Diesel veruit favoriete brandstof voor tweedehands bus

Nieuws

De markt voor tweedehands bestelwagens daalt, al is die daling beduidend minder scherp dan bij de nieuwverkopen. Uit BOVAG-cijfers blijkt dat er in 2024 nog 213.418 gebruikte bestelwagens werden verkocht, tegenover 207.523 in 2025. Daarbij spelen diesels nog altijd een hoofdrol. Dit is minder goed nieuws voor de luchtkwaliteit.

Nieuwverkopen hard geraakt door regelgeving

Dat de verkoop van occasions relatief stabiel blijft, is een opsteker voor de bestelautobranche. Van nieuwverkopen hoeven dealers en importeurs het immers al langer niet te hebben. De invoering van zero-emissiezones (zez) en het afschaffen van de bpm-vrijstelling per 1 januari 2025 hebben de markt flink onder druk gezet.

De cijfers spreken voor zich. In de jaren vóór 2025 werden jaarlijks gemiddeld zo’n 60.000 nieuwe bestelwagens geregistreerd. In 2024 was zelfs sprake van een extreme piek: 130.204 nieuwe bussen. In 2025 stortte de markt vervolgens in naar slechts 20.782 registraties.

Tip De nieuwe SEAT Ibiza Maak kennis met de nieuwe Ibiza, met een nog scherper design en fris interieur. Private Lease 'm nu al vanaf slechts € 299 p/m Ontdek 'm nu

Vooruitgeschoven aankopen werken door

Die forse terugval is grotendeels te verklaren door het vervroegen van aankopen. Veel bedrijven hebben in 2024 nog snel geïnvesteerd in een nieuwe bus, waardoor zij de komende jaren niet actief zijn op de nieuwmarkt.

Minder hinder bij occasionverkopen

De occasionmarkt ondervindt hier minder hinder van, ondanks een lichte daling. Opvallend is dat het merendeel van de verkochte gebruikte bestelwagens is uitgerust met een Euro 6-dieselmotor. In januari 2025 werden 17.850 occasions verkocht, waarvan 10.926 met Euro 6. Deze bussen mogen, mits vóór 1 januari 2025 op kenteken gezet, tot 2029 een zez in.

Diesel overheerst, elektrisch groeit voorzichtig

Een dieseloccasion kopen lijkt daarmee voor veel ondernemers een manier om de overstap naar elektrisch nog even uit te stellen. Dat staat haaks op het doel van de overheid om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren. Volgens BOVAG domineren diesels nog steeds, al groeit het aantal gebruikte elektrische bestelwagens voorzichtig mee. Die groei verloopt echter net zo geleidelijk als bij nieuwe elektrische bestelwagens: