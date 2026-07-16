Waarom de elektrische bedrijfswagen veel meer is dan een werkpaard

PARTNERBIJDRAGE

De ontwikkeling van de elektrische bestelwagen heeft een nieuw hoofdstuk bereikt. Zijn hedendaagse stekkerbussen vooral geëlektrificeerde brandstofversies, de nieuwe generatie is puur voor stroom ontwikkeld. Niet alleen duurzaam, maar ook praktisch: digitalisering en connectiviteit ontlasten de ondernemer. Neem de Kia PV5.

Vanaf de tekentafel elektrisch

De nieuwste generatie elektrische bestelwagens wordt vanaf de tekentafel anders ontwikkeld. Dit betekent dat niet alleen aandacht wordt geschonken aan de meest efficiënte aandrijflijn, een die bijvoorbeeld wat actieradius betreft meer accuraat is dan veel geëlektrificeerde versies. In onze 'connected' wereld krijgen flexibiliteit, digitalisering en maatwerk een nieuwe dimensie. Dit wordt meegenomen in de ontwikkeling. Het verandert niet alleen het voertuig zelf, maar ook de manier waarop ondernemers ermee werken.

Skateboardplatform

Een van de belangrijkste ontwikkelingen, is de toepassing van het ´skateboardplatform´. Daarbij zijn het accupakket, de elektromotor en de wielophanging ondergebracht in een vlak chassis. Doordat een grote verbrandingsmotor, versnellingsbak en aandrijftunnel ontbreken, ontstaat veel meer ontwerpvrijheid dan bij conventionele bedrijfswagens. Zie het als een skateboard: een vlakke plank waarop van alles mogelijk is.

Oneindige mogelijkheden

Deze basis maakt het daarom mogelijk om op één platform uiteenlopende voertuigvarianten te ontwikkelen. Van gesloten bestelwagen en chassis-cabine tot personenvervoer of specialistische bedrijfsopbouw: dezelfde onderbouw kan voor verschillende toepassingen worden gebruikt.

Elektrisch biedt ruimte voor nieuwe manier van ontwikkelen

Voor Kia is juist die ontwerpvrijheid de aanleiding geweest om verder te kijken dan alleen de aandrijflijn. Het merk introduceerde daarvoor als allereerste bestelwagenfabrikant een filosofie waarbij een bedrijfswagen niet meer wordt gezien als uitsluitend een vervoermiddel, maar als een compleet werkplatform voor ondernemers. Met deze zogenaamde PBV-filosofie, wat staat voor Platform Beyond Vehicle, heeft Kia dan ook een compleet nieuw mobiliteitsconcept vormgegeven.

Alles geïntegreerd voor efficiënt gebruik

In de Kia-filosofie vormen hardware, software en dienstverlening één geïntegreerd geheel. De hardware levert de technische basis, terwijl software zorgt voor functies als wagenparkbeheer, voertuigmonitoring en draadloze updates. Aanvullende diensten moeten ondernemers vervolgens helpen om hun voertuigen efficiënter in te zetten binnen hun eigen bedrijfsnetwerk. Denk aan eigen bedrijfs-apps die de rijders onderweg helpen met continue updates en administratie uit handen nemen.

Daarmee verschuift de rol van de bedrijfswagen steeds meer van transportmiddel naar een digitaal hulpmiddel binnen de dagelijkse bedrijfsvoering.

Modulariteit als uitgangspunt

Een goed voorbeeld van die ontwikkelfilosofie is de Kia PV5, de eerste bedrijfswagen die volledig volgens het door Kia ontwikkelde PBV-concept is ontworpen. Vanaf het eerste ontwerp stond niet één specifieke uitvoering centraal, maar juist de mogelijkheid om verschillende carrosserieën en toepassingen op dezelfde technische basis te realiseren.

Die modulariteit maakt het eenvoudiger om voertuigen af te stemmen op uiteenlopende branches, van pakketbezorging en installatiebedrijven tot serviceverlening en personenvervoer. Bovendien biedt een gedeeld platform mogelijkheden om voertuigen in de toekomst eenvoudiger aan te passen aan veranderende bedrijfsbehoeften.

De bedrijfswagen als onderdeel van een groter ecosysteem

Waar elektrische bedrijfswagens aanvankelijk vooral draaiden om emissievrij rijden, verschuift de aandacht steeds meer naar de toegevoegde waarde van elektrische bedrijfswagens met betrekking tot efficiëntie, connectiviteit en flexibiliteit. De techniek onder de carrosserie maakt het mogelijk om voertuigen slimmer te ontwerpen én beter te laten aansluiten op de manier waarop ondernemers werken. En dat het niet bij de PV5 blijft, dat is duidelijk. De grotere PV7 en PV9 staan daarom al in de startblokken om in respectievelijk 2027 en 2029 op de weg te verschijnen.