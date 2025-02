Dit automerk is al 13 jaar dood, maar in Nederland nog springlevend

Nieuws

Saab is nooit een bestsellermerk geweest én het ging al jaren geleden failliet. Daarom zal het je verbazen hoeveel Saabs er nog in Nederland rondrijden en hoe het merk hier nog leeft.

Saab-liefhebbers van de oude stempel herinneren het zich nog als de dag van gisteren. Na een langdurige soap met hoofdrollen voor de Nederlander Victor Muller, General Motors en een aantal Chinese bedrijven, werd hun favoriete merk op 19 december 2011 failliet verklaard. Toch zien we ook nu nog dagelijks meerdere Saabs rijden. Reden om eens te kijken hoe het eigenlijk gesteld is met het roemruchte Zweedse merk. Vijf weetjes over Saab in Nederland anno 2025.

1. Zoveel Saabs rijden er nog in Nederland

Volgens het rapport Mobiliteit in Cijfers van Bovag en RAI Vereniging, stonden er in 2024 nog 31.064 Saabs op kenteken. Voor het merendeel waren dat 9-3’s (18.320) en met een fikse achterstand volgde de 9-5 (4801) op de tweede plaats. De Saab 900, waarvan de laatste generatie al in 1998 uit productie ging, was met 3177 gekentekende exemplaren goed voor plek 3. Onze gok is dat dit voor het merendeel 900 Classics zijn (1978-1994), met ruim 900.000 geproduceerde exemplaren de succesvolste Saab ooit.



Nu lijkt een aantal van ruim 31.000 Saabs op 9 miljoen auto’s een druppel opeen gloeiende plaat, maar van dat andere failliete merk, Rover, staan er nog maar 4313 op kenteken. En wat dacht je van Jaguar? Dat is nog altijd leverbaar, maar na 23.011 stuks was de RDW al uitgeteld. En ook Lexussen zijn in Nederland minder talrijk dan Saabs: 25.416 exemplaren.

2. Nederlandse Saab-club is oudste ter wereld

Zeker nu het merk allang failliet is, rijden de meeste mensen niet ‘zomaar’ in een Saab. Veel Saab-rijders noemen zich liefhebber en bezitten meer dan één exemplaar. Zeker niet alleen voor de hobby, veel Saabs worden – ondanks hun relatief hoge leeftijd - nog gewoon dagelijks gebruikt. En welke Saab je ook hebt, je bent sowieso welkom als lid van de Saab Club Nederland. Die vierde in 2024 zijn 65-jarig bestaan en is daarmee de oudste Saab-club ter wereld. Met zo’n 2500 leden is het tevens een van de grootste merkenclubs van ons land, die jaarlijks allerlei verschillende evenementen organiseert.



3. Tientallen Saab-specialisten in Nederland

Als een automerk failliet gaat en officiële dealers verdwijnen, maken veel eigenaren zich zorgen over de verkrijgbaarheid van onderdelen en vragen ze zich af waar ze in de toekomst voor onderhoud heen moeten. Bij Saab hoef je je daarover weinig zorgen te maken. Hoewel: ironisch genoeg is bij het jongste model, de Saab 9-5 NG, de onderdelenvoorziening misschien wel het meest problematisch …



Verder kun je voor onderhoud en onderdelen terecht bij een hele rits Saab-specialisten, waarvan sommige voorheen officieel dealer waren. In totaal kent Nederland rond de 30 bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het verkopen en onderhouden van Saabs. Dat betekent dat je vrijwel nooit ver hoeft te rijden voor een onderhoudsbeurt aan je oude Zweed.

4. Zoveel Saabs staan op Marktplaats

Op Marktplaats.nl wordt nog levendig gehandeld in Saabs. Sterker nog, in 2022 signaleerde Marktplaats een enorme groei in de belangstelling voor Saabs op zijn platform, vooral voor de 9-3. Terwijl in 2021 maar 8500 keer naar een Saab 9-3 was gekeken, was dat in 2022 niet minder dan 216.000 keer! Op dit moment staan er ruim 600 Saabs op Marktplaats.nl. Het grootste deel onder ‘Auto’s’, maar ook onder ‘Oldtimers’ worden er tientallen aangeboden.

5. Duurste en goedkoopste Saab op Marktpaats

Vooral van tweedehands Saabs 9-3 Cabriolet vind je er veel op Marktplaats.nl, maar de duurste Saab die we konden vinden, is een echte klassieker: een Saab 96 Sport uit 1963, het model waarmee Erik Carlsson dat jaar voor de tweede keer de Rallye Monte Carlo won. Deze klassieker wordt aangeboden door een merkspecialist in Leimuiden en moet de lieve som van 50.200 euro opbrengen.

De goedkoopste Marktplaats-Saab is een wat triest ogende 9-5 2.0t uit 2000. Voor een luttele 650 euro mag je hem ophalen in Zoetermeer. Lichtpuntje: de kilometerstand van 273.895 is logisch volgens de NAP.

