Met deze troeven wil de XPeng G6 de Tesla Model Y buikpijn bezorgen

Xpeng speelt momenteel een marginale rol in Nederland, maar wil daar graag verandering in brengen. Met de nieuwe Xpeng G6 hebben de Chinezen de Tesla Model Y scherp in het vizier.



De G6 voegt zich bij de Xpeng P7 en Xpeng G9 in het modellengamma van het Chinese merk. De volledig elektrische SUV is een belangrijk model en de verwachtingen zijn torenhoog: de G6 gaat concurreren met de Tesla Model Y. De Amerikaanse SUV was vorig jaar zowel in Nederland als wereldwijd de bestverkochte auto, en de Model Y is ook in het eerste kwartaal van dit jaar de koploper in ons land.

Xpeng G6: indrukwekkende specificaties

Hoe Xpeng dat voor elkaar wil krijgen? Met indrukwekkende technische specificaties, mede mogelijk gemaakt door het SEPA 2.0-platform van het merk. Dit platform gebruikt 800-volt-technologie, waardoor de G6 razendsnel kan opladen. Met een maximaal laadvermogen van 280 kW laad je de batterij in minder dan 20 minuten van 10 tot 80 procent op.

Klanten kunnen kiezen tussen de LFP-batterij van 66 kWh of het NCM-accupakket van 87,5 kWh. Eerstgenoemde heeft een WLTP-actieradius van 435 kilometer, terwijl je met het grotere accupakket tot 570 kilometer kan afleggen op één lading stroom. Ter vergelijking: met de instapper van de Model Y (RWD) kom je tot 455 kilometer, de Long Range is goed voor 533 kilometer rijbereik.

De nieuwe Xpeng is te bestellen in drie uitvoeringen. Dit begint bij de RWD Standard Range met 258 pk en 440 Nm koppel. De RWD Long Range doet daar 28 pk bovenop. Het topmodel heet de AWD Performance en heeft 476 pk, 660 Nm en een 0-100 sprint van 4 seconden.

Kruising tussen Kona en Macan

Het ontwerp doet ons een beetje denken aan een kruising van de Hyundai Kona en een Porsche Macan. Aan zowel de voorkant als de achterkant heeft Xpeng gekozen voor een autobrede lichtbalk. De coupé-achtige daklijn doet ons vrezen voor de binnenruimte, maar Xpeng belooft een overvloed aan been- én hoofdruimte. De bagageruimte van 571 liter is ook niet kinderachtig, maar komt niet in de buurt van zijn beoogde concurrent. In de Tesla Model Y kun je namelijk 854 liter kwijt.

Wat Xpeng wel goed van Tesla heeft afgekeken, is het minimalistische interieur. Je krijgt twee schermen: een digitaal instrumentarium van 10,2 inch en een centraal touchscreen van 14,96 inch. Sowieso is de standaarduitrusting niet misselijk:

20 inch lichtmetaal

Panoramadak

Stoelverwarming en -ventilatie

Stuurverwarming

4 USB-poorten

Warmtepomp

V2L-functie (andere apparaten opladen)

18 speakers

De enige opties die klanten kunnen aanvinken zijn de elektrisch uitklapbare trekhaak (trekgewicht: 1500 kg) en een aantal verschillende lakkleuren.

Xpeng G6 levertijd en prijs

De Xpeng G6 kan vanaf mei worden besteld. De eerste exemplaren zullen nog deze zomer arriveren bij de Nederlandse Xpeng Stores in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Over de prijs houden de Chinezen de kaken nog stijf op elkaar. Maar aangezien Xpeng de Tesla Model Y zo scherp in het vizier heeft, verwachten we een concurrerende vanafprijs. De Amerikaan is te bestellen vanaf 43.990 euro, dus wij rekenen op een basisprijs die iets boven de 40 mille schommelt.



Dit zou de SUV direct de goedkoopste Xpeng van het stel maken. Momenteel hebben de Chinezen de Xpeng P7 (vanaf 49.990 euro) en de Xpeng G9 (vanaf 57.990 euro) op de prijslijst staan.