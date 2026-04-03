Volkswagen Caddy (2026): deze kleine wijzigingen moeten het succes voortzetten

Nieuws

De Volkswagen Caddy is met bijna 2,9 miljoen geproduceerde exemplaren een belangrijke factor in de bedrijfswagenwereld. Om de aandacht erbij te houden - en de interesse levend - heeft Volkswagen wat wijzigingen doorgevoerd. Niet veel, maar hij staat er weer fris bij. Dit is er gebeurd.

Opgenomen in de familie

De wijzigingen aan de Caddy zijn niet overdreven groot. Het meest opvallend is de aangepaste voorbumper met meer 'geknepen' koplampen en een iets gespierdere bumperconstructie. Het past meer bij het familiebeeld en oogt frisser en moderner. Nieuwe lakkleuren en lichtmetalen velgen van 16 tot 18 inch maken de wijzigingen compleet.

Prijs nieuwe Volkswagen Caddy (2026)

Over het interieur is de fabrikant vooralsnog een beetje mistig. Meer dan de mededeling dat er vrijstaand centraal display komt, wordt nog niet prijsgegeven. Dit geldt ook voor de prijzen. Meer info over beide onderwerpen volgt halverwege het jaar, wanneer de orderboeken opengaan.

Tip Ontdek de Tiguan plug-in hybride De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming. Bekijk meer

Beproefd recept

Volkswagen is verder nog helemaal in zijn nopjes over aandrijflijnen en uitvoeringen. Ook de vernieuwde versies blijven leverbaar als bestelwagen en personenversie, met normale of verlengde wielbasis (Maxi). Daarnaast zijn er uitvoeringen zoals de California-campervariant en de praktische Caddy Flexible, die eenvoudig wisselt tussen personen- en goederenvervoer door de achterbank op te klappen tot tussenschot. De motorenrange blijft bestaan uit benzine-, diesel- en eHybrid-aandrijflijnen.