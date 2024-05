Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 18 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de Dacia Duster vooroordelen platwalst en Ford geen haast maakt met de nieuwe Fiesta. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Nieuwe Dacia Duster rijdt over alle vooroordelen heen

SUV’s zijn duur en onzuinig en Dacia maakt ouderwetse Oostblok-auto’s. Heb jij ook last van deze vooroordelen? Misschien moet je dan even kennismaken met de nieuwe Dacia Duster. Zeker als Hybrid is de Duster lekker comfortabel, maar ook zuinig en van alle moderne gemakken voorzien.

+ Top – Snelladen met mate is niet schadelijk voor je EV

Als je af en toe gaat snelladen, hoef je niet bang te zijn dat je de batterij van je elektrische auto sloopt. Twee onderzoeken bewijzen dat elk op hun eigen manier. Lees over een langdurig onderzoek met vier Nissans Leaf en een onderzoek waarbij gegevens van 12.500 (!) Tesla-rijders zijn vergeleken.

+ Top – Chinese auto’s zijn zo lekker compleet uitgerust

Xpeng speelt momenteel een marginale rol in Nederland, maar wil daar graag verandering in brengen. Met de nieuwe Xpeng G6 hebben de Chinezen de Tesla Model Y scherp in het vizier. Voor 44.188 euro krijg je de Standard Range met 258 pk, 440 Nm en 66 kWh (435 km). Die basisversie kan snelladen met 215 kW, staat op 20 inch lichtmetaal en brult jouw favoriete muziek uit 18 luidsprekers. Your move, Elon.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

- Flop – Wij betalen voor de prijzenoorlog in China

De Nederlandse prijzen van BYD-modellen zijn scherp, maar je kunt de EV’s onmogelijk spotgoedkoop noemen. Opmerkelijk is dat je in China al een BYD hebt voor minder dan de helft. Waarom is het prijsverschil zo groot? Dit heeft BYD nodig, aangezien het in China in een hevige prijzenoorlog is verwikkeld die juist geld kost.

- Flop – De elektrische G-klasse is nu al (een beetje) achterhaald

De nieuwe elektrische Mercedes G-klasse is binnenkort leverbaar. Maar toch komt er al een upgrade aan die de moeite waard is om langer met je aankoop te wachten. Mercedes werkt namelijk aan een nieuwe batterij met 20 tot 40 procent méér range. Die staat in de planning voor 2026.

- Flop – Duurt lang: Ford geeft nieuwe Fiesta niet hoogste prioriteit

We lieten een traantje toen het doek viel voor de Ford Fiesta. Gelukkig lijkt de compacte stuurmansauto een terugkeer te maken. Fans van de Fiesta moeten wel geduld hebben, want vier andere Ford-modellen krijgen voorrang. Met andere woorden: duurt lang!