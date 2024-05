Review Dacia Duster Hybrid 140 (2024): de SUV die jouw oude vooroordelen om zeep helpt

Tests

SUV’s zijn duur en onzuinig en Dacia maakt ouderwetse Oostblok-auto’s. Heb jij ook last van deze vooroordelen? Misschien moet je dan even kennismaken met de nieuwe Dacia Duster.

Wat is opvallend aan de Dacia Duster (2024)?

Vergeleken met de vorige Dacia Duster ziet de nieuwe er een stuk strenger uit. De smalle horizontale grille vormt één streep met de gemeen kijkende koplampen. Als designgrapje heeft Dacia de ledstrips de vorm van een liggende Y gegeven, die we ook terugzien in de achterlichten. De uitgebouwde spatschermen en de fors aangezette kunststof accenten geven de Duster een echte 4x4-uitstraling. Daarbij wordt de Extreme-versie opgeleukt met koperkleurige spiegelkappen.

In het interieur vinden we een modern digitaal dashboard en een groot centraal touchscreen ontbreekt evenmin. Dat wil zeggen: vanaf de Expression, het uitrustingsniveau dat boven de instapversie Essential staat.

Op technisch gebied is de hybride-aandrijflijn het grootste nieuws. Deze kennen we al uit diverse Renaults en de Dacia Jogger, maar in de Duster kwamen we hem niet eerder tegen.

De combinatie van een 1,6-liter viercilinder en twee elektrohulpjes genereert 140 pk en maakt de hybride Hybrid 140 tot de krachtigste Duster die je kunt kopen. En tegelijk de zuinigste. Daarnaast is het de enige versie met een (8-traps) automaat, te bedienen met een piepklein, Porsche-achtig pookje.

Wat is goed aan de Dacia Duster Hybrid 140 (2024)?

Wat in de nieuwe Duster direct opvalt, is de verbeterde zitpositie achter het stuur. Die is vooral te danken aan de uitgebreidere hoogteverstelling van de stoel. Vooral langere bestuurders zullen hier blij mee zijn. Het touchscreen is overzichtelijk en reageert snel. Eronder zit een aantal fysieke knoppen voor veelgebruikte functies – fijn! Ook CarPlay en Android Auto zijn gewoon beschikbaar. Tegen meerprijs biedt Dacia zelfs een navigatiesysteem met realtime verkeersinformatie en over-the-air-updates.



In veel nieuwe auto’s ergeren we ons groen en geel aan alle piepjes en opgeheven vingertjes van de wettelijk verplichte assistentiesystemen. Bij de Dacia Duster kun je de instellingen op je eigen voorkeur afstemmen, waarna je bij elke start snel je persoonlijke configuratie activeert.



In de Extreme-uitvoering zorgen koperkleurige accenten voor een verfraaiing van het robuust ogende interieur. De YouClip-bevestigingspunten zijn vooral praktisch. Ze zijn standaard vanaf de Expression en je kunt er in een handomdraai je telefoon, een tas of een afvalbakje aan bevestigen, ook achterin.



Behalve allerlei spulletjes, kun achterin ook gemakkelijk twee volwassen mensen kwijt. Zij beschikken over een ruime en comfortabele zitplaats en in het midden kan eventueel nog een pechvogel zitten. Met de achterbank in gebruik past er 430 liter bagage in de kofferbak, in de verhuiswagenstand is dat 1545 liter.



De ontspannen aandrijflijn vindt efficiëntie belangrijker dan dynamiek. Als je het rustig aan doet, is de samenwerking van de verschillende componenten mooi harmonieus. Door tussentijds veel te zeilen en elektrisch te rijden, drukt de Hybrid het verbruik tot onder de 5,0 liter benzine per 100 kilometer (1 op 20). Het onderstel is eveneens nadrukkelijk afgestemd op comfort. Zelfs pokdalig wegdek waarvan Doctor Pimple Popper zich rot schrikt, wordt vakkundig door de vering en demping 'gepopt'.

Wat kan beter aan de Dacia Duster Hybrid 140 (2024)?

Het slimme YouClip-systeem en de koperkleurige accenten kunnen helaas niet verhullen dat het gros van de interieurmaterialen direct uit de Roemeense plasticmijnen afkomstig is. Het Oostblok-verleden laat zich dus niet volledig uitwissen. Wel voelt alles erg stevig aan.

Voor een praktische en ruime SUV stelt de Duster een beetje teleur doordat de laadvloer niet volledig vlak is als je de achterbank vooroverklapt. Een nog grotere teleurstelling heeft de Duster Hybrid in petto voor caravaneigenaren. Met een trekgewicht van 750 kilo (geremd) zit de zuinige krachtpatser al aan z’n taks. De Duster TCe 130 mag het dubbele voortslepen. De 100 pk sterke 100 TCe Eco G die op benzine en lpg rijdt, zit daar met 1200 kg tussenin.



De aandrijflijn heeft allesbehalve sportieve aspiraties. Als je wat meer van hem vraagt, is het motorlawaai van de viercilinder indrukwekkender dan de prestaties. Zo kost het ruim 10 seconden om van 0 naar 100 km/h te sprinten.

Wanneer komt Dacia Duster Hybrid 140 en wat is de prijs?

Vanaf juni staat de nieuwe Dacia Duster bij de Nederlandse dealers. Voor Dacia-fans van het eerste uur is de vanafprijs van de Duster Hybrid 140 vast even wennen: 31.340 euro. De testauto in de luxe Extreme-uitvoering moet zelfs 32.840 euro opbrengen.



Toch zouden we wegblijven bij de Duster Essential TCe 100 ECO-G van 25.590 euro. Die is weliswaar goedkoper dan de voordeligste Volkswagen Polo, maar tegelijkertijd is-ie zó kaal, dat de aloude Oostblok-vooroordelen toch weer op de loer liggen. Dan is de Espression-versie van deze benzine én lpg drinkende Duster voor 27.390 euro een betere optie. Als je liever wat meer vermogen wilt en geen behoefte hebt aan een automaat, staat de TCE 130 mild Hybrid tot je beschikking. Als Expression is-ie er vanaf 28.890 euro. De echte avonturiers kunnen terecht bij de Duster 130 Mild Hybrid 4x4 (vanaf 33.390 euro.

Wat vind ikzelf van de Dacia Duster Hybrid 140 (2024)?

Zoals de Stasi alle geheime dossiers vlak na de val van de Muur versnipperde, zo weet deze derde Dacia Duster vrijwel alle herinneringen aan de Dacia's van vroeger uit mijn geheugen te wissen. Tenminste, zolang ik bij de basisversie wegblijf. Zeker als Hybrid is de Duster lekker comfortabel, maar ook zuinig en van alle moderne gemakken voorzien Wie dynamisch vervoer zoekt, is bij de Duster aan het verkeerde adres, maar over de ruimte en het comfort valt weinig te zeuren.