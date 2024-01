Belastingvrij rijden met airco - deze vijf klassiekers zijn goedkoper dan een Dacia Spring

Je hebt je niks met elektrische auto's, maar wilt wel graag wegenbelastingvrij rijden. Dan is het enige alternatief een klassieker van minimaal 40 jaar oud. Voor voldoende comfort kies je dan een zo jong mogelijke veertiger, mét airconditioning. Dat kan al vanaf zo'n 10.000 euro!



Bij klassieke auto's denken veel mensen nog aam stokoude auto's met een loodzware besturing, slechte stoelen en een armoedig comfort. Maar hé, veertig jaar geleden waren er ook al auto's met stuurbekrachtiging, elektrisch bediende ramen en zelfs airco. Daarvoor hoef je echt geen peperdure Rolls-Royce of Bentley aan te schaffen. Ook in de meer betaalbare prijsklasse kun je er comfortabel én stijlvol bij rijden. De 5 klassiekers uit 1983 en 1984 die wij van Marktplaats.nl plukten, zijn het levende bewijs. Sommige zijn nu al wegenbelastingvrij, andere worden dat in de loop van 2024.

Volg al ons klassiekernieuws, meld je aan voor de nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

1. BMW 520i (E28) - 1984 - € 12.950

De E28 is de tweede generatie van de BMW 5-serie, al lijkt-ie aan de buitenkant nog altijd sterk op zijn voorganger, de E12. Waar je de E28 onmiddellijk aan herkent, zijn de koplampen. Daarvan hebben de buitenste twee een grotere diameter dan bij de E12, die vier even grote units heeft. Een tweede onderscheidend kenmerk aan de voorkant is de motorkap. Die ligt bij de 5-serie van de tweede generatie tussen de voorschermen in, terwijl die er bij de E12 deels overheen gedrapeerd is.

Zet je de BMW E12 en E28 naast elkaar, dan zul je zien dat de E28 bovendien iets forsere bumpers en veel grotere achterlichten heeft. Deze 5-serie was ook de eerste die met een dieselmotor werd aangeboden; uiteraard wel een zescilinder. De enige viercilinder E28 was de BMW 518i, met een bescheiden 1,8-liter motor.



Deze BMW 520i uit 1984 heeft een 2,0-liter zes-in-lijn, die 130 pk en 174 Nm bij elkaar sprokkelt. Aan de honderdsprint ben je 11,4 seconden kwijt en de topsnelheid bedraagt 190 km/h. Heel sportief is deze generatie BMW 5-serie niet, het is vooral een comfortabele cruiser. Wat dit exemplaar uniek maakt, zijn de ultralage kilometerstand van 83.000 en de airco. Daarnaast zijn moderne gemakken als stuurbekrachtiging en elektrische bediende zijruiten (voor) standaard.

Hij bereikt zijn klassiekerstatus pas in november 2024, dus tot die tijd moet je nog even wegenbelasting ophoesten. Toch zouden we niet wachten met de aankoop. De vraagprijs vinden we absoluut te rechtvaardigen en we achten de kans groot dat de waarde omhooggaat.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag.

2. Saab 900 Turbo - 1983 - € 12.950

Voor exact dezelfde vraagprijs als de BMW 520i hierboven wordt deze vijfdeurs Saab 900 Turbo aangeboden. De Belgische aanbieder heeft vast geen haast met de verkoop, anders had hij wel een paar fatsoenlijke foto's in de advertentie geplaatst. Jammer, want de auto verdient het absoluut om in het zonnetje gezet te worden. Neem bijvoorbeeld van ons aan dat ook het beige velours interieur om te smullen is.

Vijfdeurs Saabs 900 Classic zijn sowieso vrij schaars en dan is dit er ook nog eentje met het oude front van vóór 1986. In Saab-kringen hebben ze het dan over een 'steilneus'. Dankzij de turbo (zonder intercooler) is de achtkleps 2,0-liter viercilinder goed voor 145 pk en 235 Nm. Daarmee is de oude Zweedse dame een stuk vlotter dan ze er voor de argeloze voorbijganger uitziet.

De honderdsprint is in 9 tellen gepiept en pas bij 190 echte kilometers per uur is de koek op. De airco is volgens de Belgische adverteerder ijskoud, bovendien is er een schuifdak aanwezig. Voor de echte luxepoezen heeft Saab ook de buitenspiegels en voorste zijruiten elektrisch bedienbaar gemaakt. Deze 900 is afkomstig uit Italië en heeft dus weinig last gehad van strooizout. Toch kan het nooit kwaad om een roestinspectie te doen. Zo te zien staat de auto nog niet op een Nederlands kenteken.



3. Jaguar XJ-S 5.3 V12 - 1983 - € 19.950

Een origineel in Nederland geleverde Jaguar XJ-S, kom daar maar eens om! Deze rode is een zeldzaam voorbeeld, daarbij heeft de dikke V12 nog slechts 140.000 kilometer achter de kiezen. Gezien het wagengewicht (1755 kg) bespaar je met deze Brit veel wegenbelasting. Dat kun je dan weer mooi uitgeven aan benzine, want daar lust de 296 pk sterke twaalfcilinder wel pap van.



Behalve airconditioning is er ook cruisecontrol aan boord, evenals - uiteraard - stuurbekrachtiging en een automatische versnellingsbak. Een kudde runderleer en een wortelnotenbos zorgen voor de typische Engelse sfeer aan boord. Alleen een knapperend houtvuur ontbreekt nog. Van de onderhoudshistorie zouden wij een flinke studie maken, want de motor is de achilleshiel van deze gentleman's sports car. En hoewel het comfort en de prestaties verslavend zijn, denken we dat een XJ-S zich iets minder goed leent voor dagelijkse inzet dan het tweetal hierboven.

4. Mercedes 230 CE (W123) - 1984 - € 19.950

Wees eerlijk, als klassieker voor alledag is een Mercedes is een beetje een cliché. Niks mis mee, want oude Mercedessen staan bekend als degelijk, comfortabel en veilig. Maar kies je een coupé in plaats van een sedan, dan onderscheid je je weer. Bovendien word je minder snel slachtoffer van in taxi-moppen grossierende grapjassen. Deze Mercedes 200-serie van de W123-serie is de voorvader van de moderne Mercedes E-klasse en werd gebouwd tussen 1975 en 1986. In totaal liepen er meer dan 2,6 miljoen van de band. Het merendeel daarvan bestond uit vierdeurs sedans.



Onder de besterde motorkap van de 230 CE ligt een bulletproof 2,3-liter viercilinder met 136 pk. De enige echte vijand van de Mercedes W123 is roest, maar daar heeft dit exemplaar zo te zien geen last van. De Mercedes-prijslijsten van destijds kennende, heeft de eerste eigenaar een vermogen stukgeslagen op de airco. Maar een vijfde versnelling vond hij blijkbaar niet de moeite waard. Elektrische bediende zijruiten, centrale vergrendeling en lichtmetalen wielen zijn dan wel weer aanwezig. Vanaf april is deze elegante schoonheid wegenbelastingvrij.



5. Chevrolet Suburban 5.7 V8 - 1983 - € 9.990

Ben je niet zo van subtiel, sierlijk en elegant? Maar des te meer meer van rauw, ruim en praktisch? En heb je een riante parkeerplaats voor de deur? In februari 2024 is deze 5,50 meter lange Chevrolet Suburban niet wegenbelastingplichtig meer. Dat is maar goed ook, want met een gewicht van 2,5 ton en rijdend op lpg, zou de enorme 4x4 je normaliter kapitalen aan mrb kosten. Zuinig is-ie ook al niet, maar met een literprijs van pakweg 78 cent ben je op autogas toch niet vreselijk duur uit.

De gastank is trouwens niet subtiel in de wagenbodem weggewerkt, maar ligt pontificaal overdwars in de kofferbak. Onhandig? Ach, vanaf de achterbumper tot aan het brandstofreservoir ligt nog een voetbalveld aan ruimte. Behalve airco bestaat de enige luxe aan boord uit velours bekleding en een drietraps automaat. De ramen moet je handmatig open slingeren. Maar waarom zou je? In het enorme interieur is het altijd luchtig genoeg. Er zitten volgens de adverteerder wel een paar addertjes onder het gras. De portieren zijn roestig en de auto staat al een tijdje stil, maar is wel 'rijdend weggezet'. Voor de handige Dirty Harry, zullen we maar zeggen.