Zo kom je er snel achter of je klaar bent voor een elektrische bedrijfswagen

De overstap naar elektrisch rijden is voor veel ondernemers nog een heel avontuur. Van een diesel die 500 kilometer op één tank rijdt naar een elektrische bus die elke paar honderd kilometer moet bijladen. In hoeverre is dit lastig voor het bedrijf? Het project 'Doe het met data' geeft inzicht.

Zes uur laden? Dat was ooit

Wie geen ervaring heeft met elektrisch rijden en zich er niet in verdiept, kent waarschijnlijk alleen de borreltafelverhalen. Zoals na elke honderd kilometer zes uur laden. Dat was inderdaad ooit zo, maar de werkelijkheid is ondertussen een stuk rooskleuriger.

Ruim 400 km actieradius heel gewoon

Een moderne elektrische bus rijdt gemakkelijk 200 kilometer op een lading stroom, met uitschieters tot ver over de 400 kilometer. Zoals de Renault Master E-Tech electric (maximaal 460 km), de Mercedes-Benz eSprinter (maximaal 443 km) en de Ford E-Transit (maximaal 402 km). Heb je meer nodig, dan ´tank´ je bij een snellader al snel een paar honderd kilometer bij. In minder dan een halfuur.

Fijn om te weten, maar tussentijds laden is lang niet altijd nodig. Uit cijfers van het CBS blijkt namelijk dat er op een dag helemaal niet zo heel veel wordt gereden. Natuurlijk zijn er uitschieters, maar gemiddeld rijdt een bedrijfsbus nog geen 100 kilometer per dag. En dat kan élke nieuwe elektrische bestelwagen aan.

Hoeveel kilometer rijd jij op een dag?

De vraag is daarom: weet jij hoeveel kilometer jouw bus op een dag maakt? Veel moderne bestelwagens zijn voorzien van een modem om track- en trace mogelijk te maken. Echter, daar wordt lang niet altijd gebruik van gemaakt. Terwijl de beschikbare data duidelijk maakt hoeveel kilometer je op een dag rijdt. En ook wáár je die kilometers maakt.

Rapportage op basis van jouw voertuigdata

Daarom is het project ´Doe het met data´ in het leven geroepen. Een logistiek expert helpt de deelnemende ondernemers met het uitlezen van de voertuigdata. Hiervan wordt vervolgens een rapportage gemaakt. Daarin staat onder andere:

Totaal aantal gemaakte ritten

Aantal dagen dat is gereden

Gemiddeld aantal ritten per dag

Totaal gereden afstand

Gemiddelde afstand per dag

Gemiddelde afstand per rit

Aantal ritten binnen en buiten een zero-emissiezone

Aantal kilometers binnen en buiten zero-emissiezone

Met de komst van de zero-emissiezones en het duurder worden van bussen met een verbrandingsmotor na de afschaffing van de bpm-vrijstelling, is een elektrische bus een steeds interessanter alternatief. Op basis van alle voertuiggegevens zie je als ondernemer exact hoe vaak je in een zero-emissiezone rijdt en hoeveel kilometer je op een dag maakt. Met die cijfers weet je precies of een elektrische bus bij jouw werkzaamheden past.

Meer weten over 'Doe het met data'?

Meer over 'Doe het met data' vind je op de website van Doe het Zero. Hier kun je je opgeven en bovendien een tijdelijk modem aanvragen, mocht jouw bus daar niet over beschikken. Op de website vind je bovendien veel meer info over zero-emissiezones en de kosten en baten van elektrisch rijden.