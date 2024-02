Test Mercedes E-klasse E 300e: deze plug-in hybride maakt James May blij

Tests

Wij beschouwen de nieuwe Mercedes E-klasse PHEV als een soort ambassadeur voor de nieuwe generatie plug-in hybrides. Dat zijn stekkerauto’s met een veel groter accupakket en alle bijkomende voordelen.

James May van wat vroeger TopGear was, zei het treffend: “De plug-in hybride auto heeft in feite twee aandrijflijnen en dat past niet in een tijd waarin we meer moeten doen met minder”.

Rijdend in de Mercedes E 300e voelen wij ons aangesproken, want met zijn tweeliter benzinemotor van 204 pk en de 129 pk sterke elektromotor bevat de E-klasse inderdaad genoeg onderdelen om twee auto’s aan te drijven.

En als je kijkt naar de eerste lichting plug-in hybrides, heeft Captain Slow ook zeker een punt: dat is een hoop techniek om een auto 40 kilometer op stroom te laten rijden. Het accupakket was voorheen ook maar 10 tot 12 kWh groot. Maar nu komen er steeds meer stekkerhybrides met een batterij van pak ‘m beet 25 kWh op de markt.

En zo’n verdubbeling van de capaciteit verandert alles. Om dat uit te leggen, gebruiken we de Mercedes E-klasse als voorbeeld, maar de nieuwe PHEV’s van BMW (5-serie, X5), Volkswagen (Passat, Tiguan) en zelfs Skoda (Superb, Kodiaq) en hebben net zo’n grote batterij.



Mercedes E-klasse plug-in hybride: actieradius van 94 kilometer

Een grotere batterij betekent logischerwijs meer range. Mercedes pocht met een EV-range van 116 kilometer voor de E 300e, maar dat is te ambitieus. Ons lukt het om een rit van Nijmegen naar Holten volledig op stroom af te leggen. Een afstand van 94 kilometer met bijna alleen maar snelwegkilometers (100 km/h).

Met een stekkerhybride van de oude stempel zou halverwege de verbrandingsmotor zijn aangesprongen, maar in de nieuwe E-klasse rijden we dus de hele tijd op stroom. Een traktatie, want de E-klasse is op z’n comfortabelst als-ie elektrisch rijdt - hij is stiller en soepeler.



“Inpluggen bij een openbaar laadpunt is nu ook echt de moeite waard.”

En inpluggen bij een openbaar laadpunt is nu ook echt de moeite waard, want je krijgt er een serieus aantal comfortabele kilometers voor terug. Thuis opladen heeft als fijne bijkomstigheid dat je goedkoper uit bent: met de huidige tarieven is rijden op stroom goedkoper dan rijden op benzine.



Verbruik Mercedes E 300e op benzine

Over rijden op benzine gesproken: de Mercedes E 300e verbruikt officieel 0,6 l/100 km. Dat is 1 op 166! Bij de eerste stekkerhybrides waren dergelijke getallen niet goed te praten, maar nu is dat anders. Deze E-klasse kan daadwerkelijk 100 kilometer rijden met zo weinig benzine, want je legt de eerste 94 kilometer elektrisch af. De opgegeven 0,6 liter benzine is meer dan genoeg om de laatste zes kilometer te overbruggen.

Deze vlieger gaat alleen op voor de eerste honderd kilometer van elke rit, wat ons benieuwd maakt naar de twééde honderd kilometer, wanneer de batterij leeg is en de benzinemotor al het werk doet.

Welnu, met een leeg accupakket meten we een gemiddeld benzineverbruik van 5,8 l/100 km of 1 op 17,2. Zo weinig benzine kost het dus om overdag op de snelweg relaxt mee te rijden met de rest van het verkeer. Nu weet je een stuk beter wat je qua brandstofverbruik kunt verwachten.

Batterij leeg? Dan is het een gewone hybride auto

Wanneer de batterij ‘leeg’ is, blijft de E-klasse trouwens fungeren als een gewone hybride auto. Wat betekent dat hij stroom terugwint bij het uitrollen en korte stukken elektrisch aflegt. Op die manier smokkelt hij tijdens onze verbruikstest van 100 kilometer toch maar mooi 11 gratis kilometers mee. Gratis omdat de benodigde stroom niet uit een laadpaal komt, maar onderweg vergaard is.

In de stad is het effect nog groter en leggen we met een lege batterij tot wel 40 procent van de kilometers af op teruggewonnen stroom. Dan moet je er wel een sport van maken om de toerenteller in het Power-gedeelte van de meter te houden. Geef je te fel gas, dan gaat de verbrandingsmotor zich ermee bemoeien.



Snelladen met plug-in hybride E-klasse

Om die grote batterij snel te vullen, bevat de nieuwe lichting plug-in hybrides vaak een snellaadpoort. Voor 605 euro beschikt de E-klasse over zo’n laadsysteem voor gelijkstroom, maar bij het samenstellen van onze testauto is die optie overgeslagen. Misschien dacht de Nederlandse importeur dat wij tijdens lange ritten toch niet de moeite zouden nemen om onze koffiepauzes te beginnen met het inpluggen bij een snellader van Fastned.



“Voor 605 euro extra beschikt de E-klasse over een snellaadpoort.”

Dat was een vergissing, want met een laadvermogen van 55 kW is het de moeite waard om het laadsnoer dat aan de snellaadpaal zit in te pluggen en met je laadpas te wapperen. Een kwartier zet al zoden aan de dijk, na een half uur is-ie vol.

Zonder zo’n CCS-connector op de auto, zijn wij aangewezen op gewone laadpalen. Daarmee gaat het opladen nog steeds best snel: na twee uur is de batterij gevuld. Dat doe je niet als je op doorreis bent, maar wel als je ergens gaat lunchen of vergaderen.

Opladen met een plug-in hybride de moeite waard?

De kwestie of het opladen de moeite waard is, kwam al even aan bod. Als je thuis een wallbox hebt met een snoer eraan dat je met een soepele armbeweging kunt inpluggen, is opladen natuurlijk vaste prik.

Maar wij laden vooralsnog bij openbare laadpunten in de wijk en je moet onze luiheid niet onderschatten. Als we thuiskomen en alle laadpalen bezet zijn, dan gaan we lang niet altijd ‘s avonds terug om het nog eens te proberen.

Tot voor kort boorden we onszelf daarmee veertig elektrische kilometers door de neus, maar dat was niet zo erg. We hadden altijd de verbrandingsmotor nog. Maar met zo’n nieuw type stekkerhybride is de grote EV-range een veel zwaarder wegend argument om toch even de auto te verkassen en het laadsnoer uit de kofferbak te halen.



Werkloze verbrandingsmotor

De software van plug-in hybrides wordt ook steeds slimmer. Het is normaal dat eerst de batterij leeg wordt gereden en dan de verbrandingsmotor het werk overneemt.

Bij de E-klasse kies je zelf hoe hij met de stroomvoorraad omspringt: meteen alles verbrassen, of met input van het navigatiesysteem. Want als je een bestemming ingeeft die in de stad ligt, zal de auto de laatste kilometers EV-range beschermen met z’n leven, zodat jij het laatste stukje door de bewoonde wereld uitstootvrij kunt afleggen.

James May zal trots op je zijn

Terugkomend op wat James May zei: hij heeft een punt dat stekkerhybrides veel complexe techniek hebben. Wanneer je op de stroom rijdt, sjouw je een werkloze verbrandingsmotor mee. Natuurlijk geeft hij je de zekerheid dat je thuiskomt wanneer de stroom op raakt, maar eigenlijk heb je hem alleen nodig op lange ritten.

Maar datzelfde punt kun je maken voor volledig elektrische auto’s van dit formaat, zoals een Mercedes EQE. Voor alle korte ritten heb je dat gigantische accupakket van 89 kWh helemaal niet nodig, dan is 25 kWh meer dan genoeg, maar je sleept die overige 64 kilowatturen wel mee voor het geval dat.



“Doordat de auto twee aandrijflijnen heeft, doe je meer met minder.”

En met de kennis dat de grondstoffen voor batterijen schaars zijn, valt er iets voor te zeggen om elke kilowattuur van een batterij maximaal te benutten. Wat dat betreft wordt de batterij van een plug-in hybride veel intensiever gebruikt dan het accupakket van een EV. Doordat de auto twee aandrijflijnen heeft, doe je dus meer met minder. James May zal trots op je zijn.

Conclusie

De Mercedes E 300e maakt deel van uit een nieuwe lichting plug-in hybrides die dankzij hun grote batterij en de mogelijk om te snelladen, een belangrijke rol gaan spelen bij de switch naar elektrisch rijden. Die transitie is een tijdrovend proces en de nieuwe E-klasse is de ideale generale repetitie voordat je helemaal voor het echie moet.