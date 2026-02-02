Waarom B-acteurs liever door de voorruit van hun nieuwe Mercedes S-klasse kijken dan in de spiegel

Nieuws

De Mercedes S-klasse heeft de 'grootste facelift ooit' ondergaan en kreeg 2700 nieuwe onderdelen. Gek genoeg spring het minst belangrijke nieuwe onderdeel nog het meest in het oog.

Mercedes heeft zijn veelgeroemde topmodel grondig aangepakt. De gefacelifte S-klasse verschijnt in het voorjaar van 2026 en combineert uiterlijke aanpassingen met vernieuwde aandrijflijnen.

Ander belangrijk nieuws betreft de nieuwe elektronische architectuur MB.OS. Als eerste model met verbrandingsmotor krijgt de S-klasse dit overkoepelende systeem dat het infotainment, het comfort en de rijsystemen allemaal op elkaar afstemt.

Vanafprijs nieuwe Mercedes S-klasse (2026)

De prijzen beginnen bij 136.361 euro voor de S450 e. Daarmee is de best betaalbare S-klasse ongeveer 900 euro duurder dan de goedkoopste BMW 7-serie, de 750e xDrive.

Niet geheel verrassend gaat het in beide gevallen om een zuinige plug-in hybride. Dankzij een lage CO2-uitstoot heeft deze versie in Nederland het laagste bpm bedrag. De combinatie van een zescilinder in lijn op benzine en een elektromotor genereert 435 pk. Bestellen kan per direct.

Sterren in de hoofdrol

Aan de voorzijde valt direct de nieuwe grille op, die ongeveer 20 procent groter is dan voorheen. Die is gevuld met talloze kleine Mercedes-sterren en kan voortaan ook verlicht worden.

Datzelfde geldt voor de ster op de motorkap. Alleen is zo'n verlichte ster niet overal toegestaan. Maar daar heeft Google vast wel een oplossing voor ... Hoe dan ook is zo’n ster een genot om naar te kijken vanachter het stuur. Of je nu een mislukte filmster bent of een geslaagde zakenman.

Hoera, V8-motor blijft!

Goed nieuws voor liefhebbers van de S-klasse in Europa: ook op ons continent blijft de achtcilinder behouden. Mercedes heeft de V8-biturbomotor ingrijpend aangepast zodat hij voldoet aan de nieuwste emissienormen. Tegelijkertijd stijgt het vermogen met 11 pk. De S 580 levert nu 537 pk en 750 Nm koppel.

Elektrisch bereik plug-in hybride valt tegen

Ook de zescilinders in de S 450 (381 pk) en S 500 (449 pk) zijn aangepakt. Het maximale koppel stijgt naar 600 Nm en kan dankzij een overboostfunctie tijdelijk oplopen tot 640 Nm.

Diezelfde zescilinder vormt ook de basis voor de plug-in hybrides. De elektrische actieradius blijft met circa 100 kilometer ongewijzigd. Vergeleken met een aantal PHEV’s van Volkswagen en Audi (144 km) valt dat eigenlijk een beetje tegen.

Dikke diesel met wereldprimeur

Niet doorvertellen aan je EV rijdende buurman, de S-klasse blijft ook leverbaar met dieselmotor. De zescilinder dieselmotor van de S 350d heeft zelfs een wereldprimeur: deze Mercedes wordt het eerste productiemodel met een elektrisch verwarmde katalysator.

Zo voldoet de dieselmotor ook onder koude omstandigheden aan de strengere emissie-eisen. Alle motoren zijn trouwens mild hybrids en worden ondersteund door een geïntegreerde 48V-startergenerator.

Extra krachtige PHEV

Blief je geen diesel, maar vind je de 435 pk van de plug-in hybride S 450 e te karig, ga dan voor de S 580 e 4Matic. Die PHEV trakteert op 585 pk en kost ie 154.533 euro. Voor die pakweg 18 mille extra krijg je trouwens niet alleen meer power, maar ook een verlengde wielbasis en vierwielaandrijving. Overigens zijn er ook benzinemotoren met slechts mild hybride-ondersteuning. Vraag is waarom je die in Nederland zou nemen: voor meer geld bieden ze minder vermogen.

Prijzen vernieuwde Mercedes S-klasse (2026)

Versie Motor Prijs S 450 e (PHEV) 3,0-liter 6-cil. in lijn, benzine + elektro (435 pk) € 136.361 S 450 e Long (PHEV) 3,0-liter 6-cil. in lijn, benzine + elektro (435 pk) € 139.388 S 580 e 4MATIC Long (PHEV) 3,0-liter 6-cil. in lijn, benzine + elektro (585 pk) € 154.533 S 350 d 4MATIC Long 3,0-liter 6-cil. in lijn, diesel mild-hybrid (313+23 pk) € 166.551 S 450 d 4MATIC Long 3,0-liter 6-cil. in lijn, diesel mild-hybrid (367+23 pk) € 174.157 S 450 4MATIC Long 3,0-liter 6-cil. in lijn, benzine mild-hybrid (381+23 pk) € 177.309 S 500 4MATIC Long 3,0-liter 6-cil. in lijn, benzine mild-hybrid (449+23 pk) € 186.142 S 580 4MATIC Long 4,0-liter V8 benzine, mild-hybrid (537+23 pk) € 224.136

Meer comfort en wendbaarheid

Ook op het gebied van rijcomfort zet Mercedes stappen. De standaard luchtvering (Airmatic) en de optionele E-Active Body Control zijn voorzien van intelligente schokdempers die gebruikmaken van clouddata van andere voertuigen. Daarmee kan het systeem bijvoorbeeld oneffenheden in het wegdek voorspellen en zich vooraf aanpassen.

De achterasbesturing is nu standaard en stuurt tot 4,5 graden mee; optioneel is een stuurhoek van 10 graden mogelijk. Dat levert vooral in de stad voordeel op: de draaicirkel van de versie met lange wielbasis wordt zo bijna twee meter kleiner.

Overweldigende schermen

Binnenin blijft de S-klasse trouw aan zijn reputatie, met hoogwaardige materialen en een sterke focus op comfort. In de meest luxe uitvoeringen verandert het achtercompartiment in een echte businesslounge, met afzonderlijke stoelen, afneembare afstandsbedieningen en elektrisch verstelbare voetensteunen.

Het infotainmentsysteem is merkbaar verbeterd en krijgt nieuwe functies. De schermen zijn overweldigend; wie een nieuwe S-klasse heeft, hoeft nooit meer naar de bioscoop. De watergekoelde ‘supercomputer’ van het nieuwe MB.OS verbindt alle voertuigsystemen tot één geheel en vormt de basis voor de nieuwste generatie MBUX.

Dat systeem integreert voor het eerst meerdere AI-systemen en moet vooral opvallen door een nog natuurlijker en intuïtievere spraakbediening. Daarmee zet Mercedes een volgende stap in de digitalisering van zijn luxemodel.