Nieuwe elektrische Mercedes G-klasse: nijlpaard dat pirouetjes kan draaien

Is er dan niets meer heilig? Niet als je heiligdom aan verbrandingsmotoren koppelt. Want zelfs een icoon als de Mercedes G-klasse gaat volledig elektrisch. Tegelijkertijd kan-ie nóg meer dan vroeger.

Wat is er nu leuker dan de allergroenst gemutste bakfietsers bij jou in de straat op het verkeerde been te zetten? Want terwijl zij denken dat je in een ‘vieze diesel’ of benzine slurpende V8 komt voorrijden, heeft jouw elektrische G-klasse een CO2-uitstoot van nul komma nul en komt er nog geen zuchtje waterdamp uit z’n uitlaat. Sterker nog hij hééft niet eens een uitlaat.



Trouw aan de designtraditie

Dat jouw elektrische Mercedes G-klasse toch nog altijd asociale-patserbakassociaties oproept, komt doordat-ie zijn iconische design trouw is gebleven. Verder valt op dat Mercedes met deze G-klasse al afscheid neemt van de EQ-benamingen voor zijn elektrische modellen. Want in plaats van het voor de hand liggende ‘EQG’, noemt Mercedes hem ‘G 580 met EQ-techniek’.

Zo herken je de elektrische G-klasse

Toch is de elektrische Mercedes G-klasse aan de buitenkant niet volledig identiek aan de brandstofversies. De geoefende carspotter ziet dat de motorkap iets verhoogd is en dat de neus een blitse led-lijst rijker is. Niet mooi? Dan laat Mercedes hem tegen meerprijs graag weg … De kleine luchtroosters in de achterste wielkastranden springen minder in het oog.

Dat er achterop geen reservewiel zit, valt dan weer niet te missen. In plaats daarvan heeft Mercedes hier een ‘designbox’ opgehangen. Die verbetert de luchtstroom en biedt onderdak aan de laadkabel. Ben je erg gehecht aan de traditionele reservewilering? Dan kun je die ook nog gewoon bijbestellen (zie beige auto op de foto's).



Enorm accupakket

Ook als we kijken naar het onderstel, blijft de elektrische G-klasse de traditie trouw. Net als zijn benzine- en dieselbroers, staat-ie op een separaat ladderchassis, zoals het ‘heurt’bij een echte terreinbeul. Mercedes heeft wel een paar aanpassingen gedaan, zodat het chassis plaats kon bieden aan het gigantische accupakket met een bruikbare capaciteit van 116 kWh. Het voordeel van zo’n enorme batterij batterijen in de buik, is dat het voor een laag zwaartepunt zorgt. Dat is goed voor de rijeigenschappen “En het zorgt voor een enorme actieradius!” We horen het je roepen …

Actieradius elektrische Mercedes G-klasse

Helaas valt het bereik gezien toch wat tegen. De Mercedes G 580 met EQ-techniek komt namelijk geen miljoenmiljard kilometer ver, maar geeft de kabel al aan Maarten bij 473 kilometer. Het WLTP-verbruik bedraagt dan ook 27,7 tot 30,3 kWh/100 km. Dat krijg je met een stroomlijn van een flatgebouw en het gewicht van een kudde olifanten (3085 kg). Als alle eigenaren van elektrische G-klasses in 2031 wegenbelasting moeten gaan betalen, hoeft de rest van het land dat niet meer te doen …

Vermogen en prestaties Mercedes G 580 EQ

Maar laten we onze fatshaming staken en inzoomen op andere indrukwekkende kwaliteiten van de elektrische G-klasse. Sowieso is het de eerste volledig elektrische terreinwagen in het hoogste segment. En dat terwijl land Rover al in 2020 een volledig elektrisch model aankondigde ...

De elektrische G-klasse heeft vier elektromotoren, voor elk wiel één – een wereldprimeur voor een moderne productieauto. Samen leveren ze een vermogen van 588 pk en een koppel van 1164 newtonmeter. Ook de honderdsprint van 4,7 seconden is best imposant voor een auto die eruitziet als een pakhuis. Al is de G 63 AMG met zijn 4,4 seconden net een toefje sneller … De topsnelheid van de elektrische G is begrensd op 180 km/h.

Pirouettes draaien met een G-klasse

Die vier wielmotoren dragen niet alleen bij aan het lage zwaartepunt, ze maken ook de functie G-turn mogelijk. Hiermee kun je de G-klasse op een losse of onverharde ondergrond vrijwel op z’n plaats laten draaien. Zo’n pirouetje is handig als je je in het terrein op een onmogelijke plek hebt klemgereden. Dan heb je ook nog de functie G-steering, die de standaard draaicirkel van 13,6 m offroad flink kan beperken.

Dieper het water in

Dat soort grappen hebben conventioneel aangedreven G-klasses niet. Ook overstijgt de elektrische G-klasse zijn ‘brothers in ICE’ met zijn maximale waaddiepte van 85 centimeter. De benzine- en dieselversie mogen maar tot 70 centimeter pootje baden. Bij een typische offroadvoorziening als een low range-reductie denken wij altijd aan mechanische tandwielkasten, maar de elektrische Geländewagen heeft er ook gewoon eentje.



Ook het klimvermogen is imposant: hellingen van 100 procent vormen – mits de ondergrond niet spekglad is - geen onneembare barrière en ook op een zijdelingse helling met een hoek van 35 graden brengen de auto niet van de wijs. Over het maximale trekgewicht laat mercedes dan weer niets los. We gaan er voorlopig maar vanuit dat je geen caravan achter de elektrische Geländewagen mag hangen.

Brullen als een …

Vind je al die kunstjes van de elektrische Mercedes G 580 gaaf, maar mis je toch een lekker motorgeluid, dan kun je je toevlucht nemen tot de G-roar-functie. Daarmee kun je de auto op verschillende manieren laten brullen. Of er ook een nijlpaardgeluid tussen zit, hebben we nog niet kunnen achterhalen.



Prijs Mercedes G 580 EQ

Hoewel je voor de Mercedes G 580 met EQ-techniek geen bpm hoeft af te dragen, is-ie niet goedkoper dan zijn soortgenoten op benzine en diesel. Instappen kan vanaf 200.303 euro in de meer dan complete Edition One. Daarmee is de elektrische G-klasse iets duurder dan de G 450d (194.865 euro) en G 500 (200.681 euro). Maar die hebben dan ook duidelijk minder vermogen. De Mercedes G 63 AMG met 3 pk mínder is juist een ton duurder dan de elektrische G-klasse. De Mercedes G 580 EQ is al binnenkort leverbaar.