Tientallen stops per uur in een dichtgeslibde binnenstad: zo ziet het bezorgbusje van de toekomst eruit

PARTNERBIJDRAGE

De last-mile delivery – het traject van een distributiecentrum in de buurt naar de klant – staat onder toenemende druk. Steden willen schonere, stillere en veiligere logistiek, terwijl ondernemers juist snel en efficiënt moeten kunnen blijven leveren. De oplossing ligt echter binnen handbereik.



Zero-emissiezone verandert de stadslogistiek

De invoering van zero-emissiezones en steeds strengere stadsregulering (denk aan lage maximumsnelheden) maken de keuze voor het juiste bedrijfsvoertuig steeds belangrijker. In Nederland hebben veel stadscentra inmiddels te maken met zero-emissie- en milieuzones, waarin vervuilende bestelwagens en vrachtwagens worden beperkt of geweerd.



Voor ondernemers in bijvoorbeeld pakketbezorging, service en distributie betekent dit dat een traditionele dieselbus steeds minder toekomstbestendig is. Niet alleen toegangseisen veranderen, ook ruimtegebrek, verkeersdrukte en strengere regels voor stadscentra stellen andere eisen aan voertuigen. De vraag is dus allang niet meer alleen: hoeveel kan een bestelwagen meenemen? Maar ook: hoe gemakkelijk komt hij op zijn bestemming?

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Extra uitdaging: last-mile delivery

Traditionele bestelwagens, ook de elektrische versies ervan, bieden veel laadruimte, maar zijn vaak relatief lang en minder wendbaar. Juist bij last-mile delivery kan dat een nadeel zijn: veel stops in korte tijd, met evenveel in- en uitstapmomenten voor de bezorger. Dit terwijl de klok doorloopt en beperkte parkeerruimte en wisselende routes voor extra hindernissen zorgen.

Daar ligt een belangrijke rol voor nieuwe, specifiek voor elektrisch gebruik ontwikkelde bedrijfswagens, zoals de Kia PV5 Cargo. Met een lengte tot 4695 mm (L2H1) en een laadvolume van maximaal 4,4 m3 combineert deze compacte elektrische bestelwagen een relatief klein ruimtebeslag met een ruime laadruimte. De draaicirkel van 11 meter - onafhankelijk van de lengte - draagt bovendien bij aan de wendbaarheid in stedelijke omgevingen.

Meer dan alleen een bestelwagen

Daar komt nog bij dat de PV5 de eerste bestelwagen is met de door Kia ontwikkelde PBV (Platform Beyond Vehicle)-filosofie. Dit betekent dat hard- en software nauw met elkaar samenwerken. Dit levert maximale efficiëntie op omdat allerlei diensten zonder tijdsverlies worden uitgevoerd. Denk aan continue online voertuigupdates en -monitoring om de uptime te maximaliseren, maar ook aan bedrijfseigen apps die de chauffeur helpen met bijvoorbeeld doorlopende route-optimalisatie en administratie onderweg.

Eén elektrisch platform, meerdere toepassingen

De toekomst van stadslogistiek vraagt bovendien om flexibiliteit. Een modulair voertuigconcept zoals de PV5 kan daarom worden aangepast aan uiteenlopende werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan een dubbele cabine, een chassis-cabine met extra grote cargo-box, een personen- of taxi-uitvoering of andere specifieke conversies. Daarmee kan één compact elektrisch platform verschillende ondernemers bedienen. Zoals de Kia PV5.