Vernieuwde Volkswagen Caddy nu te bestellen: dit is wat er nieuw is

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Volkswagen geeft de Caddy een uitgebreide modelupdate. Vooral het interieur, de digitale uitrusting en de veiligheidsvoorzieningen zijn verbeterd.

Vernieuwd interieur met groter touchscreen

De grootste wijzigingen voert Volkswagen door in het interieur. De vernieuwde Volkswagen Caddy beschikt over een volledig digitale cockpit, een vernieuwd infotainmentsysteem met een groter touchscreen en een overzichtelijkere bediening.

Afhankelijk van de gekozen uitvoering zijn draadloze Apple CarPlay en Android Auto, online connectiviteitsdiensten en extra digitale functies standaard, of optioneel leverbaar.

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Meer rijassistentie

Ook op het gebied van veiligheid zet Volkswagen een stap vooruit. De Caddy is na de modelupdate uitgerust met een uitgebreider pakket rij-assistentiesystemen. Onder meer Lane Assist, verkeersbordherkenning, parkeersensoren en Travel Assist maken het rijden comfortabeler en veiliger, zowel in stadsverkeer als op de snelweg.

Bekende motoren blijven leverbaar

Onder de motorkap verandert er ondertussen weinig. De vernieuwde Volkswagen Caddy blijft leverbaar met benzine-, diesel- en plug-in hybride aandrijflijnen. Daarmee blijft het model geschikt voor uiteenlopende toepassingen, van lange afstanden tot inzet in zero-emissiezones.

Caddy Cargo, Kombi en Maxi

Naast keuze in aandrijflijnen levert Volkswagen de vernieuwde Caddy ook in meerdere carrosserievarianten. Ondernemers kunnen kiezen uit de gesloten Caddy Cargo (foto boven artikel), de personenuitvoering Caddy Kombi (foto rechtsonder) en de Caddy Cargo Maxi met extra laadlengte en meer laadvolume.

Flexibele bus

Voor wie de bestelwagen ook privé gebruikt, is de Caddy Flexible (foto linksboven) interessant. Dit model beschikt over een inklapbare achterbank, waardoor je kunt kiezen tussen maximale laadruimte of maximaal aantal passagiers.

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Wat kost de nieuwe Volkswagen Caddy?

De vernieuwde Volkswagen Caddy-modellen zijn per direct te bestellen. De Cargo is er vanaf 33.890 euro voor de 2.0 TDI diesel met 102 pk. De 1.5 TSI benzineversie (115 pk) is er vanaf 37.890 euro, de plug-in hybride (150 pk) vanaf 35.890 euro. De Caddy Flexible wordt geleverd op geel kenteken, met 1.5 TSI plug-in hybride motor. Dit model is er vanaf 35.890 euro. De Kombi (ook op geel kenteken) begint bij 32.600 euro (alle prijzen ex. btw, incl. bpm).