Review Mercedes G 580: verslindt elk wegdek en vreet stroom

Tests

Toen de Mercedes G-klasse elektrisch werd, ging bij ons de vlag halfstok. En zodra de importeur ons mailde of we deze G 580 wilden rijden, drukten we op ons toetsenbord op Delete. Maar de aanhouder wint ...

Wat is opvallend aan de Mercedes G 580?

Toen we op de elektrische G-klasse afliepen, verdween ons grootste bezwaar (alle auto's mogen elektrisch worden, behalve de 911 en de G-klasse) als sneeuw voor de zon. Wat een stoer ding! Dat viel meer mensen op, want overal waar we kwamen, werden we jaloers nagekeken.

Maar als we de auto bij een laadpaal parkeerden, schudden omstanders hun hoofd en hoorden we ze denken: 'Kijk, daar heb je weer zo'n aso die met zijn benzineslurpende terreinauto een laadplek bezet houdt.'

De verbazing was groot als we vertelden dat de G 580 net zo elektrisch is als een Mercedes EQS. Met in elk wiel een elektromotor en een totaal vermogen van 587 pk. Dat moet ook wel, want het leeggewicht bedraagt, schrik niet, 3010 kg.

Maar zodra je het rechterpedaal stevig intrapt, heb je hier geen flauw idee van, zo snel en moeiteloos accelereert de G-klasse. Wat wil je ook, met een reusachtig koppel van 1164 Nm, dat bovendien meteen paraat staat.

Als het moet, accelereert de G in 4,7 seconden van 0 naar 100 km/h. Dat is verbluffend snel voor een terreinauto met het gewicht van een volwassen nijlpaard en het design van een zeecontainer - overigens niet onaardig bedoeld. Tegen de zowat verticaal geplaatste voorruit slaan dagelijks duizenden muggen, vliegen en andere insecten te pletter. En hij is binnen no-time weer vies.

Ons testexemplaar viel extra op vanwege zijn blauwe carrosseriekleur, Zuidzeeblauw magno. Die is gratis op de door ons gereden gelimiteerde uitvoering Edition One, maar kost je de lieve som van 8833 euro als je een 'gewone' elektrische G bestelt. Vooral doen, want de kleur staat hem prachtig.

Leuk gevonden: het laadsnoer berg je in de wielcover achter op de auto op. Liever een reservewiel? Dat kan ook en kost je geen cent extra. De laadkabel gooi je vervolgens in de bagageruimte van 620 liter. Gooien? Ja, gooien. Dat moet bij dit soort auto's. Dat geldt ook voor de portieren. Je moet ze bijna dichtsmijten, anders blijven ze op een kiertje staan.



Wat is goed aan de elektrische G-klasse?

We schreven het al: de loodzware G 580 weet zijn enorme gewicht goed te verbloemen. Onderweg krijg je nauwelijks mee dat-ie meer weegt dan 3 opgestapelde Kia Picanto's. Natuurlijk, je moet vooral rechtdoor rijden, in bochten merk je heus wel dat er onder in de auto een batterij van maar liefst 116 kWh ligt. Maar indrukwekkend blijft het.

Waar we ook stil van werden, was dat windgeruis geen vat lijkt te krijgen op de carrosserie. Dat is best opmerkelijk, gezien de eerdergenoemde rechtopstaande voorruit en de joekels van knipperlichten op de voorste hoeken van de motorkap. Mercedes heeft de geluidsisolatie zo goed voor elkaar dat je onderweg nauwelijks of zelfs niet gestoord wordt door wind- of bandengeruis. Alsof je in een EQS rijdt die veel te hoog op zijn wielen staat. Heel knap.

Om terug te komen op die knipperlichten. Die heeft de oorspronkelijke G-klasse ook en moesten vanwege die traditie behouden blijven. Dat leverde protest op van instanties die de veiligheid van voetgangers belangrijker vinden (uitstekende delen). Dus heeft Mercedes ervoor gezorgd dat ze in de carrosserie verdwijnen op het moment dat ze in aanraking komen met een zwakkere verkeersdeelnemer.

De hoekige vormen van de G-klasse bieden ook voordelen. Inparkeren ging bijvoorbeeld soepeler dan we dachten. Je ziet duidelijk waar de auto begint en ophoudt. En de lengte van 4,62 meter mag vroeger indrukwekkend zijn geweest, met de komst van de elektrische SUV stelt het niet meer zoveel voor. Een Tesla Model X is ruim vijf meter lang.

De G-klasse is vooral hoog, bijna 2 meter. Achter het stuur kun je gerust een mijter opzetten, mocht je dat willen. Ook de ruiten zijn opmerkelijk hoog. Dat is op de weg heel fijn, je hoeft maar even om te kijken om te zien of er een auto naast je rijdt. En vanwege de grote derde zijruit is er nauwelijks een dode hoek.

Vergeet niet om ook omlaag te kijken. Je zit op dezelfde hoogte als de chauffeur van een flinke bestelwagen en ziet een lage hatchback of sportwagen zomaar over het hoofd. Wat je gerust over het hoofd mág zien, zijn drempels en ander ongerief in het wegdek. De G-klasse verslindt elk type wegdek.

Je voelt je in de G-klasse dan ook oppermachtig. Laat het plebs maar schuiven, jij pakt keurig de rechterbaan en rijdt zonder haast naar je eindbestemming. Van stress is geen sprake, daar zorgen de massagestoelen en het premium-audiosysteem van Burmester wel voor.

Wat kan beter aan de Mercedes G 580 (2025)?

Voor een elektrische auto helpt het natuurlijk niet dat de portiergrepen niet verzonken zijn, maar pontificaal op de carrosserie zijn bevestigd. En dat de kunststof randen om de enorme wielkasten net zo breed zijn als een ski, doet de stroomlijn en dus het verbruik ook geen goed. Maar verdikkie, gaaf is het wel.

Het zal je dan ook niet verbazen dat het verbruik hoog is. Wij zijn nooit onder de 30 kWh/100 km gekomen. Sterker: de boordcomputer gaf eerder 36 kWh/100 km aan. Je moet dus regelmatig laden. Na een ritje van Rotterdam naar Nijmegen (een afstand van 105 kilometer over voornamelijk snelwegen) was bij aankomst bijna de helft van de bijna 90 procent gevulde batterij verdampt. Slik.

Mercedes geeft een theoretische actieradius op van 468 kilometer. Met een dergelijk grote accu is dat bij meer gestroomlijnde auto's al snel minimaal 600 kilometer. Snelladen gaat met 200 kW zodat je in 32 minuten weer onderweg kunt zijn met een volle batterij als je de auto aan een snellader hangt.



Wat ook beter kan, is de spraakbediening. We zingen graag mee met de radio, maar de dame die in het dashboard verstopt zit, wilde dan nog wel eens roepen 'Ik kan je hierbij niet helpen'. Dat hoeft ook niet, we zingen graag alleen. Als we vervolgens 'volume hoger' terugriepen, gaf ze hetzelfde antwoord. Zucht. Kleine imperfecties op een verder voorbeeldig werkend multimediasysteem.

Nou, vooruit, nog één kritiekpuntje. Het dashboard geeft zo veel licht dat het weerspiegelt in de zijruiten en de buitenspiegels. Je kunt de sfeerverlichting wel dimmen, maar daar betaal je natuurlijk geen 2 ton voor (zie de prijs hieronder).

Nou, kom maar door, wat moet dat kosten?

De door ons gereden Edition One mag mee naar huis voor 200.970 euro. We geven je nu even een moment om bij te komen.

Ja, ben je er weer? Dan het goede nieuws. Je rijdt al in een elektrische Mercedes G-klasse voor 150.634 euro. Kijk, dat is andere koek. Nog altijd een smak geld, maar de laatste keer dat een G een soortgelijke prijs had, was toen Donald Trump voor de eerste keer president van de Verenigde Staten werd, in 2018. De toen leverbare G 350 D met dieselmotor moest bijna 160.000 euro opbrengen. En vergeet niet dat een Toyota Land Cruiser minimaal 186.850 euro kost vanwege zijn dieselmotor.

Daarna is de prijs van de G alleen maar omhoog gegaan, tot een duizelingwekkende 310.678 euro voor de huidige G 63 met 585 pk. Maar dan heb je wel een V8.

Wat vind ikzelf van de Mercedes G 580?

Waar kan ik tekenen?