Mag je over de grens tanken in jerrycans?

Nieuws

Voor ondernemers met een bestelbus kan het verleidelijk zijn om in het buitenland goedkope brandstof in jerrycans te tanken en mee terug te nemen naar Nederland. Maar wat zijn de regels? Waar moet je op letten om boetes te voorkomen? En is het de moeite waard?

Verschillende regels per land

Binnen Europa gelden geen volledig uniforme regels voor het vullen van jerrycans. In landen als België en Duitsland is het meestal toegestaan om brandstof in goedgekeurde jerrycans (bijvoorbeeld met UN-keurmerk) te tanken, maar vaak zit er een limiet aan de hoeveelheid. Ook kunnen tankstations zelf aanvullende regels hanteren en het vullen weigeren.

Wat zegt de Nederlandse wet?

Bij binnenkomst in Nederland krijg je te maken met nationale regelgeving voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen. Brandstof valt hieronder. Voor particulier gebruik geldt doorgaans een vrijstelling, zolang het gaat om kleine hoeveelheden voor eigen gebruik en je gebruikmaakt van goedgekeurde jerrycans.

Voor zakelijk gebruik ligt dat strenger. Zodra je grotere hoeveelheden vervoert of de brandstof bedoeld is voor bedrijfsmatige activiteiten, kun je te maken krijgen met de ADR-regelgeving (vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg).

Hoeveel brandstof mag je meenemen?

Er is geen eenduidige grens die overal geldt, maar in de praktijk wordt vaak een maximum van circa 60 liter per jerrycan gehanteerd, met een totaal van 240 liter. Vier jerrycans dus. Daar komt bij dat je maar 10 liter belastingvrij mag meenemen. Je zult dus aangifte moeten doen bij grotere hoeveelheden. Daar betaal je dan weer accijns over, waardoor de rit eigenlijk amper zin heeft.

Boete bij controle

Waag je de gok door niks aan te geven en word je aangehouden, dan valt de schade vaak vele malen hoger uit. Al helemaal wanneer je je aan de ADR-regelgeving moet houden. Iets wat met een bedrijfsbus als snel het geval kan zijn omdat je de brandstof dan mogelijk niet voor privégebruik hebt meegenomen.

Veiligheid en aansprakelijkheid

Brandstof vervoeren brengt bovendien risico’s met zich mee. Zorg altijd dat jerrycans goed afgesloten zijn, rechtop staan en niet kunnen schuiven in de laadruimte van je bestelwagen. Bij lekkage of brand kan de schade groot zijn en kan een verzekeraar moeilijk doen als je de regels niet hebt gevolgd.

Check vooraf de regels

Check vooraf de lokale regels in het land waar je tankt én de Nederlandse richtlijnen voor vervoer. Let daarnaast op bedrijfsbeleid en verzekeringsvoorwaarden als je de brandstof zakelijk gebruikt. En of het uiteindelijk dus voordeel oplevert.