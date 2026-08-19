Elektrische bedrijfswagen is duur, maar levert óók geld op - en niet alleen door lagere kosten

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Een elektrische bestelwagen is echt niet alleen handig als je veel in zero-emissiezones moet zijn. De actieradius is tegenwoordig ruim genoeg voor werk verder van huis. Bovendien betaal je minder voor 'brandstof' en onderhoud. Maar er is nog een reden, die steeds belangrijker wordt.

Duurzaam bedrijfsimago

De elektrische bedrijfswagen is steeds vaker een strategisch visitekaartje. Hiermee voorrijden, maakt de duurzame ambitie van een bedrijf immers direct zichtbaar. Waar een duurzaamheidsrapport vaak op de achtergrond blijft, rijdt een elektrische bedrijfswagen letterlijk langs klanten en potentiële opdrachtgevers. Zo wordt elektrisch rijden een vorm van zichtbare eco-branding.

Meer kans op opdrachten en aanbestedingen?

Duurzaamheid speelt bovendien een steeds grotere rol bij aanbestedingen en inkooptrajecten. Grote bedrijven en overheden moeten hun CO2-prestaties bijhouden. Daarom stellen ze steeds vaker eisen aan de uitstoot van leveranciers en onderaannemers. Een elektrische bus kan daardoor een concurrentievoordeel opleveren.

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Dat betekent niet dat een elektrische bestelwagen automatisch altijd voor meer opdrachten zorgt. Wel kan emissievrij vervoer helpen om te voldoen aan eisen die anders een belemmering vormen. Denk hierbij niet alleen aan opdrachten in binnensteden en de toegang tot milieuzones, maar ook aan samenwerkingen met organisaties die hun volledige keten willen verduurzamen.

Elektrisch rijden als onderdeel van je merk

Voor zzp’ers en mkb-bedrijven is de bedrijfswagen vaak een belangrijk contactmoment met de klant. Een moderne elektrische bus kan uitstralen dat jouw bedrijf vooruitkijkt, investeert in innovatie en verantwoordelijkheid neemt.

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Stille werkplek

Juist die combinatie van praktisch vervoer, geen CO2-uitstoot en een toekomstgericht imago maakt elektrisch rijden zakelijk interessant. De vraag is daarom allang niet meer alleen hoeveel een elektrische bestelwagen kost, maar ook: wat levert hij jouw bedrijf op aan uitstraling en commerciële kansen?

En als je bovendien kunt besparen op rij- en onderhoudskosten én je er een stille, comfortabele werkplek voor terugkrijgt, dan is de overstap naar elektrisch eigenlijk een no-brainer.