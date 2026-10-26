TEST: deze 6 luxefuncties uit de nieuwe S-klasse willen we ook in gewone auto’s

Tests

Na een paar dagen met de vernieuwde Mercedes S-klasse vroegen we ons vooral af: welke functies wil ik nooit meer missen, en zouden ook naar 'normale' auto's moeten komen?

Want dat is hoe het in het verleden vaak is gegaan. Veel functies die we vandaag de dag als vanzelfsprekend ervaren, debuteerden ooit bij de Mercedes S-klasse. Denk aan airbags, ABS en ESP: functies die decennia geleden voor het eerst in een S-klasse opdoken en inmiddels in elke auto standaard zijn. Maar het gaat allang niet meer alleen om veiligheid: ook simpelweg instappen en wegrijden zonder je sleutel uit je zak te halen (keyless-go) begon ooit in de S-klasse, net als stoelen die je onderweg masseren en verlichting die door de hele auto met ledjes werkt in plaats van gewone lampjes. Wat ooit een exclusief S-klasse-speeltje was, duikt jaren later gewoon op in de 'burgerklasse'.

We zouden hier kunnen opschrijven hoe soepel de vernieuwde Mercedes S-klasse rijdt, maar dat ligt bij een auto als deze te veel voor de hand. Daarom is de vraag uit de inleiding veel interessanter: welke technieken of verwennerijen uit de moderne S-klasse zouden we terug willen zien in auto's voor gewone stervelingen? Realistisch is dat natuurlijk niet helemaal. Auto's worden toch al duurder en de marges voor fabrikanten staan onder druk, dus die extreme luxe zou een auto alleen maar prijziger maken. Aan de andere kant: dat dachten we vroeger ook van ABS en airbags. Ons rijtje is dus niet alleen maar dagdromen. Het gaat immers niet om sciencefiction, maar om functies die al bestaan en zich hebben bewezen, zij het nog niet buiten het premiumsegment.

1. Geluidssysteem

De klanken die het Burmester High-End 4D Surround-systeem voortbrengt, zijn nauwelijks in woorden te vatten. Eigenlijk zou iedereen het eens moeten beleven. Het Concertgebouw in Amsterdam behoort wereldwijd tot de absolute top van de concertzalen en wordt door internationale experts geroemd om de magische en ongeëvenaarde akoestiek van de Grote Zaal. Nou, wij nodigen die internationale experts graag uit om eens in de S-klasse naar een moppie muziek te luisteren. Meerdere nummers van onze Spotify-lijst hoorden we nooit eerder zo zuiver. En dan hebben we het niet alleen over muziek met een hoog beats-per-minuut-gehalte. Klassiekers als Hotel California, Free Bird, Breathless, Purple Rain, Sweet Freedom en Careless Whisper hebben in de Mercedes allemaal een nieuwe dimensie gekregen. Smooth Operator van Sade was onze favoriet tijdens de testperiode. Nog nooit klonk dat nummer zo treffend als in de S-klasse.

Na deze paar dagen zijn we zo verwend, dat alle muziek vanaf nu teleurstellend zal klinken uit de speakers van onze eigen auto. Ook de 5.1-set die we thuis hebben staan, kan er niet aan tippen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de stoelen die meedoen met de klanken van de muziek (Mercedes heeft hiervoor 'exciters', oftewel trillingselementen, in de stoelen geplaatst), of de sfeerverlichting die op de maat meebeweegt. Alles bij elkaar heb je echt het gevoel dat je bij een concert bent waar uitsluitend jouw favoriete artiesten jouw favoriete nummers voor jou alleen spelen. Dit alles komt natuurlijk niet zonder prijskaartje: het premium geluidssysteem aanvinken kost je 6600 euro en 55 cent. Maar als je toch al minimaal 139.388 euro voor een auto neertelt, voel je daar niets van, toch?

“Smooth Operator van Sade was mijn favoriet tijdens de testperiode.”

2. Meebewegende stoelen

We hadden het al even over de stoelen die op de maat van de muziek trillen. Maar dat is niet het enige onverwachte moment waarop de stoelen bewegen. De eerste keer dat we een bocht namen, voelden we ineens extra steun in onze zij: de actieve multicontourstoel in actie. Deze stoel zit vol losse, opblaasbare luchtkussens in de zij- en rugsteun. Zodra je een bocht induikt, registreert de auto via het stuur hoe ver je instuurt en pompt hij automatisch het luchtkussen aan de buitenkant van de stoel extra op. Zo word je extra stevig door de stoel vastgegrepen en blijf je goed op je plek zitten. Hoe scherper de bocht, hoe actiever de stoel.

3. Massagestoelen met zes standen

Over de stoelen gesproken: zowel voor als achter kun je gemasseerd worden als je dat wilt. Nu is dat op zichzelf niet zo uniek, maar zo'n uitgebreid massagemenu als de Mercedes S-klasse biedt, zagen we zelden. Misschien wil je rustig beginnen met 'Klassiek' of 'Ontspannend'. Of heb je liever 'Golvend'? Een zware dag achter de rug? Dan zijn 'Diepe Golven' of zelfs 'Activerend' misschien beter op hun plaats. Is het een beetje fris buiten en heb je behoefte aan wat warmte? Dan moet je echt 'Hot Stone' proberen. Dat was zelfs hartje zomer, met temperaturen boven de 30 graden, een heel prettige ervaring, laat staan als we weer richting de winter gaan. Ben je afgelopen nacht wakker geworden door plotselinge kramp in je kuiten? Dan moet je achterin zijn, want in de directeursstoel zit ook nog een programma dat speciaal voor je kuiten is ontwikkeld.

4. Verkoeling achterin

We noemden het al: het was tijdens de testperiode erg heet. Dan is de stoelventilatie van alle vier de stoelen een fantastische uitkomst, maar toch misten we nog iets: een koel drankje. Gelukkig is de S-klasse ook wat dat betreft je beste vriend. Het koelkastje tussen de twee achterstoelen mag dan 1391,50 euro kosten en kostbare ruimte opslokken, op de heetste dagen ben je jezelf dankbaar als je die optie hebt aangevinkt.

Maar als het blikje eenmaal open is, kun je het niet meer terug in de koelkast zetten. Ook daaraan is gedacht: de bekerhouders in de middenconsole achterin kunnen met een druk op de knop óók worden gekoeld. Aan lauwe drankjes doet een Mercedes S-klasse niet. Aan koude koffie of thee evenmin trouwens, want de bekerhouders kunnen ook worden verwarmd.

5. De koning te rijk

De geteste S-klasse was de verlengde versie. Ruim 5,30 meter lang dus, waardoor hij amper op de oprit paste. Maar de extra ruimte heeft natuurlijk ook een voordeel. Als je het chauffeurspakket in de optielijst aanvinkt, kun je echt als een vorst achterin zitten. Moet je alleen nog wel een vacature uitzetten voor een chauffeur.

Wat dat pakket precies inhoudt? Met een druk op de knop linksboven op het stoelpaneel verander je de stoel achter de bijrijder in een ware directeurszetel. De bijrijdersstoel moet dan wel leeg zijn, want die schuift helemaal naar voren. Jouw stoel schuift juist naar achteren, en dankzij een uitschuifbare voetensteun en voetenbankje kom je uiteindelijk in een half liggende houding terecht. Dit alles, in combinatie met die gekoelde versnapering, dat geluidssysteem en die massagestoelen, maakt van deze stoel echt dé place to be in de Mercedes S-klasse. Welke massage het precies moet worden, stel je in met de afstandsbediening in de middenconsole. Net als de sfeerverlichting en de rolgordijnen trouwens. En staat de muziek die de chauffeur heeft gekozen je niet aan? Ook daarover heb je met deze afstandsbediening de controle.

6. Hey Mercedes

Helemaal nieuw is deze S-klasse niet, maar volgens Mercedes is ongeveer 50 procent van de onderdelen nieuw of aangepast. Een fikse facelift dus. Veel systemen en functies zijn vooral doorontwikkeld, al zijn er ook nieuwe dingen bijgekomen. Niet alle nieuwe gebbetjes zijn even nuttig of begeerlijk, zoals de verlichte ster op de motorkap. Iets anders waar we bij het lezen van het persbericht niet meteen warm voor liepen, was de komst van drie AI-assistenten in MBUX, het vernieuwde infotainmentsysteem van Mercedes. Want tot nu toe hebben we zelden een spraaksysteem in een auto meegemaakt dat echt prettig en foutloos werkte.

Tot nu dan. Onze verbazing was groot toen alle commando's braaf werden opgevolgd nadat we de assistent hadden opgeroepen met 'Hey Mercedes'. Waar je precies de rijstrookassistent uitzet, weet ik nog steeds niet, omdat ik er nooit naar heb hoeven zoeken. Voor de verandering wist de AI-assistent elke keer precies waar ik het over had, en dat gold voor alle opdrachten die ik gaf. Ook navigeren gaat bijna altijd goed.