Euro 7 gaat bijna in: wat de nieuwe EU-regel voor jouw volgende auto betekent

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Op 29 november 2026 verandert er iets voor elke nieuwe auto die in Europa op de markt komt, ook voor elektrische. Dan gaat Euro 7 in, de nieuwe Europese uitstootnorm. En voor het eerst kijkt die niet alleen naar wat er uit de uitlaat komt.

Auto’s die al op kenteken staan, hoeven niet aan Euro 7 te voldoen, en er komt geen nieuwe keuring. De norm geldt vanaf 29 november alleen voor nieuwe automodellen die vanaf dan een typegoedkeuring krijgen. Pas vanaf 29 november 2027 moet elke nieuw geregistreerde personenauto en bestelwagen eraan voldoen. Koop je in december 2026 een nieuwe auto van een model dat al jaren te koop is, dan hoeft die nog niet aan Euro 7 te voldoen. Koop je hetzelfde model een jaar later, dan wel.

Die nieuwe modellen krijgen tegelijk een digitaal autopaspoort, met onder meer de officiële verbruiks- en uitstootcijfers. Daar schreven we eerder over.

Remmen en banden tellen mee

Geen uitlaat betekent niet: geen fijnstof. Daarom telt voor het eerst ook het fijnstof van remmen en banden mee. Een elektrische auto mag in de test maximaal 3 milligram remstof per kilometer uitstoten, een benzineauto of hybride 7 milligram. Vanaf 2035 geldt voor alle auto’s 3 milligram.

Voor EV’s is die strengere grens goed haalbaar: ze remmen grotendeels op de elektromotor, waardoor remblokken en remschijven minder slijten. Fabrikanten van brandstofauto’s moeten meer doen, bijvoorbeeld met gecoate remschijven en nieuwe remmaterialen.

Ook voor banden komt voor het eerst een slijtagegrens. Nieuwe bandentypes moeten vanaf 1 juli 2028 aan die grens voldoen, en vanaf juli 2030 rollen nieuwe auto’s alleen nog op zulke banden de showroom uit. Banden die te snel slijten, mogen na 30 juni 2032 niet meer worden verkocht.

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Een wettelijke ondergrens voor je accu

Voor kopers van een elektrische auto of plug-in hybride zit het belangrijkste nieuws in de accu. Tot vijf jaar of 100.000 kilometer moet een personenauto nog minstens 80 procent van zijn oorspronkelijke accucapaciteit hebben. Daarna geldt tot acht jaar of 160.000 kilometer een ondergrens van 72 procent. Ter vergelijking: veel merken garanderen nu zo’n 70 procent na acht jaar.

Let wel op: die grens is een eis aan het model, niet aan jouw auto. De fabrikant moet aantonen dat de accu’s van een model gemiddeld goed genoeg blijven, en dat wordt met steekproeven gecontroleerd. Is jouw accu na zes jaar onder de 72 procent gezakt, dan kun je je dus niet op Euro 7 beroepen voor een nieuwe. Daarvoor blijft de fabrieksgarantie bepalend.

Wel moet elke nieuwe elektrische auto en plug-in hybride voortaan zelf een percentage tonen: een soort kilometerteller voor de accu. Staat er 90 procent, dan kan de accu nog 90 procent opslaan van wat hij nieuw kon. Dat getal berekent de auto zelf; een garage kan het uitlezen, maar meet niets. Voor wie later een tweedehands EV koopt, is het toch een flinke stap vooruit.

Wat betekent dit voor jou?

Koop je de komende maanden een nieuwe auto, dan is de kans klein dat die al onder Euro 7 valt: het gaat eerst alleen om nieuwe modellen. Wie vanaf eind 2027 een nieuwe auto koopt, krijgt de nieuwe eisen er vanzelf bij.