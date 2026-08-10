Deze elektrische bestelwagen verkoopt als warme broodjes

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De Kia PV5 is in korte tijd uitgegroeid tot de bestverkochte bestelwagen in het Europese segment van elektrische lichte bedrijfswagens (eLCV). In de eerste helft van 2026 zijn volgens de fabrikant 13.116 exemplaren geregistreerd. En dat in een markt die nog altijd onder druk staat.

Kia PV5 pakt Europese koppositie

De Kia PV5 was in de eerste zes maanden van dit jaar goed voor 37 procent van alle verkochte elektrische bestelwagens in het Europese C-segment. In twaalf landen was de PV5 de bestverkochte elektrische bestelwagen in zijn klasse. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk behoren tot de belangrijkste markten, met respectievelijk 2.206 en 3.361 registraties.

Ook in Nederland doet de Kia PV5 het opvallend goed. In de eerste helft van 2026 werden hier 995 exemplaren geregistreerd. Daarmee is Kia als nieuwkomer inmiddels een van de grotere spelers op de Nederlandse bedrijfswagenmarkt. Het eerste halfjaar moest hij alleen de Ford Transit Custom voor zich dulden (1540 exemplaren). Waarmee hij van niks op twee is binnengekomen in de top-5.

Elektrische bestelwagens winnen terrein

De prestaties van de Kia PV5 vallen extra op tegen de achtergrond van de Nederlandse bestelwagenmarkt. Die herstelt maar moeizaam van de forse verkoopdip die ontstond na het recordjaar 2024. In de eerste helft van 2026 werden slechts 10.611 nieuwe bestelwagens geregistreerd. Voor de afschaffing van de bpm-vrijstelling op brandstofbussen, 1 januari 2025, werden gemiddeld ruim 40.000 bussen verkocht in een eerste halfjaar.

Tegelijkertijd verschuift de markt duidelijk richting elektrische bedrijfswagens. De PV5 profiteert daarvan en wist in mei zelfs de maandelijkse verkoopranglijst aan te voeren met 195 registraties. Waarmee de bus onder meer de Ford E-Transit Custom (191 stuks) en Volkswagen ID. Buzz Cargo (140) het nakijken gaf.