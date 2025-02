Waarom elektrische Saab-opvolger Emily GT aan zijden draadje hangt

Nieuws

In 2023 verrasten voormalig Saab-ingenieurs met een sensationeel elektrisch prototype. Deze Emily GT leek klaar voor productie, maar zover is het nog steeds niet. Sterker nog, de elektrische Saab-opvolger hangt aan een zijden draadje.

Eind december 2024 maakte NEVS-directeur Nina Selander bekend dat het bedrijf alle medewerkers moest ontslaan. New Electric Vehicles Sweden verkeerde al enige tijd in ‘winterslaap’, maar binnenkort is het waarschijnlijk echt over en uit. Dat is bepaald door de Evergrande-groep, het Chinese moederbedrijf van NEVS.

Volgens Selander heeft NEVS slechts nog enige maanden te tijd om het ‘project Emily GT’ te verkopen en oplossingen te vinden voor de medewerkers.



Overname Saab door NEVS



Nog even een korte samenvatting van wat voorafging. Nadat het Chinese NEVS (New Electric Vehicles Sweden) Saab had overgenomen, was het de bedoeling dat een volledig elektrische Saab 9-3 in China op de markt zou komen.

De auto mocht geen Saab heten, en zo werd-ie gepresenteerd als NEVS 9-3. De productie startte in 2018 en eindigde in 2022, maar een succes werd het niet. Ondertussen werd er op het fabrieksterrein in Trollhättan keihard gewerkt aan een moderne opvolger.

Première Emily GT



De ex-Saab-ingenieurs waren in het voorjaar van 2023 al een eind op weg, toen het moederbedrijf van NEVS, de vastgoedgigant Evergande, de stekker eruit dreigde te trekken. Het geld was simpelweg op. De grotendeels Zweedse ontwikkelaars wilden niet dat hun werk verloren ging en nodigden de pers uit.

Zo maakte de wereld kennis met de Emily GT, een grote elektrische sedan met vier elektrische wielmotoren - net als de nieuwe elektrische Mercedes G-klasse - en een actieradius tot zo’n 1000 kilometer. De reacties waren enthousiast en in Zweden brak gejuich los.

Oude Saab-fabriek weer in Zweedse handen



Een Zweedse vastgoedmiljardair stak geld in een deel van het oude fabriekscomplex in Trollhättan. Want het zou toch geweldig zijn als dit stukje Zweedse ingenieurskunst ook op Saabs bakermat gebouwd zou worden. Maar er was meer nodig: vooral veel kapitaal om het Emily-project daadwerkelijk productieklaar te maken.



'Ideale' partner blijkt onbetrouwbaar



Dat kapitaal leek gevonden bij het EV Electra, eigendom van de Canadese Libanees Jihad Mohamad, en er werd een principe-overeenkomst gesloten. Maar al snel bleek EV Electra geen betrouwbare partij, waarna de Zweedse directie van NEVS het contract verscheurde.

Dat betekende dat de Emily GT ook weer terug was bij af. Hoe nu verder? We vroegen het Frank Smit, die nauw betrokken is bij het Emily-project. Frank woont al tientallen jaren in Zweden werkte eerder in diverse functies voor Saab en NEVS.



Emily GT op zoek naar investeerders



Hoewel de auto er behoorlijk af uitziet, is er volgens Frank nog een jaar of twee nodig om de Emily GT productieklaar te maken. De huidige prototypes hebben bijvoorbeeld nog geen airbags. Maar al het resterende werk dat vergt wel een kapitaalinjectie van zo'n tweehonderd miljoen euro. Frank en zijn collega’s zijn daarom hard op zoek naar investeerders, maar dat betekent niet dat ze met Jan en alleman in zee gaan. De voorkeur gaat uit naar een partij die de Europese, of in elk geval de westerse automarkt begrijpt en de ingenieurs het ingeslagen spoor laat volgen. Dat interpreteren wij als: liever geen Chinezen ...



Als de Emily GT ooit in productie gaat, is de kans klein dat de auto in de oude Saab-fabriek van de band loopt. Die is simpelweg te sterk verouderd en de kosten om de boel up-to-date te krijgen, zijn te hoog.

Prijs Emily GT



Wat zouden de kansen zijn op commercieel succes voor de Emily? Frank Smit: “Als we de auto voor 125.000 euro aan de man kunnen brengen, bereiken we al met een jaarproductie van 3000 tot 5000 auto’s het break-evenpunt.”



Dat klinkt mooi, ware het niet dat de prijs van minimaal een ton aan de ambitieuze kant lijkt. De Amerikaanse Lucid Air (vanaf 88.000 euro) is een vergelijkbare auto. Dat wil zeggen: ook een grote, elektrische sedan van een onbekend merk met een indrukwekkende actieradius. Maar een groot succes is het tot dusver niet.

Waarom de Emily GT geen Saab mag heten



Mocht het met de Emily GT allemaal wél lukken, dan ligt er in elk geval ook al een nieuwe merknaam klaar: Sonett. Waarom geen Saab? Omdat de merkrechten van Saab stevig in handen zijn van de Zweedse miljardairsfamilie Wallenberg, die voorheen ook mede-eigenaar was van Saab-Scania. Maar de modelnaam van Saabs sportwagentje was nog wel vrij.



Of het zover komt? Aan de inspanningen van het Emily-team zal het niet liggen. Als je ziet in welk tempo en met welke beperkte middelen het huidige prototype is ontwikkeld (binnen 10 maanden), mag je gerust van een immense prestatie spreken. Alleen al vanwege de toewijding van alle betrokkenen, is het te hopen dat de Emily GT straks geen doodgeboren kindje blijkt. Maar de tijd dringt.