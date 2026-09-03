Bijna half miljoen busjes buitenspel in zero-emissiezones

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Op 1 januari 2025 werden zero-emissiezones (zez) ingevoerd. Op dit moment zijn er 20 zones actief, per 1 januari 2027 komen er weer twee bij. Ook is het dan afgelopen voor Euro-5 busjes. Samen met Euro-4 en lager, staan er dan bijna een half miljoen busjes buitenspel. Dat zit zo.

Bijna half miljoen busjes mogen zez niet meer in

Volgens autoverkoopwebsite autozoweg.nl worden op dit moment al 222.094 rondrijdende bedrijfswagens uit zero-emissiezones geweerd omdat ze emissieklasse Euro-4 of lager hebben. Daar komen volgens de website per 1 januari 2027 nog eens 240.168 stuks Euro 5-bestelbussen bij. Dit betekent dat ruim 460.000 bussen niet meer welkom zijn in zero-emissiezones. Volgens autozoweg.nl gaat het hierbij om 40 procent van het totaal aan bestelwagens in Nederland.

Venlo en Alphen aan den Rijn ook zero-emissiezones

In Arnhem vind je op dit moment de jongste zero-emissiezone van het land. Sinds 1 juni 2026 zijn hier in het centrum in principe geen bestelwagens met verbrandingsmotor meer welkom. Binnenkort is het voor ondernemers in Venlo en Alphen aan den Rijn ook oppassen geblazen: per 1 januari 2027 wordt hier een zero-emissiezone ingevoerd.

Euro-5 vanaf 2027 niet meer welkom

De nieuwe ZE-zones in Venlo en Alphen aan den Rijn zijn bovendien niet de enige verandering per 1 januari 2027. Euro-5 bussen zijn vanaf dan niet langer welkom in de zero-emissiezones, zowel in de bestaande als de nieuwe zones.

Leeftijd van je bus is bepalend

Om ondernemers in de transitie naar zero-emissiezones tegemoet te komen, zijn er enkele uitzonderingen gemaakt voor bedrijfswagens die vóór 2025 op kenteken zijn gezet:

Euro-6 bus (grofweg tussen 2015 en 2025 op kenteken): toegang tot 1 januari 2029

Euro-5 bus (tussen 2011 en 2016): toegang tot 1 januari 2027

Euro-4 bus of lager (vóór 1 september 2010 op kenteken): geen toegang

Waar vind ik de emissieklasse van mijn bestelwagen?

Twijfel je onder welke emissieklasse je bus precies valt? Kijk dan op je kentekenbewijs onder ‘milieuklasse’. Staat het daar niet duidelijk vermeld, check dan je kenteken via de website van de RDW of het platform Op weg naar ZES.

De laatste redding: dagontheffing

Wat nu, als je de trotse eigenaar bent van een bedrijfswagen die geen zero-emissiezones in mag, maar je niet direct het kapitaal hebt om te investeren in een nieuwe elektrische bus? Dan is er gelukkig nog een laatste redding mogelijk: de dagontheffing. Deze kun je bij RDW aanvragen en kost je 30 euro per dag. Hiervan kun je maximaal 12 keer per jaar gebruikmaken.

Let op dat je deze ontheffing echt enkel bij de RDW aanschaft. Er zijn frauduleuze websites waar je een ontheffing veel meer geld kost dan bij RDW.

Dagontheffing met terugwerkende kracht

Goed om te weten, is dat je een dagontheffing ook nog met terugwerkende kracht kunt aanschaffen. Bijvoorbeeld wanneer je onverwachts een zero-emissiezone in moet of als je niet in de gaten had dat je er een inreed. Doe dat dan wel nog op dezelfde dag voor 23.59 uur. Op de aanvraagpagina vind je ook andere ontheffingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld voor een bedrijfswagen die niet elektrisch leverbaar is of wanneer aanschaf je bedrijf in financiële problemen brengt.

Toch zonder ontheffing inrijden?

Het inrijden van de zero emissie zone met een niet-toegestane bus komt je duur te staan. De kosten voor de boete bedragen 130 euro.