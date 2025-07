De 5 ideale klassiekers voor de zomer: met airco én belastingvrij

Inspiratie

Veel liefhebbers zouden het liefst de hele zomer in hun mrb-vrije klassieker rijden. Oók naar de Rivièra, het Comomeer of de Gotthardpas. Ware het niet dat de andere gezinsleden dan gaan klagen over de hitte. Nergens voor nodig, op Marktplaats.nl staan genoeg 40-plussers met airco!

Als een auto in Nederland veertig jaar oud is, wordt-ie volledig vrij­gesteld van wegen­belasting. Dat is mooi meegenomen, zeker als het een wat grotere en zwaarder model is. Elke euro die je niet aan de Belastingdienst kwijt bent, kan dan mooi in het potje voor onvoorziene onderhoudskosten.

Laatste lichting wegenbelastingvrije klassiekers

Maar zoals dat in Nederland bijna altijd gaat met fiscale voordeeltjes: de regeling geldt niet onbeperkt. In september 2023 drukte het demissionaire kabinet Rutte door dat de mrb-vrijstelling voor 40-jarige auto’s per 1 januari 2028 wordt afgeschaft.

Auto’s uit 1985, ’86 en ’87 behoren dus tot de laatste der Mohikanen die nog volledig wegen­belastingvrij worden. Dat is jammer, zeker voor wie graag in een mooie oude auto rijdt, maar tegelijkertijd moderne gemakken en veiligheidsvoorzieningen als airco, stuurbekrachtiging en ABS weet te waar­deren. Die voorzieningen werden immers pas in de jaren negentig gemeengoed.

Keus uit zo'n 200 koele klassiekers

Dat betekent niet dat je in een auto van vóór 1988 altijd achter het net vist. Vullen we op Marktplaats.nl bij ‘bouwjaar tot’ 1987 in en vinken we bij de opties ‘airconditioning’ aan, dan levert ongeveer 200 hits op. Gezien het totale aanbod een druppel op een gloeiende plaat, maar er valt dus wel degelijk iets te kiezen. Tenminste, als we naar het aantal auto’s kijken. Qua merken en marktsegmenten is de keuze­vrijheid vrij beperkt.

Vooral grote oldtimers hebben airco

We komen relatief veel Amerikaanse ­merken tegen, maar ook Mercedes is goed vertegenwoordigd. Daar zijn meerdere redenen voor. Om te beginnen is airconditioning een ­Amerikaanse uitvinding, daarnaast namen oude aircosystemen veel ruimte in, waren ze duur en vráten ze brandstof en vermogen. Allemaal eigenschappen die slecht samengaan met compacte en betaalbare auto’s.

Waarop letten bij oude airco?

Komt er hoogstens een beetje lauwe lucht uit de ventilatieroosters? Trap dan niet in de veel­gebruikte verkoopsmoes dat de airco wel werkt, ‘maar alleen even moet worden bij­gevuld’. Vaak is het de voorbode van dure reparaties van bijvoorbeeld de condenser of compressor.

Ook als een oude – meestal handbediende – airconditioning in orde is, werkt-ie minder subtiel dan een modern systeem. De onderdelen kunnen wat bijgeluiden produceren, maar ook kan de auto minder vlot op het gas reageren wanneer de airco actief is.



Welk koudemiddel kan of moet in een oude airco?

Last but not least: oude airco’s gebruikten het inmiddels verboden, freonhoudende R12 als koudemiddel. Inmiddels zijn de meeste R12-sys­temen omgebouwd voor milieuvriendelijker alternatieven als R134a of R437a. Een andere mogelijkheid is om in een origineel R12-systeem het middel Duracool 12a te gebruiken, maar dat is nog relatief onbekend. Vraag de verkoper hoe een en ander zit bij de auto van jouw keuze.

Mercedes 350SE aut. (W116) - 1973 - 117.000 km - € 29.500

Hoewel de Mercedes S-klasse een ijzersterke reputatie heeft, zitten er genoeg rotte appels tussen de klassieke exemplaren. Die zijn vaak te herkennen aan de niet-originele wielen, chromen spatbordranden en dik plamuurwerk. Daarvan lijkt bij deze donker­blauwe 350SE (W116-generatie) geen sprake. De auto staat er spic en span bij. Zelfs het beige interieur oogt als nieuw en gezien de Italiaanse roots, verwachten we geen noemenswaardige roest.

Goedkoop is-ie niet, maar je kunt het ook zo zien: voor de prijs van een opgedofte nieuwe Volkswagen Polo, rijd je in een van de absolute toppers van de jaren 70. Met een betrouwbare V8-motor, een viertrapsautomaat, elektrisch bediende ramen en – uiteraard – airco. Deze limo werd ooit gebouwd voor het zachte zoeven, maar met z’n 200 pk kan-ie het moderne verkeer nog prima bijhouden. ­Bijkomend voordeel van klassieke Mercedessen: vrijwel alle onderdelen kun je nog gewoon bij de dealer kopen. Maar verwacht geen ouderwetse prijzen ...

+ Smetteloos, betrouwbaar en comfortabel

- Dol op vakantielanden met goedkope benzine

BMW 635 CSi aut. (E24) - 1985 - 191.481 km - € 29.950

Voor de tweede koele klassieker winkelen we bij de grootste concurrent van Mercedes: we gaan op zoek naar een koele klassieke BMW. Daarbij gaan we niet voor een comfortabele limousine à la BMW 7-serie, maar voor een snelle, fijn sturende coupé. Bovendien is deze BMW 635 CSi moderner dan de S-klasse hierboven en heeft-ie zowaar ABS én cruise­control. Zet die Tempomat op 160 en je bent in no-time in München, waar je je in het BMW-museum kunt vergapen aan de rijke merkhistorie.

Een V8 moet deze E24 ontberen, maar in de fraaie haaienneus gaat een minstens zo begeerlijke ­zescilinder lijnmotor schuil. Dat is de legendarische M30, die van 1979 tot 1981 werd gebruikt in de BMW M1. Die fameuze supercar heeft zelfs een Lamborghini-connectie. Normaliter zijn we niet zo happig op Duitse importauto’s, maar aangezien dit exemplaar al bijna dertig jaar in Nederland woont, vertrouwen we de kilometerhistorie wel. Dus wat ons betreft kan de ouderwetse Freude am Fahren beginnen!

+ Snelle en scherp sturende klassieker mét ABS

- Eigenlijk wil je hem met handbak

Volvo 242 Turbo - 1982 - 98.743 km - € 19.750

Nadat aartsrivaal Saab in 1977 de 99 Turbo had gepresenteerd, kon Volvo niet achterblijven. In 1981 introduceerde het merk de 155 pk sterke 240-serie met turbomotor. Vanbuiten herkende je de topversie aan zijn vijfspaaks licht­metalen ­wielen, zwarte accenten en turbobadges. Het interieur was opgeleukt met een hele rits extra instrumenten, waaronder een turbodrukmeter.

Dit zwarte exemplaar is oorspronkelijk in de VS geleverd. Dat zie je aan de dubbele rechthoekige koplampen, maar ook aan de tweedeurs carrosserie. Op het Europese vasteland was de Turbo er alleen als 244 (vierdeurs sedan) of 245 (vijfdeurs Estate). De merkspecialist die deze 242 ­aanbiedt, heeft ’m onlangs helemaal nagezien en desgewenst doet-ie er een heus garantiepakket bij. Voor net geen 20 mille heb je één van de meest bijzondere 240’s van Nederland, compleet met een smetteloos beige leren interieur, een origineel schuifdak en een heuse buitenjaloezie voor de achterruit. Klassieke Volvo's met airco zijn sowieso zeldzaam, maar met deze 242 Turbo haal je wel iets heel bijzonders in huis.

+ Bijzonder stukje roestvrije Volvo-historie

- Een Saab 99 of 900 Turbo rijdt toch beter ...

Land Rover Range Rover Classic V8 - 1981 - 76.784 km - € 23.950

Terwijl het huidige automobiele landschap gedomineerd wordt door SUV’s, moest dit segment 55 jaar geleden nog worden uitgevonden. De eerste Range Rover was een SUV-pionier en deze auto uit 1981 is één van de laatst gebouwde driedeurs exemplaren. Het is geen klassieker om concours d’élégance mee af te lopen. Nee, liever zoek je er ­tijdens je vakantie in de Ardennen of Schotland het onverharde avontuur mee op.

Op asfalt is het onderstel bedrieglijk comfortabel, maar in modder blijkt de bejaarde Brit nog altijd een terreinbeul. Volgens de adverteerder zijn de bekende roestplekken van het stalen chassis aangepakt en staat de auto er redelijk strak bij. Dat interpreteren wij als: van een extra krasje raak je niet in de stress. Het interieur oogt juist uitzonderlijk fris. De V8 van de Range Rover is redelijk betrouwbaar, zolang je het oliepeil goed in de gaten houdt. Gezien de lage kilometerstand verwachten we sowieso geen buitensporige slijtage.

+ Redelijk betaalbaar, niet-spartaanse terreinbeul

- Altijd een extra jerrycan benzine meenemen

Chrysler Cordoba 5.2 - 1979 - 29.000 km - € 24.900

In Amerika zijn tussen 1975 en 1979 meer dan een half miljoen stuks van de Chrysler Cordoba verkocht en hij deelt z’n techniek met diverse andere Chrysler-modellen uit die tijd. In Europa is het model daarentegen een grote onbekende. Dat heeft als voordeel dat de prijs van dit z.g.a.n. exemplaar - check die kilometerstand! - best netjes is. Bovendien rijd je in iets bijzonders, en dan hebben we het niet alleen over de prachtige groene kleur – óók binnenin!

In de seventies stond de Chrysler Cordoba te boek als personal luxury coupe. Anno 2025 zien we dat alleen nog weerspiegeld in de aan­wezigheid van airconditioning, een automaat, cruisecontrol en lichtmetalen wielen. En dit mag dan een tweedeurs auto zijn, dankzij de gigantische voorportieren is de instap naar achteren een makkie. Dus zet de kids achterin, laat die 5,2-liter V8 zachtjes blubberen en dein op je dooie, koele gemak richting je vakantiebestemming.

+ Als nieuw en zo groen als een ­klassieke Amerikaan maar kan zijn ...

- Deinen moet je ding zijn