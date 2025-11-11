Tanken in Duitsland is goedkoper, maar er is één grote valkuil

Nieuws

Tanken in Duitsland is goedkoper dan in Nederland. Maar in Duitsland wisselt de prijs meerdere keren per dag. Hoe weet je wanneer je het goedkoopst tankt?

In Duitsland fluctueren de brandstofprijzen gedurende de dag behoorlijk. Het verschil kan oplopen tot 10 tot 12 cent. Vertaal je dat naar een volle tank, dan heb je het al snel over een prijsverschil van 5 euro. Voor 7 uur ’s ochtends tanken is sowieso een slecht idee; dan is de prijs voor benzine en diesel in Duitsland het hoogst. De prijzen wisselen wel tot twintig keer per dag.

Tank in Duitsland tussen 18.00 en 22.00 uur

Wanneer moet je dan wel tanken? Na de avondspits, als je de piepers achter de kiezen hebt, want tussen 18 uur en 22 uur betaal je het minst aan de Duitse pomp. Dat zegt de ADAC, de Duitse grote broer van de ANWB.

Dat tanken ’s avonds goedkoper is, komt door hogere bijverkoop. Mensen kopen ’s avonds meer in de winkel. Die bijverkoop is goed voor de helft van de winst.

Protest tegen hoge benzineprijzen

In de deelstaat Baden-Württemberg willen ze iets doen aan die wisselende prijzen. De deelstaat heeft een voorstel gedaan om de tankprijs nog maar één keer per dag te mogen verhogen. Een prijsverlaging mag wel de hele dag. In Oostenrijk bestaat al een soortgelijke regel.

Maar de ADAC, de Duitse zustervereniging van de ANWB, vindt het een slecht plan. Volgens de ADAC kan dat ertoe leiden dat de gemiddelde dagprijs door zo’n regel juist stijgt. En dus betaalt de consument aan de pomp meestal meer dan nu.

Voor wie graag in Duitsland tankt heeft de ADAC een simpel advies: tank ’s avonds en vermijd de dure ochtend.

En in Nederland?

In Nederland veranderen de brandstofprijzen meestal maar één keer per dag, vaak in de ochtend. De adviesprijzen worden elke dag door de oliemaatschappijen (zoals Shell, BP of Esso) vastgesteld.

De onafhankelijke stations volgen die adviesprijzen niet altijd; zij kunnen hun prijzen zelf bepalen, maar doen dat doorgaans hooguit een of twee keer per dag. De prijsverschillen tussen momenten van de dag zijn hier dus veel kleiner dan in Duitsland.