Ford F-150 Lightning review – hoe Ford Elon Musk en Tesla te snel af is

Terwijl de Tesla Cybertruck al drie jaar niet verder komt dan teasen, is de elektrische Ford F-150 Lightning al een halfjaar op de markt. Dat wil zeggen; in de States. Of hij ook naar Europa komt? Na een eerste kennismaking met de bloedsnelle pick-up hopen wij het van harte.

Wat is opvallend aan de Ford F-150 Lightning?

Tja, wat niet? In de eerste plaats zijn afmetingen. Het gevaarte is bijna 6 meter lang, ruim 2 meter breed en 1,95 meter hoog. De neus is vooralsnog de meest imposante kant van de elektrische pick-up. Wagenbrede led-balken zien we wel vaker tegenwoordig, maar die van de Ford F-150 Lightning is wel heel prominent.

Ook de niet onmiddellijk zichtbare specificaties van de Ford F-150 Lightning zijn imposant. In de Lariat-versie die wij rijden, beschikt hij over een accupakket van 131 kWh, een vermogen van 588 pk en een koppel van 1050 newtonmeter. Standaard komt de Ford F-150 Lightning tot 98 kWh, 458 pk en 1050 Nm. Om een en ander even in perspectief te zetten: de duurste variant van de Mercedes EQS heeft een accupakket van 120 kWh (108 kWh netto), een vermogen van 523 pk en een koppel van 855 Nm. De opgegeven actieradius bedraagt 450 tot 500 kilometer.



Wat is goed aan de Ford F-150 Lightning?

Dit mag dan een pick-up zijn, in de Verenigde Staten wordt dit soort ‘trucks’ ook veel als gezinsauto gebruikt. In het geval van de Ford F-150 Lightning gaat dat uitstekend. Hij wordt standaard geleverd met een dubbele cabine, en zowel voor- als achterin moet je bijna broodkruimels strooien om niet te verdwalen. In alle richtingen beschik je over volop bewegingsvrijheid. Ook als je je ontbijt, lunch én avondeten in een van de bekende Amerikaanse fastfoofdrestaurants nuttigt, kom je niet snel in de knel. Opmerkelijk: de keuzehendel laat zich elektrisch wegklappen, en klinkt daarbij als een robot met reuma.

Extra handig van de Lightning ten opzichte van de benzinegestookte Ford F-150, is de ruimbemeten frunk. Anders dan bij de meeste EV’s is dat nu eens niet een soort van brievenbus waarin je alleen een laadkabel kwijt kunt, maar een serieuze bergruimte met een inhoud van 400 liter. Hierin kun evenveel bagage kwijt als in een Ford Focus, en anders dan in de open laadbak, hoef je je bagage niet te beschermen tegen weer en wind.



Ook slim: in zowel de frunk als de laadbak zit een aantal 'stopcontacten' waarmee je externe apparatuur van stroom uit het batterijpakket kunt voorzien. Denk aan bouwlampen, een cirkelzaag, of muziekapparatuur voor een leuk strandfeest. ProPower OnBoard noemt Ford dit. Overigens vind je dit systeem ook in de Ford E-Transit en de E-Transit Custom (accucapaciteit 74 kWh).



Behalve allerlei praktische pluspunten, heeft de Ford F-150 Lightning ook een enorme funfactor. Ondanks het gewicht van een kamerolifant met een hamburgerverslaving, komt-ie uit de startblokken als een hazewindhond op een sladieet. De sprint van 0 naar 100 km/h kost je maar 4 seconden. Daarbij hoor je eigenlijk niets, behalve een enigszins aanzwellend windgeruis. Tijdens onze korte testrit hebben we onder anderen de bestuurder van een Porsche 911 behoorlijk van zijn voetstuk gebracht …

Wat kan beter aan de Ford F-150 Lightning?

Op een gemiddelde asfaltweg is het veercomfort van de Ford F-150 Lightning bovengemiddeld goed. Maar bij wat grotere hobbels in het wegdek deint-ie als een olietanker over de woelige baren en op klinkerweggetjes krijgt de F-150 in onbeladen toestand dribbelneigingen. Ondanks de Britse nummerplaten was de testauto gespecificeerd voor de Amerikaanse markt, en áls-ie naar Europa komt, moet er nog wel wat aan het onderstel worden gesleuteld.

Met een eigengewicht van 2900 kilo en een laadvermogen van meer dan 800 kilo, komt de Ford F-150 Lightning Lariat op een toelaatbaar totaalgewicht dat ruimschoots boven de 3500 kilo uitkomt. Dit betekent dat je hem niet mag besturen met een regulier B-rijbewijs. Dat is voor veel potentiële kopers waarschijnlijk wel een drempel.

Wanneer komt de Ford F-150 Lightning naar Nederland en wat is de prijs?

Het antwoord op de bovenstaande, dubbele vraag, luidt: n.n.b. Ford is nog aan het inventariseren of er in Europa genoeg belangstelling is om er een Europese versie van samen te stellen. Voor grotere kansen in de oude wereld zou hij iets lichter moeten zijn. Een tweede tekortkoming voor de Europese markt is dat de Ford F-150 Lightning (nog) niet met de snellaadpalen op ons continent kan omgaan. En gezien het enorme accupakket is dat extra onhandig. Met een snellaadvermogen van 150 kW behoort de F-150 Lightning trouwens niet tot de elite.



In de Verenigde Staten lag de vanafprijs van de Ford F-150 Lightning tot voor kort op ongeveer 40.000 dollar, wat in euro’s op ongeveer eenzelfde bedrag uitkwam. Vanaf 2023 gaan de prijzen als gevolg van de duurdere batterijen fors omhoog. Instappen in de elektrische pick-up kost je dan bijna 54.000 dollar. De topversie die wij reden, met het grote accupakket en de meest luxueuze uitrusting, gaat dan richting een ton …

Wat vind ikzelf van de Ford F-150 Lightning?

Op provinciale wegen en snelwegen heb ik me kostelijk vermaakt met de Ford F-150 Lightning. Een soortgelijke combinatie van afmetingen, voertuigtype en prestaties hadden we nog nooit eerder ervaren.

Aan de overkant van de Atlantische Oceaan is de traditionele Ford-150 al tijden een ongelooflijke bestseller. Dat Ford na de Mustang Mach-E met een auto komt die nog steeds heel herkenbaar is als F-150, vinden we een gouden greep. Dit is dé manier om de EV in de VS geaccepteerd te krijgen. Al is hij voor Amerikaanse begrippen dan wel erg duur; een reguliere F-150 is is ruim 20.000 dollar goedkoper.

In Nederland worden elk jaar ongeveer 2000 nieuwe pick-ups verkocht. Als de prijzen niet al te ver meer stijgen én er een iets lichtere versie komt, dichten we de F-150 Lightning dan ook goede kansen toe. Zeker als de kabinetsplannen doorgaan om bedrijfswagens met verbrandingsmotor geen bpm-vrijstelling meer te geven. Wij constateerden onder wisselende rijomstandigheden een actieradius van 425 kilometer. Prima voor in onze dichtbelaadpaalde polder. Dus: kom maar op met de Ford F-150 Lightning!