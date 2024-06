In dit ‘peperdure’ Europese land is benzine veel goedkoper dan in Duitsland

Nieuws

Wij Nederlanders letten graag op de kleintjes. Vandaar dat je op vakantie altijd lange rijen Nederlanders ziet bij het eerste of laatste tankstation met goedkope buitenlandse benzine. Maar soms kun je je daar lelijk in vergissen.

Je hebt er tijdens je autovakantie naar Zuid-Frankrijk vast weleens in gestaan: de rij voor het eerste – of laatste - goedkope tankstation in Luxemburg. Maar ook de tankstations net over de grens in België en Duitsland hebben vaak meer Nederlanders onder hun klanten dan landgenoten.

Duitse benzine is niet altijd goedkoper



Nederlandse vakantiegangers die liever het rustige, koelere noorden opzoeken, tanken vaak net voordat ze de pont in Kiel, Puttgarden of Rostock oprijden. Als ze vervolgens langere tijd in Denemarken blijven, hebben ze groot gelijk. Want in het land van de Kleine Zeemeermin, rød pølse (rode varkensworst) en Carlsberg-bier, is de benzine 13 tot 20 eurocent per liter duurder dan bij onze oosterburen.

Zweden-gangers kunnen beter wachten met tanken



Hoef je echter nog maar een klein stukje door Denemarken en rijd je verder naar Zweden? Zorg dan dat je daarvoor genoeg benzine aan boord hebt, maar gooi je tank zeker niet té vol.



“Hoezo”, horen we je vragen, “Zweden is toch een hartstikke duur land?” Nou, dat valt tegenwoordig reuze mee. Sinds de Zweedse kroon begin jaren 90 devalueerde en Zweden vervolgens EU-lid werd, daalden de prijzen in onze valuta – eerst de gulden, nu de euro – flink. Ja, alcoholische dranken kosten in Zweden nog steeds veel meer dan hier, maar voor het ‘vuurwater’ voor je auto betaal je verhoudingsgewijs maar een schijntje.



Benzineprijs in Zweden



Voor E10, dat op de grote borden bij de tankstations meestal nog als ‘95’ wordt aangeduid, betaal je net iets minder dan 18 kronen per liter. Dat komt overeen met 1,58 euro. In Duitsland betaal je 14 tot 20 cent meer. Het verschil met Nederland bedraagt zo'n 30 cent. Nog blijer word je van de prijs van Super Plus (RON 98). Zeker als je een oudere of extra potente auto rijdt, is dat goed nieuws. Overigens wordt superbenzine (RON 98) in Zweden alleen door de bekende grote oliemaatschappijen verkocht. Toch betaal je meestal niet meer dan 19,20 kronen per liter. Oftewel 1,69 euro! In Duitsland betaal je 15 cent meer, in Nederland ligt de prijs zelfs 50 cent per liter hoger. Katsjing!



Verder struikel je rond grotere Zweedse plaatsen over de tankstations en verschillen de brandstofprijzen nauwelijks van elkaar. Je hoeft je dus nooit voor je kop te slaan omdat de benzine 10 kilometer verderop ineens veel goedkoper blijkt.

E85 voor Saabs en Volvo's echt spotgoedkoop



Echt spekkoper ben je in Zweden als de motor van jouw auto E85 verdraagt. Dat is benzine met 15 procent bio-ethanol. Dat kost maar zo’n 1,27 euro per liter! Dat heeft alles te maken met de BioPower-motoren die Saab speciaal voor deze brandstof ontwikkelde. Ook de FlexiFuel-motoren van Volvo en Ford zijn geschikt voor het goedje. Een jaar of 17 geleden werd bio-ethanol door de Zweden gezien als een milieuvriendelijk alternatief voor benzine, en daarom minder zwaar belast. Dat wordt tot op de dag van vandaag consequent volgehouden.



Diesel is in Zweden op dit moment trouwens ook goedkoper dan in Nederland en Duitsland, al zijn de verschillen niet zo groot. Omgerekend kost het spul ongeveer 1,52 euro per liter.