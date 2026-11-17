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De elektrische auto rukt wereldwijd nog altijd op, vooral in Europa. Maar op twee van de grootste automarkten ter wereld worden er juist minder verkocht.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Benchmark Mineral Intelligence, een Brits onderzoeksbureau dat de markt voor batterijen en elektrische auto's volgt. Wereldwijd werden in oktober 2,09 miljoen auto's met een stekker verkocht, 8 procent meer dan een jaar eerder. Over de eerste tien maanden van dit jaar gaat het om 17,5 miljoen stuks, een stijging van 5 procent.

Alleen telt Benchmark de cijfers van volledig elektrische auto's en plug-in hybrides bij elkaar op, terwijl een plug-in hybride ook nog gewoon ook een benzinemotor heeft. Als we de cijfers van PHEV's en EV's uit elkaar trekken, laat dat een interessant beeld zien.

Europa trekt de kar

Een groot deel van de groei komt uit Europa. Daar steeg de verkoop van volledig elektrische auto's in oktober met 49 procent, terwijl plug-in hybrides maar 7 procent groeiden. In Duitsland werden bijna 80 procent meer volledig elektrische auto's verkocht, ruim 95.000 stuks. Dat is deels te danken aan de nieuwe subsidieregeling die de Duitsers in het leven hebben geroepen. In Nederland heeft de elektrische auto al de overhand: in oktober was 55,2 procent van alle nieuwe auto's volledig elektrisch.

China: ook volledig elektrisch minder

In China, de grootste markt voor elektrische auto's ter wereld, werden in oktober 770.000 volledig elektrische auto's verkocht. Dat is 5 procent minder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de CPCA, de Chinese branchevereniging voor personenauto's. Over de eerste tien maanden komt de teller uit op bijna 6 miljoen, ruim 4 procent minder dan vorig jaar.

Dat lijkt slecht nieuws voor de elektrische auto, maar het ligt vooral aan de Chinese automarkt als geheel. Die stort in: in oktober werden er 27 procent minder personenauto's verkocht dan een jaar eerder, en over de eerste tien maanden 22 procent minder. Vergeleken daarmee houdt de volledig elektrische auto zich juist goed staande. Voor plug-in hybrides geldt dat niet: daarvan werden er in oktober 37 procent minder verkocht.

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Verenigde Staten: fors minder

In de Verenigde Staten is de daling veel groter. Volgens Cox Automotive, een Amerikaans onderzoeksbureau voor de automarkt, werden daar in de eerste negen maanden van dit jaar ruim 726.000 volledig elektrische auto's verkocht. Dat is 30 procent minder dan in dezelfde periode van 2025. De belangrijkste oorzaak: eind september 2025 schafte de Amerikaanse overheid de belastingkorting af die kopers van een elektrische auto kregen. Merken als Ford en Honda zagen hun EV-verkoop in het derde kwartaal met driekwart of meer dalen.

Toch zijn er ook lichtpuntjes. Zo liet het derde kwartaal juist weer een lichte stijging zien van de Amerikaanse EV-verkoop. In juli, augustus en september gingen er 6 procent meer elektrische auto's over de toonbank dan in de drie maanden daarvoor. Zoveel waren het er in een jaar niet geweest. En in China zijn het vooral de plug-in hybrides die het laten afweten; de verkoop van volledig elektrische auto's daalt daar veel minder hard. Of dat genoeg is om het tij te keren, moeten de komende maanden uitwijzen.