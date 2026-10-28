Zero-emissiezones blijven kopzorgen opleveren

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Vanaf 1 januari 2027 is een groot deel van de busjes die nu nog een zero-emissiezone in mogen niet meer welkom. Dit gaat om zo'n 220.000 bestelwagens, waarvan er zo'n 35.000 regelmatig in een ZE (zero emmssie)-zone te vinden zijn. Of de vervanging gaat lukken, is een grote vraag.

Eigenaren van 35.000 Euro 5-bestelwagens staan voor een keuze

De overstap naar uitstootvrij vervoer vraagt veel van ondernemers. Volgens cijfers uit de Sectorupdate Transport & Logistiek van ING Bank voldoet 83 procent van de bestelwagens die in mei 2026 een zero-emissiezone (ZE-zone) binnenreden al aan de toegangseisen die vanaf 2027 gelden: Euro-6 én op kenteken vóór 1 januari 2025.

Toch is de resterende opgave aanzienlijk. Van de circa 220.000 bestelwagens met emissieklasse Euro-5 rijden er naar schatting 35.000 regelmatig een zero-emissiezone binnen. Vanaf 1 januari 2027 vervalt voor deze voertuigen de overgangsregeling. Zonder geldige (dag)ontheffing mogen ze dan niet meer binnenrijden.

Vervanging gaat traag

De vraag die ING zich stelt, is hoe die 35.000 vaste bezoekers zich gaan redden. Het huidige verkooptempo biedt weinig ruimte om achterover te leunen: in de eerste negen maanden van 2026 werden slechts 17.266 nieuwe bestelwagens geregistreerd. Ook de markt voor gebruikte bedrijfswagens kan volgens de deskundigen van de bank een deel van de vervangingsvraag opvangen, maar ondernemers moeten tijdig bepalen welke voertuigen nog passen bij hun dagelijkse werkzaamheden.

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Ede ziet af van zero-emissiezone in 2030

Niet iedere gemeente zet overigens door met de plannen. Het college van burgemeester en wethouders van Ede heeft bekendgemaakt te stoppen met de voorbereiding van een zero-emissiezone in het centrum. De zone zou oorspronkelijk op 1 januari 2030 ingaan. Het college stelt de gemeenteraad voor om de zone niet in te voeren. Volgens de gemeente wegen de verwachte beperkte verbeteringen van de luchtkwaliteit en geluidsoverlast niet op tegen de investeringen voor ondernemers en de gemeente.

Controleer tijdig de toegangseisen

Voor ondernemers blijft het belangrijk om per bestelwagen de emissieklasse en geldende overgangsregeling te controleren. De regels kunnen per voertuig verschillen. Via de kentekenchecker op Opwegnaarzes.nl is na te gaan of een bedrijfswagen toegang heeft tot een zero-emissiezone. Eventuele ontheffingen, zoals een dagontheffing, zijn aan te vragen via het speciale zero-emissiezone RDW-loket.