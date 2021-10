Tweedehands Saab 900 Classic kopen? Dit is waar je op moet letten

Op Marktplaats staan altijd wel tien tot twintig klassieke Saab 900s te koop. Het populairst en duurst zijn de turbomodellen en de cabriolets. Maar ook voor simpeler versies vertonen de prijzen een stijgende lijn. Door de relatief hoge onderdeelprijzen kan een garagebezoek duur uitpakken en algemene garages weten vaak niet goed wat ze met een 900 Classic aan moeten.

Typisch Saab 900: roest en doorhangende hemelbekleding

Bekende roestpijnpunten van de Saab 900 zijn de asdoorgangen vóór. Ook de schokdemperbevestigingen achter zijn berucht. De spatbordranden zijn vaak zo bros als beschuit, waarbij de roest schuilgaat achter de kunststof sierlijsten. De motorkap en de portieren zijn gemakkelijker te bekijken.

Aan boord krijgt elke 900 te maken met doorhangende hemelbekleding. Let ook op barsten in de bovenzijde van het dashboard. Scheurvrije panelen worden zeldzaam en prijzig. Defecte ruitbedieningsmotoren komen veelvuldig voor.

Bij een 900 Cabriolet verdienen de kap, het elektrische kapmechanisme en de afdichtrubbers extra aandacht. Bij een muffe geur of veel vocht is er waarschijnlijk lekkage. Reparatie of vervanging van het cabriodak is kostbaar.

Robuuste Saab-motoren, mits goed onderhouden

Hoewel de motoren van de 900 in de basis robuust zijn, zijn ze inmiddels 28 tot 43 jaar oud. De staat van onderhoud is bepalend voor de technische betrouwbaarheid. De motorolie moet helder en vrij van ‘mayonaise’ zijn. Als de distributieketting minutenlang na de koude start blijft rammelen, is hij aan vervanging toe. Een zogenaamde doorrijgketting is relatief goedkoop, een complete distributieset beter en duurder. Een fluitende turbo klinkt leuk, maar duidt op slijtage. Let ook op olielekkage bij de turbo, te herkennen aan een blauwe uitlaatwalm. Hikken en schokken kan door een lekkende vacuümslang of een slecht massacontact komen.

De versnellingsbak is relatief gevoelig. Een (kostbare) revisie kondigt zichzelf aan als de pook uit de versnellingen floept, of als er geknars bij het schakelen hoorbaar is.

De stuurbekrachtiging mag niet te veel bijgeluiden maken en moet ook bij koude motor zonder haperingen werken. Controleer het stuurhuis op lekkage en check het peil van de bekrachtigingsvloeistof.

Carrosseriedelen voor de 900 worden schaars

Alle carrosserieonderdelen van de 900, zoals lampen, bumpers en plaatwerk, beginnen schaars te worden. Dat geldt voor de steilneus (tot 1985) nog meer dan voor de zalmneus. Diverse technische onderdelen zijn nieuw verkrijgbaar, maar er bestaat veel imitatiemateriaal van twijfelachtige kwaliteit. Gelukkig zijn er in Nederland en Duitsland goede specialisten die zowel nieuwe als gebruikte onderdelen verkopen en ook bij de vele particuliere liefhebbers zijn nog genoeg interessante spullen te vinden.

