Mercedes G-klasse facelift (2024): zelfs deze beul ontkomt niet aan elektrificatie

Het uiterlijk van de Mercedes G-klasse veranderde nauwelijks sinds hij in 1979 zijn debuut maakte. Maar wat ruist daar onder de motorkap? Een elektromotor ...



In 2018 werd de huidige Mercedes G-Klasse geïntroduceerd en eigenlijk moet je altijd goed kijken om het verschil te zien met voorgaande modellen. En zo hoort het natuurlijk ook bij een beroemd model. Je zou vreemd staan te kijken als de G-klasse ineens wulpse rondingen heeft.

De wijzigingen bij de facelift van 2024 zullen vooral kenners opvallen: een grille met vier in plaats van drie horizontale lamellen (G 500 en G 400 d) en een nieuwe voor- en achterbumper. In het interieur tref je voortaan extra sfeerverlichting en Mercedes' nieuwste MBUX-infotainment-systeem. Je bedient het via een 12,3 inch touchscreen. Verder is het geluidscomfort verbeterd.



Mercedes-AMG G-klasse met elektromotor



Alle versies van de Geländewagen krijgen een elektromotor, zelfs de AMG-versie. Schrik niet, je hoeft hem niet op te laden. Het gaat slechts om een 48 volt-systeem. Naast de Mercedes-AMG G 63 bestaat het aanbod uit de G 500 en de G 450 d.



De G 500 heeft een 3,0-liter zescilinder lijnmotor met twee turbo's, die goed is voor 449 pk en 560 Nm. Dankzij de kleine elektromotor heb je kortstondig 20 pk extra vermogen en 200 Nm extra koppel. Als je remt, gaat de energie terug naar de batterij. Ook bij de 367 pk en 750 Nm sterke G 450 d past Mercedes dit trucje toe: tijdelijk krijg je 20 pk neer en 200 Nm extra koppel.

Krankzinnig verbruik



Als je dan toch volledig over de top gaat, moet je eigenlijk de Mercedes-AMG G 63 bestellen. De 4,0-liter AMG-V8-biturbomotor in dit speeltje van oligarchen heeft 585 pk en 850 Nm. Ook dit topmodel profiteert van het tijdelijke extra vermogen en koppel. Ondanks een krankzinnig gewicht van bijna 3000 kilo, sprint de AMG in 4,4 seconden van 0 naar 100 km/h. De topsnelheid is 220 km/h.



Geen koper van een G-klasse maalt om de rekening die hij bij de pomp betaalt. Toch noemen we de verbruikscijfers. Met de G 450 d kun je volgens Mercedes 11,5 kilometer rijden op één liter diesel. De Mercedes-Benz G 500 verbruikt 1 op 9,2 en de AMG G 63 jaagt er zelfs elke 6,8 kilometer een liter benzine doorheen. Voordat klimaatactivisten gaan steigeren: in Nederland koopt bijna niemand een Mercedes G-klasse. Sinds 1983 zijn het er in totaal nog geen 500.



Elektrische Mercedes G-klasse



Wanneer de vernieuwde G-klasse exact naar Nederland komt en wat hij gaat kosten, heeft Mercedes nog niet verteld. Vanwege de lagere CO2-uitstoot kan de prijs weleens meevallen. Al is dat een relatief begrip voor deze mastodont. Hij is op dit moment te koop vanaf 231.486 euro ( G 400 d). Het spannendste nieuws komt nog: Mercedes werkt aan een volledig elektrische G-klasse, die binnen een jaar klaar moet zijn.