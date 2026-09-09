Dit is waarom een elektrische bestelwagen de betere keuze is

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Door strengere milieuwetgeving, zoals de invoering van zero-emissiezones, worden ondernemers steeds vaker gedwongen om na te denken over de overstap naar elektrisch rijden. Dit hoeft echter geen verplicht nummer te zijn. Voor ondernemers kan het juist een strategische keuze zijn die nieuwe voordelen oplevert.



Waarom overstappen op een elektrische bestelwagen?

Een belangrijke reden om te elektrificeren is voor veel ondernemers de toegang tot binnensteden. Zero-emissiezones maken emissievrij vervoer steeds belangrijker. Ook zijn er steeds meer opdrachtgevers die elektrisch rijden als voorwaarde stellen. Maar de overstap biedt meer voordelen dan alleen zekerheid voor de toekomst.

Kijk bijvoorbeeld naar de Total Cost of Ownership (TCO). De aanschafprijs van een elektrische bestelwagen is tegenwoordig weliswaar vergelijkbaar met die van een vergelijkbare brandstofvariant, maar daar staan wel wat voordelen tegenover. Denk aan lagere brandstof- en onderhoudskosten en minder onderhoudsmomenten. En hierdoor alleen al lagere gebruikskosten.

Een servicebeurt is sneller klaar, omdat er minder slijtagedelen zijn en er amper vloeistoffen vervangen of bijgevuld moeten worden. Om eerlijk te zijn ben je wel iets meer kwijt aan banden, omdat elektrische bussen nu eenmaal zwaarder zijn door het accupakket. Ook bij het optrekken slijten banden sneller door de kracht van de elektromotor. Dit staat echter niet in verhouding tot de onderhoudskosten voor een dieselbus. Wanneer je dit terugrekent in maandelijkse kosten bedragen de kosten voor een bestelauto met verbrandingsmotor 15-20% meer dan voor een elektrische bedrijfsauto.

Toch nog subsidie dankzij Energie-investeringsaftrek (EIA)

Extra aantrekkelijk is de mogelijkheid om voor aanschaf van je elektrische bus gebruik te maken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Dit is een fiscale regeling waarmee de overheid bedrijven stimuleert om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Zo kun je een elektrische bus deels aftrekken van je bedrijfsresultaat. Ook voor een laadpaal bestaan subsidiemogelijkheden.

Brandstof versus stroom: stekker pakt het voordeel

Dat brandstof duur is, dat weten we allemaal. Of we ooit weer teruggaan naar mildere prijzen, is niet te voorspellen. Wat we wel weten, is dat stroom goedkoper is dan brandstof. Kun je gebruik maken van eigen zonnepanelen, dan dalen de kosten nog verder.

No-brainer: stil en krachtig

Elektrificatie biedt bovendien voordelen die minder direct zichtbaar zijn. Een elektrische bestelwagen is stil en de aandrijflijn doet zijn werk - dankzij de traploze versnelling - op elk moment soepel en krachtig. Het maakt een werkdag achter het stuur comfortabeler dan ooit. Minder onderhoud kan bijdragen aan een hogere uptime, terwijl slimme connectiviteit ondernemers helpt om voertuigen, ritten en laadmomenten efficiënter te beheren.

Kia maakt elektrisch ondernemen toegankelijker

Kia speelt perfect in op deze ontwikkeling met de Kia PV5. Deze bus is puur ontwikkeld als elektrische bedrijfswagen en combineert emissievrije mobiliteit met praktische inzetbaarheid en connectiviteit. Dit laatste is vooral handig wanneer je als bedrijf eigen apps hebt om routes en andere logistieke zaken continu te monitoren en snel te delen met de chauffeur die onderweg is. Of wanneer je gebruikt gaat maken van Kia Pleos Fleet, een door Kia in samenwerking met Geotab ontwikkeld fleet managementsysteem.

Daarnaast zijn de Kia-dealers door heel het land te vinden en uitgerust om juist de ondernemer bij te staan. Een aanspreekpunt, vroegtijdig plannen van onderhoud en reparatie (mede dankzij connectiviteit die de vitaliteit van de PV5 in de gaten houdt). En natuurlijk de Kia- garantie van maar liefst 7 jaar. Alles om de uptime zo hoog mogelijk te houden.