TEST: Waarom de peperdure Mercedes E-klasse zijn prijs waard is

Reizen in de eerste klas is nooit goedkoop. De Volvo S90 Recharge T8 heeft al een stevig prijskaartje van 71.195 euro en Mercedes vraagt voor de nieuwe Mercedes E-klasse 400e de overtreffende trap: 89.152 euro. Wat krijg je daar allemaal voor terug?

In Auto Review 12 vergelijken we de nieuwe Mercedes E 400e met de Volvo S90 Recharge T8. In de samenvatting die je hier online leest, focussen we ons op de prijs en de meerwaarde van de nieuwe E-klasse.



Wat krijg je voor zoveel geld? Welnu, het interieur van de nieuwe Mercedes E-klasse is chic, met hoogwaardige materialen en strakke pasvormen. Het dashboard wordt gedomineerd door het MBUX Superscreen. Deze ‘muur’ van pixels is een van de redenen om te upgraden naar de AMG Line-uitvoering - die heeft de drie displays namelijk standaard. Zelfs je bijrijder heeft zijn of haar eigen beeldscherm en kan daarop films kijken of ademhalingsoefeningen volgen. Wat een digitale pracht en praal.

Maar Mercedes denkt ook aan gebruiksgemak. De grote iconen op het centrale scherm vergemakkelijken de bediening en met de knoppenbalk onder het display wissel je eenvoudig van rijprogramma. Natuurlijk heeft de Volvo ook een aanraakscherm, maar de knoppen op het scherm zijn kleiner en moet je dieper in het menu graven om bij sommige voertuig­instellingen te komen. Zodra je de weg weet, valt er prima mee te werken, maar Mercedes bewijst dus dat het beter kan.

Meer comfort

De nieuwe E-klasse is merkbaar stiller dan de Volvo S90. In de cabine van de Volvo klinken afrolgeluiden en motorgeruis luider door. Bovendien weet de moderne Mercedes beter raad met slechte wegen: de optionele luchtvering strijkt elke oneffenheid glad. Het systeem kost weliswaar 3388 euro, maar het voelt dan ook alsof er een team wegwerk-kabouters voor de auto uit holt om elk gat in het asfalt te dichten. De verticale bewegingen zijn minimaal en auto rolt amper om zijn lengteas.

Ook de Volvo S90 met optionele luchtvering op de achteras, evenaart niet de nonchalante soepelheid van de Duitse nieuwkomer. Hij is absoluut comfortabel geveerd, maar in een directe vergelijking met de E-klasse valt op dat pokdalig asfalt de carrosserie meer aan het trillen brengt.

Grotere actieradius

Mercedes belooft een elektrische actieradius van 110 kilometer en als je je best doet om zo zuinig mogelijk te rijden, haal je dat ook. Een meer realistische EV-range is 80 kilometer. De Volvo komt in onze test 69 kilometer ver op een volle batterij en 90 kilometer als je rechter voet is gemaakt van dons en veertjes. Volvo communiceert zelf 89 kilometer, dus de S90 krijgt ook een duimpje.

De reden van het verschil in range met de E-klasse is simpel: de S90 (netto: 14,9 kWh) heeft een kleinere batterij (E-klasse: 19,5 kWh).

Sneller opladen

Alleen Mercedes geeft je trouwens de mogelijkheid om de auto tegen meerprijs een laadsysteem voor gelijkstroom te geven. Voor 605 euro extra kun je snelladen met 55 kW, gezellig bij de Fastned tussen de Polestar- en Tesla-rijders. Deze moderne uitvinding heeft de Volvo niet en zijn maximale laadvermogen van 6,4 kW is sowieso ouderwets. Moderne stekkerhybrides laden thuis en in de wijk met 11 kW.

Sportiever rijden

De E-klasse staat niet bekend om zijn uitbundige rijeigenschappen. Maar dat staat op het punt te veranderen. De luchtvering met niveauregeling, de adaptieve schokdempers, de vierwielbesturing, de sportstand en de vakkundige afstemming van de componenten maken van de nieuwe E-klasse een verrassend levendige rijdersauto. De E 400e gaat ons testcircuit te lijf met een wendbaarheid die we niet van het behaaglijke model gewend zijn.

En de Volvo? Voor een grote, comfortabele sedan presteert-ie prima, maar het is niet zo’n sportief wonderkind als de Mercedes. Eigenlijk biedt de S90 alle dynamiek die je van een auto in deze klasse mag verwachten. Het is alleen jammer voor Volvo dat Mercedes zo’n goede allrounder heeft gebouwd.

Conclusie

De Mercedes E 400e wint deze test met een overtuigende voorsprong. Dat komt doordat-ie niet alleen veel rijcomfort biedt en een verfijnde aandrijflijn met een serieuze EV-range heeft, maar ook nog eens verrassend dynamisch rijdt.

Maar ook de Volvo S90 doet het ondanks zijn leeftijd goed. De krachtige aandrijflijn maakt hem de snellere sprinter en zijn vanafprijs bevalt ons ook beter. Dat het opladen vrij lang duurt en de menu’s meer gewenning vragen, laat zien dat de ontwikkelingen op dat gebied razendsnel gaan.

Je leest de volledige vergelijkende test in Auto Review 12. Je koopt het magazine in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.