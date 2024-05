Waarom de elektrische Mercedes G-klasse al achterhaald is voordat-ie in de showroom staat

Nieuws

De nieuwe elektrische Mercedes G-klasse is binnenkort leverbaar. Maar toch komt er al een upgrade aan die de moeite waard is om langer met je aankoop te wachten.

We moeten er nog van bijkomen: een volledig elektrische Geländewagen. Alsof je een dubbele Big Mac met enkel een blaadje sla overhandigd krijgt. Maar goed, de toekomst is elektrisch en dus moet ook de Mercedes G-klasse eraan geloven. Voor een enigszins acceptabele actieradius is de zeecontainer op wielen uitgerust met een enorm accupakket met een bruikbare capaciteit van 116 kWh. Daarmee moet je in theorie 473 kilometer ver komen.



Met onze gratis wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van alle EV-ontwikkelingen.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

In vergelijking met een Mercedes EQS is een actieradius van 473 kilometer een lachertje. De aalgladde EQS 450+ heeft onlangs een upgrade gekregen waarmee die zelfs de magische grens van 800 kilometer doorbreekt. Dan sta je er als G-klasse-eigenaar een beetje beteuterd bij. Maar volgens autocar.co.uk hebben officials van Mercedes bevestigd dat de terreinreus binnen twee jaar een nieuw type batterij krijgt die de actieradius omhoog gooit.



Vanaf 2026 leverbaar

Het gaat om een batterij met een anode van silicium waarvan de ontwikkeling zich in een vergevorderd stadium bevindt, aldus Mercedes, dat op dit gebied samenwerkt met het Amerikaanse Sila Nanotechnologies. Als alles volgens plan verloopt (en Mercedes is Duits, dus waarom niet), is de technologie vanaf modeljaar 2026 in de G-klasse leverbaar.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Mercedes G-klasse actieradius

Goed nieuws, want de energiedichtheid van de nieuwe batterij is tot 40 procent hoger. Hierdoor stijgt de capaciteit van de accu naar een torenhoge 162 kWh, terwijl de afmetingen van het batterijpakket gelijk blijven. De actieradius stijgt logischerwijze mee, naar zomaar 640 kilometer. Nog niet de afstand waarmee je je buurman met een EQS om de oren slaat, maar hier kun je prima mee voor de dag komen.

"Het leveren van zo'n hoge energiedichtheid is een echte gamechanger en stelt ons in staat om in volledig nieuwe richtingen te denken bij het ontwikkelen van onze toekomstige elektrische auto's", aldus Markus Schäfer, hoofd techniekontwikkeling bij Mercedes.

De vreugde van G-klasse-eigenaren is van korte duur, want op termijn krijgt ook de EQS de nieuwe technologie, evenals de Mercedes EQE. Je sluit dus weer helemaal achteraan de rij. Maar je rijdt wel mooi in de stoerste elektrische Mercedes van het moment.