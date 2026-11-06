Vergeet dit niet te checken als je een tweedehands EV-bus aanschaft

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Ben je op zoek naar een elektrische bedrijfswagen, maar valt een splinternieuwe buiten budget? Dan is een tweedehands EV-bus een goede optie. Mocht je interesse hebben in zo’n occasion, is het van belang dat je weet waar je op moet letten. Het belangrijkst? Dat is de state of health (SoH) van de batterij.

Zo check je de staat van de batterij van een tweedehands bus

De batterij is namelijk het duurste onderdeel van de EV-bus. Hoe slechter de staat van de batterij, hoe lager de waarde van de bus. Helaas kun je aan de buitenkant van de bus niet zien in welke conditie de batterij verkeert.

Gelukkig zijn er meerdere manieren om hier eerlijk achter te komen. Verreweg de makkelijkste manier is een check via de boordcomputer van de auto. Deze route kent twee nadelen. Ten eerste tonen lang niet alle fabrikanten de accucapaciteit op het display van de auto. Daarnaast is deze informatie altijd indicatief, en dus niet honderd procent betrouwbaar.

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Accugezondheid achterhalen met een SoH-meting

Daarom is de oplossing altijd een SoH-meting. Zo’n meting achterhaalt binnen drie minuten de status van de batterij, door de huidige capaciteit van de batterij te vergelijken met de originele staat. Een SoH-meting kun je bijvoorbeeld bij Euromaster of Dekra laten doen. Houd rekening met een kleine 100 euro.

Koop geen occasion zonder SoH-rapport

Als je op zoek gaat naar een tweedehands EV-bus, probeer dan te filteren op bussen waarvan de eigenaar al een SoH-meting heeft gedaan. Online worden verkopers van tweedehands EV-voertuigen namelijk op het hart gedrukt deze meting zelf te doen. Om het voor jou als potentiële koper zo makkelijk mogelijk te maken.

Kom je een schot in de roos tegen, maar levert de eigenaar geen SoH-rapport bij de bus? Ga dan in overleg met de verkoper. Wellicht kunnen jullie de kosten voor de SoH-meting delen.

Wat is een acceptabele SoH voor de aanschaf van een tweedehands EV-bus?

Grofweg is 80% de absolute ondergrens. Tenzij je de bus voor een prikkie kan overnemen, zou de SoH altijd boven die ondergrens moeten liggen. Tussen de 85% en 90% is de SoH acceptabel, maar merk je wel zeker verminderd rijbereik. Dit zou je dus ook terug moeten zien in de prijs van de bus. Boven de 90% heb je te maken met een prima SoH.