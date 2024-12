50 jaar Volvo 240: van Zweedse Opel Kadett tot supercar-killer

Nieuws

Het is 50 jaar geleden dat de Volvo 240 ter wereld kwam. Toch kom je 'm nog dagelijks tegen. Het model ging bijna 20 jaar mee, en dat terwijl zijn basis al uit 1966 stamde. Wist jij alles al over de vriendelijke 'baksteen'?

1. Opvolger 140-serie

In 1974 verving de Volvo 200-serie de uit de jaren 60 stammende Volvo 140-/160-serie, waarmee hij veel techniek deelde. Al was de 2,1-liter motor wel nieuw voor de 240. Behalve de verwantschap met zijn voorganger, zijn bij de nieuwe Volvo ook veel invloeden van de Volvo Experimental Safety Car (VESC) uit 1972 herkenbaar.

2. Achteruitrijcamera anno 1972

Die VESC had nóg dikkere bumpers dan het productiemodel. Hierdoor was deze conceptcar maar liefst 5,52 meter lang, terwijl de latere 244 ruim onder de 5 meter bleef. De experimentele Volvo was uitgerust met ABS, airbags voor- en achterin, en een enorme achteruitrijcamera van Mitsubishi Electric.



3. Drie carrosserievarianten



De 200-serie was in het begin leverbaar als tweedeurs sedan (242), vierdeurs sedan (244) en vijfdeurs Estate (245). In 1977 voegde zich ook nog een coupé in het rijtje (zie hieronder). De tweedeurs sedan ging in 1984 uit productie.



4. Zescilinder 254/265 met PRV-motor

In het najaar van 1974 verscheen de 264. Daarin lag net langer de eigen zes-in-lijn die Volvo voor de 164 had gebruikt. Daarvoor in de plaats was een compactere 2,7-liter V6 gekomen, die samen met Peugeot en Renault was ontwikkeld, ook wel bekend als de PRV-motor.



Deze 140 pk sterke V6 werd ook gebruikt in de Renault 30, de Peugeot 604 en de DeLorean DMC-12. Een jaar later volgde de zescilinder Estate van Volvo's 200-serie, de 265. De zescilinders werden vooral in de VS goed verkocht. Europeanen gaven de voorkeur aan de viercilinders. Behalve zuiniger, waren die ook betrouwbaarder en minder onderhoudsgevoelig.



5. Italiaanse en Zweedse sportiviteit



De meest zeldzame carrosserievariant is de 262C: een tweedeurs coupé die van 1977 tot 1981 bij Bertone in Italië werd gebouwd, voorzien van de zescilinder 2.7. Een andere sportieve versie was de tweedeurs 242 GT (1978-1981). Die had niet de coupécarrosserie en onder de kap lag gewoon een 2,3-liter viercilinder. Wel was de 242 GT voorzien van sportieve striping, een grijze grille met ingebouwde mistlampen, lichtmetalen wielen en meubilair dat eruitzag alsof het was bekleed met trainingspakken.

6. Volvo 240 in de film



De Volvo 240 kwam in talloze films voor. Meestal is-ie dan het eigendom van brave burgers. Mensen als keurige leraren of typische soccer moms. Zo niet in The Vanishing uit 1993, een Amerikaanse remake van de Nederlandse thriller Spoorloos. In zijn rol van psychopathische vrouwenhater, ontvoert Jeff Bridges zijn slachtoffer (Sandra Bullock) in een grijze Volvo 240 Estate.

7. Volvo 240 met zescilinder diesel

Net als de 264, 265 en 262C, had ook de Volvo 240 diesel een zescilinder. Dat was een nogal industrieel klinkende 2,4-liter lijnmotor uit de Volkswagen LT, een bestelwagen dus. In de 240 GL D6, zoals de 240 met dieselmotor heette, had de zes-in-lijn 80 hele pk's ... Jaren later werd deze motor in de Volvo 940 voorzien van een turbo met intercooler. Daarmee steeg het vermogen tot 130 pk.

8. Volvo 240 als McLaren-killer



Wereldwijd is de Volvo 240 geliefd onder hobbytuners. Zo bouwde de Amerikaan Caleb Sandlund een V8-motor met turbo uit een Corvette in een grijze 240 Estate, goed voor bijna 900 pk. Genoeg om een McLaren 570S Spider voor een dragrace uit te dagen ... Check de video hieronder.



9. De Volvo der Volvo's

Voor veel mensen is de 240 het Volvo-model dat de klassieke merkwaarden het best belichaamt. Hij is hoekig, simpel, betrouwbaar en achterwielaangedreven. Opvolger 740 deelt veel van deze eigenschappen, maar heeft een minder iconische status. Wellicht dat de enigszins Amerikaanse styling met de rechtop staande achterruit daar debet aan is.



10. 'Zweedse Opel Kadett'

Jarenlang was de Volvo 240 de bestverkochte auto van Zweden. Wat dat betreft kun je wel spreken van de 'Zweedse Opel Kadett'. Voor de Zweden waren behalve de degelijkheid en veiligheid, ook de hoge restwaarde en goedkope onderdelen (!) belangrijke pluspunten. Daarnaast blonk de 240 uit met zijn goede stoelen en zijn eenvoudige bediening.



Het wekt dan ook geen verbazing dat er in Zweden nog 53.518 Volvo's 240 geregistreerd staan. Dat zijn er ongeveer acht keer zoveel als de 6250 stuks die momenteel nog in Nederland rondrijden.



11. Family Car of the Year

Ook in de Verenigde Staten waren ze dol op de Volvo 240/260. Hij gold daar in de jaren 70 als dé veiligheidsstandaard en werd diverse keren uitgeroepen tot Family Car of the Year. In de beginjaren waren Amerikaanse 240's herkenbaar aan de dubbele koplampen en de zijreflectoren achter. De meeste Amerikaanse klanten bestelden hun 240 met airco en automaat.



12. Voorloper op milieugebied

In 1976 was de Volvo 240 de eerste auto met katalysator en lambdasonde, belangrijke onderdelen voor de uitlaatgasreiniging. In California werd de katalysator al in de jaren zeventig verplicht, Europa volgde pas in 1993. De lambdasonde had Volvo samen met Bosch ontwikkeld.



13. Turbobrick

Nadat aartsrivaal Saab in 1977 de 99 Turbo had gepresenteerd, kon Volvo niet achterblijven. In 1981 kwam het merk met de 155 pk sterke 240 Turbo. Ook leverbaar als stationwagon. Aan de buitenkant herkende je de geblazen 244/245 aan zijn lichtmetalen wielen, zwarte accenten en turbobadges. Het interieur was opgeleukt met een hele rits extra instrumenten, waaronder een turbodrukmeter.

In de VS werd de turboversie ook met automaat geleverd, in Europa stond-ie alleen met handbak in de prijslijsten. Met de komst van de 244/245 Turbo ging de zescilinder 264/265 uit productie.

14. Volvo van 2,8 miljoen



In 19 jaar tijd produceerde Volvo ruim 2,8 miljoen stuks van de Volvo 200-serie. Daarmee is het de meest gebouwde Zweedse auto ooit. Behalve in de Zweedse fabrieken in Kalmar en Torslanda, werd de 240 ook gebouwd in Gent, België.

Na diverse facelifts en talloze technische updates, liep op 7 mei 1993 in Torslanda de laatste Volvo 240 van de band (nummer 2.862.573). Het was een metallic blauwe 240 Estate die werd omgeven door het nodige, vrij kneuterige - feestgedruis. De Volvo 240 sedan was in verband met de introductie van de Volvo 850 al in 1991 uit productie gegaan.