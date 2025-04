Volvo S90 krijgt facelift - zo kan opa nog even mee

Nieuws

De Volvo S90 is alweer sinds 2016 onder ons – een eeuwigheid in autoland. Maar omdat nog niet iedereen klaar is voor de elektrische ES90, stelt Volvo het pensioen van de S90 nog even uit met een flinke facelift.

Hoewel er geen groene vloeistof en horrorscènes aan te pas komen, moeten we bij de aankondiging van de vernieuwde Volvo S90 even aan de film The Substance met Demi Moore denken. De S90 leek uitgerangeerd, maar ineens staat er een jonge, betere versie van de opa onder de Volvo's.

Want net als de Zweden dat al eerder deden met de Volvo XC90, geven ze ook de S90 een ingrijpende make-over, inclusief nieuw infotainment, een opgepoetste neus en een plug-inhybride aandrijflijn met een groter elektrisch bereik dan ooit.

Bekend grille-recept

Uiterlijk is de Volvo S90 net iets strakker geworden. Daarbij springt meteen de modernere grille met de in tegengestelde richting lopende, verticale stijlen op. Daarmee past Volvo hetzelfde grille-recept toe als bij de vernieuwde XC90 en XC60.



Door de hertekende bumpers en gerestylede koplampen met ‘Thor’s Hammer’-motief – met led-matrix-techniek - oogt de S90 van voren stukken moderner.



Strakkere achterkant

Aan de achterkant hetzelfde verhaal, waar de opvallende, C-vormige lichtunits het veld hebben geruimd en plaats hebben gemaakt voor slankere exemplaren in vrijwel hetzelfde design als de koplampen.



Grappig genoeg heeft de volledig elektrische ES90 wél van die C-vormige achterlichten. Daarnaast is de achterkant ontdaan van een aantal vouwen en is de nummerplaat vanuit de bumper een verdieping naar boven verhuisd.

Al met al oogt de vernieuwde S90 elegant en slank. Wat dat betreft mag de ES90 een voorbeeld nemen aan z'n oude fossiele broer.

Nieuw, sneller infotainment

Binnenin is de grootste blikvanger een 11,2-inch staand scherm, waarmee Volvo’s nieuwe infotainmentsysteem bediend wordt. Het systeem belooft een stuk sneller en bedieningsvriendelijker te zijn dan de huidige versie. Doordat het display een maatje groter is geworden, steekt het nu iets boven de dashboardrand uit.



Anders dan bij de gefacelifte XC90, hebben de ventilatieroosters hun oorspronkelijke vorm behouden. Dankzij over-the-air updates blijft de software hopelijk fris. Comfort is nog steeds een prioriteit, met betere geluidsisolatie en standaard adaptieve demping.

Elektrisch bereik Volvo S90 PHEV

Gezien Volvo's elektrificatiestrategie ligt het voor de hand dat de vernieuwde S90 alleen als plug-in hybride leverbaar wordt. Volgens Volvo krijgt de S90 PHEV een elektrisch bereik van maximaal 80 kilometers.



Aardig, maar allesbehalve grensverleggend, als je het vergelijkt met de elektrische actieradius die e-Hybrids van Volkswagen en Audi in hun mars hebben. Die rijden volgens de WLTP-norm ruim boven de 100 kilometer uitstootvrij.

Komt er ook een nieuwe Volvo V90?

Of en wanneer de gefacelifte Volvo S90 naar Europa komt, is nog onduidelijk. Vooralsnog is de Chinese markt als eerste aan de beurt. We hadden je hier graag verteld dat alle vernieuwingen die Volvo bij de S90 toepast ook op de V90 komen, maar helaas wordt de stationwagonvariant door Volvo doodgezwegen.