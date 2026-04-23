Volkswagen ID. Buzz Cargo: meer actieradius, maar ook meer piepen

Om de Volkswagen ID. Buzz Cargo bij de les te houden, krijgt het vrolijke busje een paar upgrades waar je als ondernemer ook vrolijk wordt. Waaronder meer actieradius en V2L om je apparatuur van stroom te voorzien. Wel heb je kans dat hij meer gaat piepen ...

Meer actieradius voor basisaccu ID. Buzz Cargo

Een van de prettigste ontwikkelingen is de optimalisatie van het basisaccupakket. De slimme mannen van VW hebben de 58 kWh-batterij gekieteld, waardoor de ID. Buzz Cargo zo'n 25 kilometer verder komt op een lading. Kan toch net je dag maken met een beetje planning.

Connected Travel Assist met verkeerslichtherkenning

De grootste innovatie is echter de introductie van Connected Travel Assist, een doorontwikkeling van het bestaande rijhulpsysteem. Dankzij online data kan het proactief inspelen op verkeerssituaties. Nieuw is onder meer verkeerslichtherkenning. Detecteert de auto een rood licht dat hij over het hoofd hebt gezien, dan remt hij automatisch af tot stilstand.

Verder is de afslag- en uitwijkassistent voortaan standaard. Dit kan je met bijvoorbeeld bijremmen of bijsturen helpen bij het voorkomen van een botsing bij het afslaan of het ontwijken van een obstakel. De bijbehorende piepsignalen krijg je gratis bij.

Eén voet voldoet

Daarnaast introduceert Volkswagen ‘one-pedal driving’. Bestuurders kunnen de bus volledig laten vertragen en stoppen door alleen het stroompedaal los te laten. Niet iedereen is er fan van, maar leer je ermee omgaan dan blijkt het in praktijk fijn rijden. Vooral in de stad met veel stoppen en optrekken.

V2L: mobiele stekkerdoos

Met de nieuwe vehicle-to-load-functie (V2L) verandert de ID. Buzz Cargo in een mobiele stekkerdoos. Via een adapter op de laadaansluiting levert de hoogvoltaccu tot 2,0 kW vermogen via een normale stekkeraansluiting. Handig voor het voeden van elektrisch gereedschap op locatie. Of om met je Nespresso-apparaat van een heerlijke pauzekoffie te genieten.

Gamen tussen de klussen door

Binnen debuteert het vernieuwde Innovision-infotainmentsysteem, inclusief geïntegreerde App Store. Met apps voor onder meer streaming, parkeren en gaming in de auto. De bediening verloopt via het nieuwe multifunctionele stuurwiel. Kun je onder het genot van je je verse pauzekoffie lekker gamen. Of een filmpje te pakken.

Wat is de prijs van de nieuwe ID. Buzz Cargo (2026)?

ID. Buzz Cargo is leverbaar vanaf zomer 2026. De prijzen beginnen bij 39.990 euro (exclusief btw) voor de 58 kWh-versie van de Economy Limited Edition. Alle prijzen vind je in de nieuwe prijslijst.