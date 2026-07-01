Review Volkswagen Caddy Flexible (2026): hoe je twee werelden combineert

Nieuws

Een bijzondere bedrijfswagen in het Volkswagen-aanbod, is de Caddy Flexible. In een handomdraai tover je hem om van vijfzitter naar ruime tweezits bestelwagen. De ideale familie-werk-combinatie. Maar niet voor iedereen.

Twee werelden in een

De Volkswagen Caddy is een vertrouwd gezicht in werk- en familiesferen. Als Caddy Kombi brengt hij moeiteloos zeven mensen van a naar b en als Cargo doet hij hetzelfde, maar dan met maximaal 3,7 m3 of 845 kilogram vracht.

Kiezen dus voor de ondernemer die eigenlijk maar een auto wil hebben voor familie- en werkzaken. Althans, dat was ooit zo. Sinds kort combineert de Caddy Flexible eHybrid beide werelden. Een doordacht opvouwsysteem voor de achterbank verandert de bus in letterlijk een handomdraai van vijfzitter naar bestelwagen. De opgeklapte achterbank doet hierbij dienst als tussenschot.

Omdat het model twee werelden combineert, zul je als koper een paar concessies moeten doen: maximaal vijf in plaats van zeven zitplaatsen en slechts 654 kilogram maximaal laadvermogen. Het aantal kubieke meters laadruimte blijft gelukkig wel gelijk met opgeklapte achterbank. Toch blijft er voor de meeste ondernemers genoeg pakgewicht over.

Heeft de Volkswagen Caddy Flexible (2026) een nadeel?

Waarom is de Caddy Flexible niet voor elke ondernemer geschikt? Omdat je er geen zero-emissiezones mee binnen mag. De Flexible wordt aangedreven door de 1.5 TSI eHybid-motor van Volkswagen. Er komt CO2 uit de uitlaat en hoewel dit dankzij de plug-in hybrideaandrijving (PHEV) weinig is, is een PHEV niet toegestaan in zero-emissiezones. Dat is voorbehouden aan puur elektrische bestelvoertuigen.

Toch iets kiezen

Dat betekent dat je alsnog zult moeten kiezen. Op andere vlakken dan eerder, maar werk je veel in zero-emissiezones, dan is de Caddy Flexible mogelijk niet jouw bestelwagen. Hoef je hier niet te zijn - ook niet in je vrije tijd om te winkelen - en rijd je vaak langere afstanden, dan is de 1.5 TSI echter een prettige motor voor de Caddy: zuinig, krachtig en tot 116 km rijd je bovendien volledig elektrisch.

Hoe rijdt de Volkswagen Caddy Flexible (2026)?

De Caddy Flexible is leverbaar in twee lengtematen, 4601 mm en 4954 mm, de Maxi. Wij reden de Maxi. De 150 pk aan vermogen en 350 Nm aan koppel zijn ruim voldoende, ook voor de langste versie van deze bestelwagen. Omdat er tot 116 km elektrisch gereden kan worden, zijn de dagelijkse ritjes vaak ook nog elektrisch te doen, wat extra comfort biedt: amper lawaai, amper trillingen in de cabine.

De 19,7 kWh-accu is bovendien vrij snel bij te laden. Geen wereldwonderen, maar met 40 kW snellaadvermogen trek je de batterij in een ruim half uurtje van 20 naar 80 procent. Een standaard 11 kW-lader doet er zo'n anderhalf uur over. Bijladen onderweg of tijdens een klus is daarom mogelijk en verlaagt het verbruik verder.

Wat is het brandstofverbruik van de Caddy Flexible Maxi?

Wie het laden goed bijhoudt en zoveel mogelijk met een volle batterij onderweg is, lacht best wel om de brandstofprijzen. In onze testperiode hebben we in totaal 981 kilometer gereden, over alle denkbare wegsoorten, van stad tot snelweg. Het elektrische verbruik kwam neer op een redelijk gemiddelde van 14,6 kWh per 100 kilometer. Maar opmerkelijk is het brandstofverbruik: slechts 2,4 liter per 100 km. Oftewel 1 op 41,6. Daar gaan de benzinebaronnen niet rijk van worden.

De wegligging is strak, de besturing heel direct. De vering is iets aan de harde kant, maar dat hoort nu eenmaal. Je wilt bij volle belading niet alle kanten op stuiteren. De stoelen geven daarentegen heel veel comfort en dempen veel wegoneffenheden.

Wat zit er in de Caddy Flexible Maxi?

De Caddy Flexible (2026) is leverbaar in twee uitvoeringen. Wij reden de duurste uitvoering, de Limited Edition. Deze uitvoering is voorzien van onder andere:

Alle denkbare veiligheidssystemen

Keyless start

Climate control

Zuinige elektrische luchtverwarming

Achteruitrijcamera

Parkeerhulp voor- en achter

Android Auto / Apple CarPlay

17 inch lichtmetalen velgen

Voldoende opbergvakjes en -bakjes

Wat is de prijs van de Caddy Flexible (2026)?

De prijs van de Caddy Flexible start bij 34.890 euro. De Maxi begint bij 36.990 euro en onze testauto, de Limited Edition Maxi, is er vanaf 37.990 euro (alle prijzen incl. bpm, ex. btw).

Wat vind ik van de Caddy Flexible?

De Caddy is in alles een echte Volkswagen. Solide, comfortabel, met als extra zijn flexibiliteit. In no-time van bus naar familieauto, waarmee je als ondernemer eigenlijk geen tweede auto meer nodig hebt. Omdat de Caddy Flexible bovendien rijdt als een personenwagen, is het echt een optie om te overwegen om hem als enige auto in te zetten. Een dingetje: je moet niet naar binnensteden met zero-emissiezones willen. Daar staat wel een laag brandstofverbruik tegenover. Aan jou de keuze.