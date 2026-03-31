Dure brandstof? Vijf tips om je bus een beetje te temperen

Brandstofkosten vormen een groot deel van de totale gebruikskosten van een bestelwagen. Al helemaal in deze tijden, waarin brandstofprijzen de pan uit rijzen. Zuiniger rijden is echter makkelijker dan je denkt en met onderstaande vijf tips bespaar je eenvoudig op brandstof.

1. Rijd rustiger en constanter

Hard optrekken en abrupt remmen verhoogt het brandstofverbruik aanzienlijk. Door gelijkmatig te accelereren en op tijd gas los te laten, kun je flink besparen. Gebruik waar mogelijk cruise control op langere trajecten.

2. Controleer de bandenspanning

Te zachte banden zorgen voor meer rolweerstand en dus een hoger verbruik. Controleer minimaal één keer per maand de bandenspanning en houd deze op het aanbevolen niveau. Let daarbij vooral op of je rekening moet houden met laadgewicht: hoe hoger het gewicht, hoe hoger de bandenspanning soms moet zijn. Dit is een eenvoudige, maar vaak onderschatte besparing.

3. Beperk onnodig gewicht

Elke extra kilo kost brandstof. Haal overbodige materialen en gereedschap uit de laadruimte. Neem voor een klus alleen mee wat op dat moment nodig is. Het kost wat extra tijd om je bus klaar te maken voor de werkdag, maar met de huidige hoge brandstofprijzen is het de moeite waard.

4. Voorkom luchtweerstand

Punt 3 geldt al helemaal voor spullen die je niet nodig hebt, maar die wel op je dak liggen. Rijd je met een imperiaal of dakdragers? Verwijder deze wanneer je ze niet gebruikt; ze verhogen niet alleen het gewicht, maar vooral ook de luchtweerstand en dus het verbruik. Zijn ze niet gemakkelijk te verwijderen, haal dan ik elk geval de spullen eraf die je niet nodig hebt

5. Schakel op tijd en rijd in de juiste versnelling

Moderne motoren zijn het zuinigst bij lage toerentallen. Schakel daarom tijdig op en voorkom onnodig hoge toeren. Bij dieselbestelwagens ligt het ideale schakelmoment vaak rond de 2.000 toeren per minuut.