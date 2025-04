Nieuwe elektrische Toyota kost in dit land 20.000 euro en een beetje

Nieuws

Toyota houdt de vaart erin wat betreft de introductie van nieuwe elektrische modellen. Nieuwste voorbeeld is de Toyota bZ7, een ruim 5 meter lange sedan waarvoor je omgerekend maar 20.000 euro en een beetje hoeft af te rekenen.

Sedan, ruim 5 meter lang, elektrisch. Hmmm, eens even denken. Waar hebben we dat pas ook gehoord. Ah, bingo, de nieuwe Lexus ES. Ook dit is een sedan met een stekker. En kijk eens naar het dashboard van de Toyota bZ7 (foto links); op de logo's na lijkt dat 1 op 1 te zijn overgenomen van de ES (foto rechts).

Langer dan BMW i5

Toyota geeft nog weinig informatie vrij, maar wel dat de Toyota bZ7 'meer dan 5 meter' lang is. Hiermee is de elektrische Toyota groter dan enkele elektrische modellen van premium merken, zoals de Audi A6 e-tron (4,96 m), de BMW i5 (5,06 m) en de Mercedes EQE (4,95 m). En ook de nieuwe Lexus ES.

Toyota's topmodel

De Toyota bZ7 is dan ook het topmodel van Toyota in China. De kans dat de auto naar Europa komt, achten we kleiner dan de kans dat Alfa Romeo tegen het einde van 2025 het bestverkochte automerk van Europa is. De Toyota bZ7 is ontwikkeld met de Chinese Guangzhou Automobile Group en verschijnt nog binnen het jaar op de Chinese markt. De bZ7 kost volgens autoexpress.co.uk slechts 170.000 yuan en dat is omgerekend ongeveer 20.500 euro.



Toyota bZ7 actieradius

Toyota zegt dat de sedan 'Toyota's kwalitatief goede, efficiënte wijze van produceren combineert met China's geavanceerde technologie.' Over een actieradius wordt met nog geen woord gesproken. Wij gokken op ongeveer 600 kilometer, net als bij de Lexus ES - die overigens wél gegarandeerd naar Europa komt.