelt hij al in 5,8 seconden klaar en de topsnelheid is 190 km/h.

Anderzijds is het gewicht van 2880 kilo ontluisterend. De eTerron9 heeft dan ook een knots van een batterij (102,2 kWh) en er stroomt flink wat stroom door de aderen; het verbruik van 26,9 kWh/100 km is fors. Dat je binnen 10 minuten 100 kilometer range kunt bijladen aan de snellader, is een geruststellende gedachte. Ondanks de sportwagenprestaties en het overgewicht is de actieradius een acceptabele 430 kilometer.

Niet elke elektrische auto heeft een hoog trekgewicht, maar de eTerron9 wel. Hij mag aanhangers trekken van 3500 kilo en heeft een laadvermogen van 800 kilo. De frunk is enorm en binnenin vind je 20 opbergvakken.

Op zoek naar avontuur

Voor de testweek zouden we eigenlijk moeten verhuizen naar een boerderij in een afgelegen gebied, waar de eTerron9 goed tot zijn recht komt. Er past van alles in de open laadruimte van de Maxus. Bouwmateriaal voor een schuur, tuinafval, een bed, een schaap dat naar de dierenarts moet. De Chinezen zelf prijzen de auto ook aan voor avontuur buiten de gebaande paden.

Maar als er één land is waar avontuurlijk autorijden onmogelijk is, is het Nederland. Zeker als je in de stad woont, kom je vooral in aanraking met zijn ongemakken. Vind maar eens een parkeerplek voor dit 5,50 meter lange gevaarte. Ook in woonwijken en op onoverzichtelijke rotondes wens je jezelf een Kia Picanto toe. Al lijkt de eTerron9 breder dan-ie is. Hij is net geen twee meter breed en past door dezelfde garagedeur als een BMW X5.

Niet Amerikaans

Hoewel de Chinese Maxus met zijn uiterlijk Amerikaans probeert te zijn, merk je aan de camera’s in het interieur dat hij dat niet is. Geheel volgens Chinese traditie houden ze alles wat je doet nauwlettend in de gaten. Even je blik van de weg betekent meteen een waarschuwing.

En hoe we ook in de menu’s speuren, we krijgen de camera niet uit. De piepjes zijn zo dwingend dat we er bang van worden; zelfs als je over je schouder kijkt voordat je gaat inhalen slaan de Chinese camera’s alarm. De in de EU verplichte waarschuwing dat je de maximumsnelheid overschrijdt, vinden we na lang speuren in de menu's wel. Die gaat uit.

Daar stelt de eTerron9 een voortreffelijk comfort tegenover. Ons Premium-topmodel heeft luchtvering en fijn zittende elektrisch verstelbare stoelen met massagefunctie. Nog leuker is het kunstmatige geluid dat Maxus heeft gecomponeerd om de motoren te laten klinken als een achtcilinder.

Het is een heel subtiel gebrom dat zowaar aardig in de buurt komt bij het natuurlijke geluid van de V8. Maar dan minder in your face. We associëren het niet meteen met AC/DC, maar dat zou ook wel erg geforceerd zijn.

De luchtvering heeft nog een voordeel. Met de easy-load modus kun je de laadhoogte met 6 centimeter verlagen, waardoor laden en lossen gemakkelijker en snel gaat. Hadden we maar een ziek schaap dat we naar de veearts moesten brengen … Bij voorkeur in een duingebied, want er zijn zes rijprogramma's waaronder een voor zwaar terrein.

Maxus eTerron9 prijs

Goedkoop is dit gevaarte van Maxus niet. De eTerron9 kost 72.539 euro, onze Premium-versie met luchtvering en een panoramadak 76.532 euro. Zonder btw betaalt de zakelijke rijder 59.950 euro (Premium: 63.250 euro). De vraag is of verstokte pick-upliefhebbers overstappen. Ze moeten twee hordes nemen: rijden in een Chinees merk én stekkeren in plaats van tanken. Anderzijds kun je met deze Maxus elke milieuzone probleemloos binnenrijden.

Conclusie

Het is even wennen aan een elektrische pick-up. Maar de Maxus eTerron9 is welkom in elke zero-emissiezone, heeft een heel aardige actieradius en een prima trekgewicht van 3500 kilo. Hij oogt Amerikaans, maar is Chinees en dat merk je als je tijdens het rijden tot vervelens toe waarschuwingen krijgt dat je je blik op de weg moet houden.