Volvo verbreekt verkooprecord (en bedankt CEO met ontslag)

Nog nooit werden in één jaar tijd zoveel nieuwe Volvo's verkocht als in 2024. CEO Jim Rowan zit op rozen, zou je denken. Maar nee, Volvo stuurt hem doodleuk de laan uit en vraagt zijn voorganger om terug te komen.

Volvo wist in 2024 welgeteld 763.389 auto's te verkopen. Vooral dankzij de ook in Nederland populaire Volvo EX30 boerden de Zweden goed. De wereldwijde EV-verkopen van het merk stegen met 54 procent naar 175.194 stuks ten opzichte van een jaar eerder.

Ook de winst steeg naar recordhoogten. Volvo zal dus in zijn nopjes zijn met Jim Rowan (foto links), die in maart 2022 in dienst trad als CEO en President en hiermee Håkan Samuelsson opvolgde. Toch legt de in Glasgow geboren Rowan per vandaag zijn functie neer. Niet geheel vrijwillig, maar omdat de raad van bestuur hierop aandrong.

Op zijn tellen passen

Waar het op neerkomt, is dat Volvo een beetje op zijn tellen moet passen, ondanks het verkooprecord. Afgelopen januari noteerde Volvo wereldwijd een dip van 5 procent.

In de verenigde Staten, traditiegetrouw een van de grootste afzetmarkten van het merk, gaat het niet zo lekker als Volvo zou willen. Van januari tot en met november 2024 kochten 4819 Amerikanen een nieuwe elektrische Volvo. En dat is 63 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Grote successen

Uitdagende marktomstandigheden dus, erkent ook Volvo. Voormalig CEO Håkan Samuelsson moet de boel nu rechttrekken. Hij stond eerder aan het hoofd bij Volvo, vanaf oktober 2012 totdat hij werd opgevolgd door Rowan. Tijdens die periode was hij betrokken bij de ontwikkeling van onder meer de Volvo XC90 en de S60/V60, stuk voor stuk grote successen voor Volvo.

Volvo: "Håkan beschikt over een zeldzame combinatie van diepgaande industriële kennis, strategische helderheid en bewezen leiderschap, en hij heeft een brede kennis van onze groep. Nu de sector een nog complexere fase ingaat, geloven wij dat zijn ervaring en vaste hand precies zijn wat nodig is om de wereldwijde positie van Volvo Cars te versterken."

Espressomachines

Wij denken dat vooral 'de brede kennis van onze groep' de reden is dat de voormalige CEO achter de geraniums vandaan is getrokken. Jim Rowan kwam in 2022 van buiten de auto-industrie. Die tactiek was toen hip; 'iemand van buiten de branche heeft een frisse kijk op dingen', was toen het excuus om mensen aan te nemen die tot voor kort in plaats van auto's espressomachines verkochten - om maar iets te noemen.

Verder worstelt Volvo de laatste tijd wat met de software van zijn nieuwe EV-modellen, zoals de Volvo EX90. En een reden om in 2022 juist Jim Rowan aan te nemen, was 'zijn sterke achtergrond in software, digitale transformatie en innovatieve consumentenproducten'. Juist ja ...