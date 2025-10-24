Met deze 5 modellen maakte Mercedes gehakt van de concurrentie

Nieuws

De kakelverse Mercedes CLA luidt voor het merk Mercedes een nieuw tijdperk in. Bovendien zet-ie de concurrentie keihard aan het werk. Het is zeker niet de eerste keer dat Mercedes zoiets flikt. Een top 5 van baanbrekende Mercedessen.

1. Mercedes-Benz 260D (1935)

In het huidige Nederlandse verkeersbeeld kom je nog maar weinig dieselauto’s tegen. In de eerste helft van de vorige eeuw was dat niet anders. Geen wonder, als je weet dat Rudolf Diesel zijn uitvinding zag als een alternatief voor de stoommachine. De eerste diesels waren zodoende enorme kolossen die je vooral aantrof in de scheepvaart en industrie.

In 1923 introduceerde het toen nog zelfstandige merk Benz de eerste dieselvrachtwagen, waarna het nog twaalf jaar duurde voordat de Mercedes-Benz 260D op de markt kwam - aanvankelijk alleen als taxi. Deze eerste personendieselauto ooit had een topsnelheid van 90 km/h, maar belangrijker waren de legendarische degelijkheid en de ‘enorme’ actieradius van 500 kilometer.

2. Mercedes 300 SL ‘Gullwing’ (1954)

Een raceauto voor de openbare weg, compleet met vleugeldeuren – in 1954! De 243 pk sterke Mercedes 300 SL was met zijn top van 260 km/h niet alleen bloedsnel, hij had ook nooit eerder vertoonde techniek aan boord. Het was bijvoorbeeld de eerste productieauto met directe benzine-injectie. En die vleugeldeuren waren geen gimmick, maar pure noodzaak vanwege het aluminium buizenframe.

Mercedes had nog nooit zo’n compromisloze sportwagen gebouwd en het publiek was meteen verkocht. Tegenwoordig wordt de 300 SL beschouwd als een van de meest iconische auto’s ooit. Hoeveel van de 1400 gebouwde exemplaren er nog over zijn, is niet bekend, maar geveilde exemplaren brengen steevast miljoenenbedragen op.

3. Mercedes W111 ‘Heckflosse’ (1959)

Een mijlpaal in passieve veiligheid van auto’s begint met een idee van Mercedes’ veiligheidsexpert Béla Barényi: bouw een carrosserie die bij een botsing gericht vervormt. De passagiers zelf zitten dan in een ‘veiligheidskooi’ die bij een crash intact blijft. In september 1959 nam Mercedes dit concept in productie met de Mercedes W111. Zo werd deze Mercedes - met de bijnaam 'Heckflosse' (vanwege de staartvinnetjs achter) - de eerste auto met kreukel­zones.

Ook had het model een ‘zacht’ interieur, waarin scherpe en harde onderdelen waren weggelaten of bekleed. Het stuur kreeg een grote, zachte naaf en de deuren waren voorzien van een dubbel veiligheidsslot. De Mercedes W111 en de in 1961 gepresenteerde, eenvoudiger W110 zetten daarmee een reeks veiligheidsinnovaties op de kaart die van grote invloed waren voor de gehele auto-industrie.

Een mooie Mercedes Heckflosse koop je nu vanaf zo'n 15.000 euro.

4. Mercedes S-klasse W116 (1972)

De Mercedes S-klasse (W116) zette in 1972 de nieuwe standaard voor luxe en veiligheid. Het was de eerste Mercedes die officieel de naam S-klasse (‘Sonderklasse’) droeg. Hij introduceerde innovaties als ABS (vanaf 1978), geoptimaliseerde kreukelzones, een vervormbare stuurkolom en een brandstoftank die beschermd was bij een botsing.

De W116 was bovendien een technologische mijlpaal dankzij de topversie, de 286 pk sterke 450 SEL 6.9 (vanaf 1975) met hydropneumatische ­vering. Dit topmodel was destijds een van de snelste en meest comfortabele sedans ter wereld en een frontale aanval op Rolls-Royce. Met de 450 SEL legde Mercedes de lat ook voor andere merken een stuk hoger.

Op Marktplaats.nl worden meestal wel rond de 25 stuks van de Mercedes W116 aangeboden.

5. Mercedes 190 W201 (1982)

De 190 was Mercedes’ eerste compacte sedan, vandaar de bijnaam ‘Baby-Benz’. Dankzij multilink-achterwielophanging reed hij - voor een Mercedes - bijzonder dynamisch en de bouwkwaliteit was top. Al waren de eerste types niet ongevoelig voor roest. Met de sportieve 190 E 2.3-16 met Cosworth-motor racete Ayrton Senna in 1984 op de Nürburgring iedereen het snot voor de ogen.

De meest legendarische 190 is de in beperkte oplage gebouwde Evolution II - die met de gigantische achter­spoiler. Het motorisch geweld (2.5 viercilinder met 235 pk) viel wel mee. De 190 maakte Mercedes toegankelijker voor een groter publiek, zonder dat het merk aan status inboette. Velen vinden de voorloper van de Mercedes C-klasse nog steeds de beste kleine Mercedes ooit.

Er staan voldoende mooie 190's te koop, maar slechts weinig exemplaren hebben een airco.