De populairste S-klasse onder F1-coureurs, en nog 15 weetjes over dit Mercedes-icoon

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De S-klasse is het paradepaardje van Mercedes. Talrijke innovaties maakten hun debuut in deze auto, die al meer dan zestig jaar geliefd is bij staatshoofden, filmsterren, Formule 1-coureurs en dictators.

1. In de herfst van 1972 ging het doek van de eerste auto die Mercedes officieel als S-klasse aanduidde. Een bekend weetje is dat de S staat voor Sonder (speciaal).

2. Toch wordt zijn voorganger uit 1965 (W108/109) door Mercedes als 'eigenlijke geboorte van de S-klasse' beschouwd. Maar we rekenen het ook goed als je begint bij de Ponton (1954) of Heckflosse (1959).



3. Die 108/109-serie was niet eens de chicste Mercedes, die eer ging naar de Mercedes 600. Omdat veel dubieuze machthebbers zich hierin lieten rondrijden (Idi Amin, Saddam Hoessein, Enver Hocha, Nicolae Ceausescu) kreeg deze auto de bijnaam dictators' car.



4. De S-klasse met de grootste motor is de 450 SEL 6.9 (1972), met 6834 cc en 286 pk. Hij kon woog bijna 2 ton, had dry sump smering (net als racewagens), kon 225 km/h rijden en verbruikte 16,0 l/100 km (1 op 6,3).



5. De met afstand meest gebouwde S-klasse is de W126 (1979-1991), met 818.036 stuks. Dat is nog altijd een record. Gedurende zijn hele bouwperiode was de W126 de bestverkochte limousine ter wereld. Zijn kunststof bumpers waren destijds zeer vooruitstrevend.

6. De oerdegelijke 126-reeks was populair onder Formule 1-coureurs. Keke Rosberg, Niki Lauda en Nigel Mansell hadden er een. Zelfs Nelson Piquet en Riccardo Patrese, die voor Brabham-BMW raceten, reden privé in een '126'er'.



7. Lange tijd (1981-2020) was een coupéversie te koop, onder verschillende namen zoals SEC of CL. Pas in 2015 kwam de eerste S-klasse Cabriolet, die vijf jaar later al verdween, samen met de coupé.



8. De W140 (1991, bijnaam 'Kathedraal') kreeg veel kritiek. Vergeleken met de tijdloos elegante W126 vonden veel mensen hem te protserig. Sommige versies waren te breed voor de autotrein naar het Duitse happy few-Waddeneiland Sylt. En dus moesten veel W140-rijders hun auto tussen de vrachtwagens parkeren.



9. De 140-reeks was de eerste S-klasse met V12. Vroege exemplaren kregen bij het achteruitrijden twee metalen peilstokjes op de achterspatborden. Parkeersensoren vervingen die later.

10. Bondskanselier Helmut Kohl zat in zijn W140 (1991) opmerkelijk genoeg op de voorste passagiersstoel, niet achterin. Die stoel kreeg speciaal voor hem een groter verstelbereik en een verlengde veiligheidsgordel.

11. Deze S-klasse had Linguatronic-spraakbediening voor de handsfree bediening van de autotelefoon.

12. Mercedes heeft een speciale afdeling die in moeilijke landen S-klasses voor dubieuze dictators regelt. Zo kan Kim Jong-un probleemloos in een S-klasse rijden, ondanks sancties tegen Noord-Korea.



13. Omdat zoveel beroemde mensen zich in een S-klasse laten rijden, is er veel vraag naar gepantserde auto's. Deze Guard-modellen worden door Mercedes eigenhandig gebouwd.

14. De S-klasse heeft met zijn voorgangers vele veiligheidsprimeurs op zijn naam:

Kreukelzone (1959)

ABS (1978)

Bestuurdersairbag i.c.m. gordelspanners (1981)

ESP (1991)

Distronic (adaptieve cruisecontrol, 1998)

Presafe (2002): maakte de auto actief klaar voor een ongeval dat nog niet had plaatsgevonden.

15. De meeste S-klasse-features sijpelen langzaam door naar mindere goden. Luchtvering is echter nog steeds een dure optie, hoewel de 300 SE uit de jaren zestig het al had.



16. Pas bij de 221-reeks (2005-2013) kon je voor het eerst een S-klasse met viercilinder kopen, de S 250 CDI BlueEfficiency. Hij verbruikte maar 5,7 l/100 km (1 op 17,5).