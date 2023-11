TEST: Op deze 4 punten verslaat de ‘oude’ Volvo S90 de nieuwe Mercedes E-klasse

De nieuwe Mercedes E-klasse is heel goed, maar niet subliem. In onze vergelijkende test verliest hij op een paar onderdelen van de Volvo S90 – een auto die stamt uit 2016 …

In Auto Review 12 vergelijken we de nieuwe Mercedes E 400e met de Volvo S90 Recharge T8. Wat je hier online leest, is een samenvatting van het handjevol testonderdelen waarop de Volvo hoger scoort dan de Mercedes. Vergis je niet: de E-klasse wint de test (sorry voor de spoiler), maar op de onderstaande punten houdt Volvo de concurrentie scherp.

1. De kofferbak van de S90 is veel groter

Onder de achterklep van de plug-in hybride E-klasse wacht je een teleurstelling: er past maar 370 liter aan bagage in de kofferbak. Bij Volvo zit de hybridetechniek minder in de weg en kun je 500 liter aan spullen vervoeren. Beide auto’s trekken een geremde aanhanger van 2100 kilo.

2. De S90 is krachtiger dan de E-klasse

Onder de motorkap gebeurt veel, want beide testauto’s zijn plug-in hybrides. De Mercedes E 400e combineert een 252 pk sterke 2,0-liter viercilinder turbomotor met een elektromotor van 129 pk. Het resultaat is een systeemvermogen van 381 pk en een indrukwekkend systeemkoppel van 650 Nm. Dat zijn geen kinderachtige getallen.



Lees elke vrijdag een nieuwe autotest: meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Maar de technici van Volvo gaan helemaal los en gebruiken een compressor om op lage toerentallen druk op te bouwen voordat de turbo het overneemt. Zo peuteren ze 310 pk uit dezelfde cilinderinhoud en in combinatie met een potige elektromotor van 145 pk staat er plotseling 455 pk en 709 Nm op het visitekaartje van de Volvo S90 Recharge T8.

Tip Nog niet klaar voor de overstap naar elektrisch rijden? Met Private Lease stap je al vanaf €279,- p/m in de iconische Fiat 500 Hybrid.

3. De Volvo sprint sneller naar de 100 km/h

Het resultaat is dat de Volvo in slechts 4,8 seconden naar de honderd sprint en de inzittenden behoorlijk in hun stoel worden gedrukt. De spontane gasrespons en de weldaad aan trekkracht waar je dagelijks van profiteert, maken de S90 een fijne reisauto.

Totdat je de Duitse grens oversteekt en de auto bij 180 km/h tegen de begrenzer holt. Eigenlijk weet je ook wel dat Volvo’s uit oogpunt van de veiligheid niet harder gaan, maar met zo’n beresterke aandrijflijn is dat wel frustrerend.

De Mercedes heeft een topsnelheid van 250 km/h en haalt de Volvo dan ook gemakkelijk in. Dat duurt wel even, want het is een minder fanatieke sprinter. Hij klaart de honderdsprint in 5,6 seconden en doet er ruim twee tellen langer over om de 180 km/h-grens te bereiken.

4. Een Volvo S90 is minder duur

Reizen in de eerste klas is nooit goedkoop. De Volvo S90 Recharge T8 heeft al een stevig prijskaartje van 71.195 euro en Mercedes vraagt voor de nieuwe E 400e de overtreffende trap: 89.152 euro.

We waarderen wel dat Mercedes je meteen een luxe uitgevoerde versie levert, terwijl je bij Volvo voor het bestellen van sommige opties wordt verplicht te upgraden naar de 4000 euro duurdere Plus-uitvoering. Tellen we de meerprijzen van alle testrelevante opties mee, dan kost de S90 net geen 80 mille en komt de E-klasse met een prijs van 94.718 euro gevaarlijk dicht in de buurt van een ton. In 2016 kocht je voor dat geld nog een S-klasse …

Conclusie

De Volvo S90 doet het ondanks zijn leeftijd goed. De krachtige aandrijflijn maakt hem de snellere sprinter en zijn vanafprijs bevalt ons ook beter. Dat het opladen vrij lang duurt en de menu’s meer gewenning vragen, laat zien dat de ontwikkelingen op dat gebied razendsnel gaan.

Je leest de volledige vergelijkende test in Auto Review 12. Je koopt het magazine in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.